Mengirim header HTTP dengan cURL adalah keterampilan mendasar bagi siapa pun yang bekerja dengan API atau layanan web. Header HTTP menyampaikan informasi penting tentang permintaan Anda, seperti jenis konten, otorisasi, dan lainnya. cURL, alat baris perintah yang kuat untuk membuat permintaan HTTP, memungkinkan Anda menyesuaikan dan mengirim header ini dengan mudah. Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui proses pengiriman header HTTP menggunakan cURL, lengkap dengan berbagai contoh praktisnya.

Sebelum kita mendalami contohnya, pastikan Anda telah menginstal cURL di sistem Anda. Anda dapat memeriksa apakah sudah diinstal dengan menjalankan:

curl --version

Jika belum terinstal, Anda dapat mendownloadnya dari situs resmi cURL.

Sintaks cURL dasar#

Sintaks dasar untuk mengirim permintaan HTTP dengan cURL adalah:

curl [options] [URL]

Untuk menyertakan header HTTP dalam permintaan Anda, Anda dapat menggunakan opsi -H atau –header diikuti dengan informasi header.

Contoh 1: Mengirim Permintaan GET dengan Header Kustom#

Mari kita mulai dengan permintaan GET sederhana ke API hipotetis, termasuk header kustom. Misalkan Anda ingin menyertakan header

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Ganti YOUR_API_KEY dengan kunci API Anda yang sebenarnya.

Contoh 2: Mengirim Permintaan POST dengan Data JSON#

Dalam contoh ini, kami akan mengirimkan permintaan POST dengan payload JSON dan header tipe konten khusus.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Perintah ini menentukan metode permintaan sebagai POST (-X POST), menyetel tipe konten ke JSON (-H “Tipe Konten: aplikasi/json”), dan menyertakan data JSON dengan -d.

Contoh 3: Mengatur Beberapa Header#

Anda dapat menyertakan beberapa header dalam satu permintaan cURL. Di sini, kami mengirimkan permintaan dengan header “Otorisasi” dan “Agen-Pengguna”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Contoh 4: Mengirim Cookie#

Untuk mengirim cookie dengan permintaan Anda, gunakan opsi -b atau –cookie diikuti dengan data cookie.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Contoh ini mengirimkan dua cookie: “sesi” dan “preferensi”.

Contoh 5: Mengikuti Pengalihan#

Secara default, cURL tidak mengikuti pengalihan HTTP. Untuk mengaktifkan pengalihan berikut, gunakan opsi -L atau –lokasi.

curl -L https://example.com

Perintah ini akan mengikuti pengalihan apa pun dan menampilkan konten halaman akhir.

Contoh 6: Mengirim User-Agent Kustom#

Anda dapat mengatur header Agen-Pengguna khusus untuk mengidentifikasi permintaan Anda.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Header Agen Pengguna Khusus berguna saat berinteraksi dengan API yang memerlukan agen pengguna tertentu.

Contoh 7: Mengirim Header Permintaan Tanpa Data#

Jika Anda perlu mengirim header tanpa isi permintaan, Anda dapat menggunakan opsi -I atau –head.

curl -I https://api.example.com/resource

Perintah ini mengirimkan permintaan HEAD, yang hanya mengambil header dan bukan konten sebenarnya.

Contoh 8: Mengirim Autentikasi Dasar#

Untuk mengirim kredensial Otentikasi Dasar HTTP, Anda dapat menyertakan header “Otorisasi” dengan nama pengguna dan kata sandi Anda yang dikodekan dalam Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Ganti BASE64_ENCODED_CREDENTIALS dengan nama pengguna dan kata sandi yang dikodekan Base64 (misalnya, nama pengguna: kata sandi).

Contoh 9: Mode Debugging dan Verbose#

Saat memecahkan masalah atau memeriksa permintaan dan respons HTTP, Anda dapat menggunakan mode verbose CURL dengan opsi -v atau –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Ini akan menampilkan informasi rinci tentang permintaan dan respons, termasuk header.

Mengirim header HTTP dengan cURL adalah keterampilan penting untuk bekerja dengan layanan web dan API. Dengan contoh yang diberikan dalam panduan ini, Anda dapat menyesuaikan permintaan Anda, menangani otentikasi, mengirim cookie, dan banyak lagi. Ketika Anda sudah familiar dengan kemampuan CURL, Anda akan diperlengkapi dengan baik untuk berinteraksi dengan berbagai layanan web secara efektif.