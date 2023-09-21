Enviar encabezados HTTP con cURL es una habilidad fundamental para cualquiera que trabaje con API o servicios web. Los encabezados HTTP transmiten información esencial sobre su solicitud, como el tipo de contenido, la autorización y más. cURL, una poderosa herramienta de línea de comandos para realizar solicitudes HTTP, le permite personalizar y enviar estos encabezados sin esfuerzo. En esta guía, lo guiaremos a través del proceso de envío de encabezados HTTP usando cURL, completo con una variedad de ejemplos prácticos.

Requisitos previos#

Antes de profundizar en los ejemplos, asegúrese de tener cURL instalado en su sistema. Puedes comprobar si está instalado ejecutando:

curl --version

Si no está instalado, puedes descargarlo desde el sitio web oficial de cURL.

Sintaxis básica de rizos#

La sintaxis básica para enviar una solicitud HTTP con cURL es:

curl [options] [URL]

Para incluir encabezados HTTP en su solicitud, puede utilizar la opción -H o –header seguida de la información del encabezado.

Ejemplo 1: envío de una solicitud GET con encabezados personalizados#

Comencemos con una solicitud GET simple a una API hipotética, incluido un encabezado personalizado. Suponga que desea incluir un encabezado de “Autorización” con su clave API.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Ejemplo 2: envío de una solicitud POST con datos JSON#

En este ejemplo, enviaremos una solicitud POST con una carga útil JSON y un encabezado de tipo de contenido personalizado.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Este comando especifica el método de solicitud como POST (-X POST), establece el tipo de contenido en JSON (-H “Tipo de contenido: aplicación/json”) e incluye los datos JSON con -d.

Ejemplo 3: configuración de varios encabezados#

Puede incluir varios encabezados en una sola solicitud cURL. Aquí, enviamos una solicitud con encabezados “Autorización” y “Agente de usuario”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Ejemplo 4: envío de cookies#

Para enviar cookies con su solicitud, utilice la opción -b o –cookie seguida de los datos de la cookie.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Este ejemplo envía dos cookies: “sesión” y “preferencias”.

Ejemplo 5: seguir redirecciones#

De forma predeterminada, cURL no sigue las redirecciones HTTP. Para habilitar el seguimiento de redirecciones, utilice la opción -L o –ubicación.

curl -L https://example.com

Este comando seguirá cualquier redireccionamiento y mostrará el contenido de la página final.

Ejemplo 6: envío de agente de usuario personalizado#

Puede configurar un encabezado User-Agent personalizado para identificar su solicitud.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Los encabezados de agente de usuario personalizados son útiles al interactuar con API que requieren agentes de usuario específicos.

Ejemplo 7: envío de encabezados de solicitud sin datos#

Si necesita enviar un encabezado sin un cuerpo de solicitud, puede usar la opción -I o –head.

curl -I https://api.example.com/resource

Este comando envía una solicitud HEAD, que recupera solo los encabezados y no el contenido real.

Ejemplo 8: envío de autenticación básica#

Para enviar credenciales de autenticación básica HTTP, puede incluir un encabezado de “Autorización” con su nombre de usuario y contraseña codificados en Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Reemplace BASE64_ENCODED_CREDENTIALS con su nombre de usuario y contraseña codificados en Base64 (por ejemplo, nombre de usuario:contraseña).

Ejemplo 9: Depuración y modo detallado#

Al solucionar problemas o inspeccionar la solicitud y respuesta HTTP, puede utilizar el modo detallado de cURL con la opción -v o –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Esto mostrará información detallada sobre la solicitud y la respuesta, incluidos los encabezados.

Enviar encabezados HTTP con cURL es una habilidad crucial para trabajar con servicios web y API. Con los ejemplos proporcionados en esta guía, puede personalizar sus solicitudes, gestionar la autenticación, enviar cookies y más. A medida que se familiarice con las capacidades de cURL, estará bien equipado para interactuar con varios servicios web de manera efectiva.