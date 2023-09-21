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Cómo enviar encabezados HTTP con cURL: una guía completa con ejemplos

Domine el envío y la recepción de encabezados HTTP con cURL con esta guía completa. Explore ejemplos, encabezados personalizados y consejos para la resolución de problemas.

Publicado21 de septiembre de 2023
Actualizado28 de mayo de 2025
Tiempo de lectura3 min
En este artículo 11 secciones
  1. Requisitos previos
  2. Sintaxis básica de rizos
  3. Ejemplo 1: envío de una solicitud GET con encabezados personalizados
  4. Ejemplo 2: envío de una solicitud POST con datos JSON
  5. Ejemplo 3: configuración de varios encabezados
  6. Ejemplo 4: envío de cookies
  7. Ejemplo 5: seguir redirecciones
  8. Ejemplo 6: envío de agente de usuario personalizado
  9. Ejemplo 7: envío de encabezados de solicitud sin datos
  10. Ejemplo 8: envío de autenticación básica
  11. Ejemplo 9: Depuración y modo detallado
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Enviar encabezados HTTP con cURL es una habilidad fundamental para cualquiera que trabaje con API o servicios web. Los encabezados HTTP transmiten información esencial sobre su solicitud, como el tipo de contenido, la autorización y más. cURL, una poderosa herramienta de línea de comandos para realizar solicitudes HTTP, le permite personalizar y enviar estos encabezados sin esfuerzo. En esta guía, lo guiaremos a través del proceso de envío de encabezados HTTP usando cURL, completo con una variedad de ejemplos prácticos.

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Requisitos previos#

Antes de profundizar en los ejemplos, asegúrese de tener cURL instalado en su sistema. Puedes comprobar si está instalado ejecutando:

curl --version

Si no está instalado, puedes descargarlo desde el sitio web oficial de cURL.

Sintaxis básica de rizos#

La sintaxis básica para enviar una solicitud HTTP con cURL es:

curl [options] [URL]

Para incluir encabezados HTTP en su solicitud, puede utilizar la opción -H o –header seguida de la información del encabezado.

Ejemplo 1: envío de una solicitud GET con encabezados personalizados#

Comencemos con una solicitud GET simple a una API hipotética, incluido un encabezado personalizado. Suponga que desea incluir un encabezado de “Autorización” con su clave API.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Ejemplo 2: envío de una solicitud POST con datos JSON#

En este ejemplo, enviaremos una solicitud POST con una carga útil JSON y un encabezado de tipo de contenido personalizado.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Este comando especifica el método de solicitud como POST (-X POST), establece el tipo de contenido en JSON (-H “Tipo de contenido: aplicación/json”) e incluye los datos JSON con -d.

Ejemplo 3: configuración de varios encabezados#

Puede incluir varios encabezados en una sola solicitud cURL. Aquí, enviamos una solicitud con encabezados “Autorización” y “Agente de usuario”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Ejemplo 4: envío de cookies#

Para enviar cookies con su solicitud, utilice la opción -b o –cookie seguida de los datos de la cookie.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Este ejemplo envía dos cookies: “sesión” y “preferencias”.

Ejemplo 5: seguir redirecciones#

De forma predeterminada, cURL no sigue las redirecciones HTTP. Para habilitar el seguimiento de redirecciones, utilice la opción -L o –ubicación.

curl -L https://example.com

Este comando seguirá cualquier redireccionamiento y mostrará el contenido de la página final.

Ejemplo 6: envío de agente de usuario personalizado#

Puede configurar un encabezado User-Agent personalizado para identificar su solicitud.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Los encabezados de agente de usuario personalizados son útiles al interactuar con API que requieren agentes de usuario específicos.

Ejemplo 7: envío de encabezados de solicitud sin datos#

Si necesita enviar un encabezado sin un cuerpo de solicitud, puede usar la opción -I o –head.

curl -I https://api.example.com/resource

Este comando envía una solicitud HEAD, que recupera solo los encabezados y no el contenido real.

Ejemplo 8: envío de autenticación básica#

Para enviar credenciales de autenticación básica HTTP, puede incluir un encabezado de “Autorización” con su nombre de usuario y contraseña codificados en Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Reemplace BASE64_ENCODED_CREDENTIALS con su nombre de usuario y contraseña codificados en Base64 (por ejemplo, nombre de usuario:contraseña).

Ejemplo 9: Depuración y modo detallado#

Al solucionar problemas o inspeccionar la solicitud y respuesta HTTP, puede utilizar el modo detallado de cURL con la opción -v o –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Esto mostrará información detallada sobre la solicitud y la respuesta, incluidos los encabezados.

Enviar encabezados HTTP con cURL es una habilidad crucial para trabajar con servicios web y API. Con los ejemplos proporcionados en esta guía, puede personalizar sus solicitudes, gestionar la autenticación, enviar cookies y más. A medida que se familiarice con las capacidades de cURL, estará bien equipado para interactuar con varios servicios web de manera efectiva.

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