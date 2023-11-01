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Proxy SEO untuk mesin pencari

Proxy ISP (residential) dan datacenter IPv4 untuk rank tracking dan SERP scraping: geo-targeting, IP statis, HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 300 Eropa IP ISP untuk SEO pelacakan peringkat
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk search engine proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Kualitas, cepat dan stabil bekerja proxy, saya sangat senang, ini persis apa yang saya butuhkan. Di negara saya (Ukraina) banyak situs dan jejaring sosial yang diblokir, sekarang masalah ini diselesaikan. Harga sangat menyenangkan, untuk sejumlah besar proxy (1000+) Saya hanya membayar 20 dlrs, itu lebih murah dan lebih cepat daripada proxy Anda tidak akan menemukan di mana-mana, jadi saya merekomendasikan layanan ini kepada Anda.

Darya MolchanovaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy.Org menyediakan layanan proxy yang andal dengan berbagai alamat IP, kecepatan cepat, dan cakupan global, memastikan privasi.

Mai TienSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Saya suka FineProxy kecepatan besar saya menggunakannya pada alat otomatisasi, web scrapping dan untuk menjelajahi, koneksi stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah terputus dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya lagi dan lagi, tim dukungan sangat bagus respon tepat waktu

7heGoatCR7Dieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan yang layak bagi mereka yang peduli dengan keselamatan mereka online. Saya telah menggunakannya selama 10 hari dan benar-benar puas dengan kecepatan. Dan hal yang paling menyenangkan adalah bahwa tidak ada batasan lalu lintas untuk harga yang rendah.

Alex D.Platform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa saya membutuhkan proxy untuk alat SEO?Tool SEO yang

Tool SEO yang memeriksa peringkat atau mem-parsing hasil pencarian membuat banyak permintaan otomatis. Mesin pencari mendeteksi ini dan merespons dengan CAPTCHA, rate limit, atau pemblokiran IP. Proxy mendistribusikan permintaan ke banyak IP. Proxy juga memungkinkan Anda memeriksa hasil dari lokasi tertentu, bukan melihat hasil yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat browsing Anda sendiri.

Jenis proxy mana yang terbaik untuk rank tracking?Proxy residential

Proxy residential memberikan hasil paling akurat karena menggunakan IP asli dari ISP yang dipercaya mesin pencari. Proxy datacenter lebih murah tetapi menunjukkan diskrepansi hasil hingga 43% karena mesin pencari mendeteksi dan memodifikasi respons terhadap IP datacenter. Untuk rank tracking yang serius, proxy residential atau proxy ISP layak untuk diinvestasikan.

Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk pekerjaan SEO?Tergantung pada

Tergantung pada volume kueri dan kecepatan yang Anda butuhkan. Aturan umumnya: satu proxy untuk 20-30 kueri per jam agar tetap aman. Untuk mengecek 1.000 keyword per hari dengan jeda yang sesuai, Anda memerlukan 30-50 proxy. Semakin banyak proxy, semakin cepat prosesnya — tetapi biaya juga lebih tinggi.

Bisakah saya menggunakan proxy gratis untuk rank tracking?Tidak disarankan

Tidak disarankan. Proxy gratis lambat, tidak andal, dan kemungkinan besar sudah diblokir oleh search engine. Proxy tersebut juga digunakan bersama ribuan pengguna lain, artinya penyalahgunaan oleh orang lain berdampak pada akses Anda. Untuk pekerjaan SEO yang mengutamakan akurasi data, proxy gratis justru membuang lebih banyak waktu daripada menghemat.

Mengapa saya mendapat hasil berbeda dengan proxy yang berbeda?Hasil pencarian sangat

Hasil pencarian sangat dipersonalisasi berdasarkan lokasi, bahasa, jenis perangkat, dan riwayat browsing. IP proxy yang berbeda tampak berasal dari lokasi berbeda dengan profil berbeda, sehingga hasilnya bervariasi. Ini sebenarnya berguna untuk SEO — Anda bisa melihat apa yang benar-benar dilihat pengguna di berbagai kota. Gunakan proxy dari lokasi target Anda untuk mendapatkan data lokal yang akurat.

Bagaimana cara menghindari pemblokiran saat scraping mesin pencari?Tambahkan jeda realistis

Tambahkan jeda realistis antar permintaan (40–50 detik), gunakan proxy residential atau proxy ISP, rotasi user agent secara tepat, pertahankan session cookie, dan perlambat saat Anda menemui CAPTCHA — tunggu lebih lama sebelum permintaan berikutnya. Jangan gunakan interval yang terlalu teratur — tambahkan keacakan agar terlihat lebih seperti manusia.

Apakah proxy FineProxy kompatibel dengan tool SEO seperti Ahrefs, Semrush, dan Screaming Frog?Ya

Ya. FineProxy mendukung protokol HTTP, HTTPS, dan SOCKS5, yang mencakup semua platform SEO utama. Anda dapat mengonfigurasi proxy kami langsung di Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox, dan skrip scraping kustom apa pun. API kami juga memungkinkan rotasi proxy otomatis dan manajemen untuk tool yang mendukung daftar proxy eksternal.

Panduan

Rank Tracking, Analisis SERP, dan Pemantauan Kompetitor

5 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Search engine secara aktif memblokir permintaan otomatis menggunakan CAPTCHA, rate limit, dan pemblokiran IP. Jika Anda serius dalam SEO — melacak peringkat, menganalisis SERP, atau memantau kompetitor — Anda membutuhkan proxy untuk SEO yang mampu mengatasi tantangan ini.

Mengapa SEO membutuhkan proxy

Hasil pencarian bersifat personal. Keyword yang sama bisa menampilkan hingga 72% hasil yang berbeda tergantung lokasi, perangkat, riwayat browsing, dan waktu pencarian. Tanpa proxy, Anda hanya melihat versi personal Anda sendiri — bukan yang dilihat oleh target audiens Anda. Layanan proxy untuk SEO memungkinkan Anda mengecek peringkat dari lokasi mana pun layaknya pengguna baru.

Rate limit cepat tercapai. Jalankan rank tracker yang mengecek ratusan keyword dan Anda akan terkena blokir dalam hitungan menit. Mesin pencari mendeteksi kueri berulang dari IP yang sama dan merespons dengan CAPTCHA atau error 403/429. Proxy menyebarkan permintaan Anda ke banyak IP sehingga tetap di bawah ambang batas deteksi.

SEO lokal membutuhkan IP lokal. Jika Anda mengoptimasi untuk "+201Ctukang ledeng di Chicago,"+201D Anda perlu melihat apa yang benar-benar dilihat pengguna di Chicago. Proxy server yang baik untuk monitoring mesin pencari memberikan geo-targeting tingkat kota, sehingga Anda dapat memverifikasi peringkat local pack, hasil peta, dan fitur berbasis lokasi.

Mengapa proxy murah menghasilkan data yang buruk

Tidak semua proxy bekerja sama untuk SEO. Riset menunjukkan proxy datacenter menghasilkan tingkat perbedaan 43% dibandingkan dengan yang dilihat pengguna sesungguhnya. Mesin pencari mendeteksi rentang IP datacenter dan menampilkan hasil yang dimodifikasi — terkadang sengaja dirusak untuk meracuni data hasil scraping.

Proxy residential mengatasi masalah ini dengan menggunakan alamat IP asli yang ditetapkan oleh ISP. Bagi Google, lalu lintas dari IP residential terlihat seperti pengguna rumahan biasa yang menjelajahi web. Anda mendapatkan hasil pencarian autentik tanpa penalti deteksi.

Untuk proxy paling akurat dalam pengecekan peringkat SEO, proxy residential dengan sticky session (IP yang sama selama 5–10 menit) memberikan data konsisten di seluruh halaman paginasi dan fitur SERP seperti featured snippet dan map pack.

Apa yang bisa Anda lakukan dengan proxy SEO

Rank tracking. Pantau posisi Anda untuk ratusan atau ribuan keyword di berbagai search engine dan lokasi. Lihat secara persis di mana peringkat Anda di setiap target market.

Analisis SERP. Parse hasil pencarian untuk memahami apa yang Google tampilkan untuk target query Anda — featured snippet, People Also Ask, local pack, iklan, dan listing organik. Pantau perubahan hasilnya dari waktu ke waktu.

Pemantauan kompetitor. Periksa peringkat kompetitor, analisis kehadiran mereka di SERP, temukan keyword yang mereka targetkan. Dengan proxy, Anda bisa melakukan ini dalam skala besar tanpa terblokir.

Verifikasi SEO lokal. Pastikan Google Business Profile Anda muncul dengan benar di hasil lokal di berbagai kota. Periksa peringkat local pack dan visibilitas di peta.

Link prospecting. Cari peluang guest posting, resource page, dan target link building tanpa terkena rate limit.

Jenis proxy mana yang harus dipilih

Proxy residential. Terbaik untuk akurasi. IP ISP asli yang dipercaya mesin pencari. Esensial untuk rank tracking di mana kualitas data sangat penting. Biaya lebih tinggi, tetapi sepadan untuk hasil yang andal.

Proxy ISP statis. Kombinasikan keaslian residential dengan kecepatan datacenter. Cocok untuk parsing SERP volume tinggi yang membutuhkan akurasi sekaligus throughput. FineProxy menawarkan proxy ISP statis dengan bandwidth tanpa batas — ideal untuk monitoring berkelanjutan.

Proxy datacenter. Paling murah dan cepat, tetapi risiko deteksi lebih tinggi. Bisa berfungsi jika Anda mengatur rotasi dan delay yang tepat. Paling cocok untuk tugas massal di mana sedikit kehilangan data masih bisa diterima.

Proxy mobile. Tingkat kepercayaan tertinggi dari mesin pencari, tetapi paling mahal. Gunakan untuk tugas sensitif di mana pemblokiran akan merugikan.

Cara mengatur proxy untuk scraping search engine

Patuhi rate limit. Meskipun menggunakan proxy, jangan bombardir search engine. Tambahkan delay acak 40–50 detik antar kueri. Search engine melacak pola permintaan — timing yang terlalu mekanis memicu deteksi.

Gunakan sticky session untuk SEO lokal. Pertahankan IP yang sama selama 5–10 menit saat memeriksa hasil lokal atau melakukan paginasi melalui SERP. Berganti IP di tengah sesi terlihat mencurigakan.

Sesuaikan user agent dengan proxy Anda. Jika Anda menggunakan IP datacenter, jangan kirim user agent mobile — itu red flag yang sangat jelas.

Tangani pemblokiran dengan benar. Saat Anda mendapat CAPTCHA atau error 429, jeda IP tersebut selama 60+ menit. Retry agresif hanya akan memperpanjang masa blokir Anda.

Lacak apa yang berhasil. Pantau proxy mana yang diblokir dan kapan. Pola akan muncul — waktu tertentu atau volume query tertentu memicu lebih banyak pemblokiran.

Mengapa FineProxy untuk SEO

FineProxy menjalankan infrastruktur sendiri dengan IP dedicated yang tidak dibagikan ke tugas SEO pelanggan lain — menghilangkan masalah "burned IP" yang umum terjadi pada reseller. Anda mendapatkan penggantian IP cepat saat dibutuhkan, geo-targeting tingkat kota di 30+ negara untuk pengecekan peringkat lokal, sticky session hingga 30 menit untuk paginasi SERP yang konsisten, serta dukungan protokol lengkap (HTTP/HTTPS/SOCKS5) yang kompatibel dengan tool seperti Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, dan custom scraper. Dashboard dan API kami memungkinkan Anda mengelola rotasi, memantau penggunaan, dan melakukan scaling dari ratusan hingga jutaan query tanpa perlu berpindah provider.

Ketika mesin pencari itu sendiri diblokir

Terkadang masalahnya bukan scraping — melainkan akses. Firewall perusahaan, jaringan sekolah, atau pembatasan regional bisa memblokir Google, Bing, atau mesin pencari lokal sepenuhnya. Proxy merutekan traffic Anda melalui lokasi tanpa batasan, memberikan akses normal ke mesin pencari tanpa blokir.