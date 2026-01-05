LAPORKAN PENYALAHGUNAAN

Berlaku per 5 Januari 2026 Cetak

Demi Internet yang Lebih Aman: Komitmen Kami Melawan Penyalahgunaan

Pengunjung yang terhormat,

Di FineProxy, kami berkomitmen untuk mendukung internet yang lebih aman. Kami tidak mengizinkan Layanan kami digunakan untuk aktivitas ilegal atau berbahaya, termasuk upaya akses tidak sah, penipuan pembayaran (”. carding”), serangan brute-force atau credential-stuffing, distribusi malware, atau perilaku berbahaya lainnya. Aktivitas tersebut dilarang keras berdasarkan Ketentuan Layanan.

Kami terus meningkatkan kontrol keamanan dan pemantauan untuk mendeteksi penyalahgunaan serta melindungi klien kami maupun pihak ketiga. Meskipun tidak ada penyedia layanan yang dapat menjamin penyalahgunaan tidak akan pernah terjadi, kami menanggapi setiap laporan dengan serius dan bertindak cepat ketika penyalahgunaan teridentifikasi.

Jika Anda meyakini bahwa alamat IP kami terlibat dalam aktivitas mencurigakan, atau Anda terdampak oleh penyalahgunaan yang berasal dari jaringan kami, harap segera laporkan kepada kami. Anda dapat menghubungi tim keamanan kami melalui email:

[email protected]

atau ajukan tiket melalui sistem dukungan kami:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Untuk membantu kami melakukan investigasi secara efisien, harap sertakan detail relevan yang dapat Anda berikan (misalnya: stempel waktu beserta zona waktu, alamat IP yang terdampak, host tujuan, log, dan ID referensi terkait).

Kami meninjau setiap laporan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut serta meningkatkan keamanan Layanan kami.

Terima kasih telah membantu menjaga internet tetap aman.