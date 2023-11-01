NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy SEO pour les moteurs de recherche

Proxies IPv4 ISP (résidentiels) et datacenter pour le suivi de positionnement et le scraping SERP : ciblage géographique, IP statique, HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 300 européen IP FAI pour SEO suivi du classement
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon search engine proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Proxy de travail qualitatif, rapide et stable, je suis très content, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Dans mon pays (l'Ukraine), de nombreux sites et réseaux sociaux sont bloqués, ce problème est désormais résolu. Les prix sont agréablement satisfaits, pour un grand nombre de proxy (1000+) je ne paie que 20 dlrs, c'est moins cher et plus rapide qu'un proxy que vous ne trouverez nulle part, je vous recommande donc ce service.

Darya MolchanovaPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

FineProxy.Org fournit des services proxy fiables avec une large gamme d'adresses IP, des vitesses rapides et une couverture mondiale, garantissant la confidentialité. Bien

Mai TienSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

j'adore fineproxy la vitesse est excellente je l'utilise sur les outils d'automatisation, le webscrapping et pour la navigation, la connexion est stable et la vitesse est très bonne, ne jamais se déconnecter et pas d'ips interdits, je l'achèterai encore et encore, l'équipe d'assistance est vraiment très bonne réponse à temps

7heGoatCR7Dieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.

asdjkakarNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Trafic jamais mesuré

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Un service digne pour ceux qui se soucient de leur sécurité en ligne. Je l'utilise depuis 10 jours et je suis totalement satisfait de sa rapidité. Et le plus agréable, c'est qu'il n'y a aucune limite de circulation pour un prix aussi bas.

Alex D.Plateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi ai-je besoin de proxies pour les outils SEO ?Les outils SEO

Les outils SEO qui vérifient les classements ou analysent les résultats de recherche génèrent un grand nombre de requêtes automatisées. Les moteurs de recherche détectent cette activité et répondent par des CAPTCHA, des limitations de débit ou des blocages d'IP. Les proxies répartissent les requêtes sur plusieurs IP. Ils vous permettent également de consulter les résultats depuis des localisations spécifiques, plutôt que d'obtenir des résultats personnalisés basés sur votre propre historique de navigation.

Quel type de proxy est le plus adapté au suivi de positionnement ?Les proxies

Les proxies résidentiels offrent les résultats les plus précis, car ils utilisent de véritables IP attribuées par des FAI, auxquelles les moteurs de recherche font confiance. Les proxies datacenter sont moins chers, mais présentent jusqu'à 43 % d'écart dans les résultats, car les moteurs de recherche détectent les IP datacenter et modifient leurs réponses en conséquence. Pour un suivi de positionnement sérieux, les proxies résidentiels ou les proxies ISP valent largement l'investissement.

Combien de proxies faut-il pour le travail SEO ?Cela dépend

Cela dépend de votre volume de requêtes et de la vitesse requise. Règle générale : un proxy pour 20 à 30 requêtes par heure afin d'opérer en toute sécurité. Pour vérifier 1 000 mots-clés par jour avec des délais appropriés, il vous faudra entre 30 et 50 proxies. Plus vous avez de proxies, plus l’exécution est rapide, mais plus les coûts augmentent.

Puis-je utiliser des proxies gratuits pour le suivi de positionnement ?Déconseillé. Les

Déconseillé. Les proxies gratuits sont lents, peu fiables et probablement déjà bloqués par les moteurs de recherche. Ils sont également partagés entre des milliers d’utilisateurs, ce qui signifie que les abus d’un autre utilisateur affectent votre accès. Pour le travail SEO où la précision des données est essentielle, les proxies gratuits font perdre plus de temps qu’ils n’en font gagner.

Pourquoi est-ce que j'obtiens des résultats différents avec des proxies différents ?Les résultats de

Les résultats de recherche sont fortement personnalisés en fonction de la localisation, de langue, du type d'appareil et de l'historique de navigation. Différentes IP de proxy semblent provenir de localisations et de profils différents, ce qui entraîne des variations dans les résultats. C'est en réalité un atout pour le SEO : cela vous montre ce que les utilisateurs de différentes villes voient réellement. Utilisez des proxies situés dans vos zones cibles pour obtenir des données locales précises.

Comment éviter d'être bloqué lors du scraping des moteurs de recherche ?Ajoutez des délais

Ajoutez des délais réalistes entre les requêtes (40 à 50 secondes), utilisez des proxies résidentiels ou des proxies ISP, effectuez une rotation appropriée des user agents, maintenez les cookies de session et ralentissez lorsque vous rencontrez des CAPTCHA — attendez plus longtemps avant la requête suivante. N'utilisez pas d'intervalles parfaitement réguliers — ajoutez de l'aléatoire pour paraître plus humain.

Les proxies FineProxy fonctionnent-ils avec les outils SEO comme Ahrefs, Semrush et Screaming Frog ?Oui

Oui. FineProxy prend en charge les protocoles HTTP, HTTPS et SOCKS5, ce qui couvre toutes les principales plateformes SEO. Vous pouvez configurer nos proxies directement dans Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox et tout script de scraping personnalisé. Notre API permet également la rotation automatisée des proxies et leur gestion pour les outils compatibles avec les listes de proxies externes.

Guide

Suivi de positionnement, analyse SERP et veille concurrentielle

6 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les moteurs de recherche bloquent activement les requêtes automatisées à l'aide de CAPTCHAs, de limites de débit et de blocages d'IP. Si vous prenez le SEO au sérieux — suivi des classements, parsing des SERP ou surveillance de la concurrence — vous avez besoin d'un proxy pour le SEO capable de relever ces défis.

Pourquoi le SEO a besoin de proxies

Les résultats de recherche sont personnalisés. Un même mot-clé peut afficher jusqu'à 72 % de résultats différents selon la localisation, l'appareil, l'historique de navigation et l'heure de la journée. Sans proxies, vous voyez votre propre version personnalisée — pas ce que voit votre audience cible. Un service de proxy pour le SEO vous permet de vérifier les classements depuis n'importe quel emplacement, comme un utilisateur lambda.

Les limites de débit sont atteintes très rapidement. Lancez un outil de suivi de positionnement sur des centaines de mots-clés et vous déclencherez des blocages en quelques minutes. Les moteurs de recherche détectent les requêtes répétées provenant d'une même IP et répondent par des CAPTCHAs ou des erreurs 403/429. Les proxies répartissent vos requêtes sur plusieurs IP, vous maintenant sous les seuils de détection.

Le SEO local exige des IP locales. Si vous optimisez pour «plombier à Chicago», vous devez voir ce que les utilisateurs de Chicago voient réellement. Un bon serveur proxy pour la surveillance des moteurs de recherche offre un ciblage géographique au niveau de la ville, vous permettant de vérifier les classements du pack local, les résultats sur carte et les fonctionnalités spécifiques à la localisation.

Pourquoi les proxies bon marché fournissent des données erronées

Tous les proxies ne fonctionnent pas de la même manière pour le SEO. Des études montrent que les proxies datacenter présentent un taux d'écart de 43 % par rapport à ce que voient les vrais utilisateurs. Les moteurs de recherche détectent les plages d'IP de datacenters et servent des résultats modifiés — parfois délibérément altérés pour corrompre les données collectées.

Les proxies résidentiels résolvent ce problème en utilisant de véritables adresses IP attribuées par des ISP. Pour Google, le trafic provenant d'IP résidentielles ressemble à celui d'utilisateurs ordinaires naviguant sur le web. Vous obtenez des résultats de recherche authentiques, sans pénalités de détection.

Pour un proxy pour le SEO offrant les vérifications de classement les plus précises, les proxies résidentiels avec sessions persistantes (même IP pendant 5 à 10 minutes) fournissent des données cohérentes sur la pagination et les fonctionnalités SERP telles que les featured snippets et les packs locaux.

Ce que vous pouvez faire avec des proxies SEO

Suivi de positionnement. Surveillez vos positions sur des centaines, voire des milliers de mots-clés à travers plusieurs moteurs de recherche et localisations. Visualisez précisément votre classement dans chaque marché cible.

Analyse des SERP. Analysez les résultats de recherche pour comprendre ce que Google affiche pour vos requêtes cibles — featured snippets, People Also Ask, packs locaux, annonces, résultats organiques. Suivez l'évolution de ces éléments dans le temps.

Surveillance concurrentielle. Vérifiez les classements de vos concurrents, analysez leur présence dans les SERP, identifiez les mots-clés qu'ils ciblent. Grâce aux proxies, vous pouvez le faire à grande échelle sans être bloqué.

Vérification du SEO local. Vérifiez que votre fiche Google Business Profile s'affiche correctement dans les résultats locaux de différentes villes. Contrôlez votre positionnement dans le local pack et votre visibilité sur la carte.

Prospection de liens. Recherchez des opportunités de guest posting, des pages de ressources et des cibles de link building sans être bloqué par les limites de requêtes.

Quel type de proxy choisir

Proxies résidentiels. Idéal pour la précision. De vraies IP d'ISP auxquelles les moteurs de recherche font confiance. Indispensable pour le suivi de positionnement lorsque la qualité des données est primordiale. Coût plus élevé, mais largement justifié par la fiabilité des résultats.

Proxies ISP statiques. Combinez l'authenticité des proxies résidentiels avec la vitesse des datacenters. Parfait pour le parsing SERP à haut volume lorsqu'il vous faut à la fois précision et débit. FineProxy propose des proxies ISP statiques avec bande passante illimitée — une solution idéale pour la surveillance en continu.

Proxies datacenter. L'option la moins chère et la plus rapide, mais avec un risque de détection plus élevé. Peut fonctionner avec une rotation et des délais bien configurés. Idéal pour les tâches en masse où une légère perte de données est acceptable.

Proxies mobiles. Niveau de confiance le plus élevé auprès des moteurs de recherche, mais option la plus coûteuse. À réserver aux tâches sensibles où un blocage serait particulièrement préjudiciable.

Comment configurer des proxies pour le scraping des moteurs de recherche

Respectez les limites de requêtes. Même avec des proxies, ne bombardez pas les moteurs de recherche. Ajoutez des délais aléatoires de 40 à 50 secondes entre les requêtes. Les moteurs de recherche analysent les schémas de requêtes — un rythme trop régulier déclenche la détection.

Utilisez des sessions persistantes pour le SEO local. Conservez la même IP pendant 5 à 10 minutes lorsque vous vérifiez les résultats locaux ou parcourez les pages de SERP. Changer d'IP en pleine session paraît suspect.

Adaptez le user agent à votre proxy. Si vous utilisez une IP de datacenter, n’envoyez pas un user agent mobile — c’est un signal d’alerte évident.

Gérez correctement les blocages. Lorsque vous rencontrez un CAPTCHA ou une erreur 429, mettez cette IP en pause pendant au moins 60 minutes. Des tentatives répétées de manière agressive ne font que prolonger votre blocage.

Analysez ce qui fonctionne. Surveillez quels proxies sont bloqués et à quel moment. Des tendances se dessinent — certains horaires ou volumes de requêtes déclenchent davantage de blocages.

Pourquoi choisir FineProxy pour le SEO

FineProxy exploite sa propre infrastructure avec des IP dédiées non partagées entre les tâches SEO des différents clients — éliminant ainsi le problème des « IP grillées » fréquent chez les revendeurs. Vous bénéficiez d'un remplacement rapide des IP en cas de besoin, d'un ciblage géographique au niveau de la ville dans plus de 30 pays pour les vérifications de positionnement local, de sessions persistantes jusqu'à 30 minutes pour une pagination SERP cohérente, et d'une prise en charge complète des protocoles (HTTP/HTTPS/SOCKS5) compatible avec des outils comme Ahrefs, Semrush, Screaming Frog et les scrapers personnalisés. Notre tableau de bord et notre API vous permettent de gérer la rotation, de surveiller l'utilisation et de passer de quelques centaines à des millions de requêtes sans changer de fournisseur.

Quand les moteurs de recherche eux-mêmes sont bloqués

Parfois, le problème n’est pas le scraping — c’est l’accès lui-même. Les pare-feux d’entreprise, les réseaux scolaires ou les restrictions régionales peuvent bloquer totalement Google, Bing ou les moteurs de recherche locaux. Les proxies acheminent votre trafic via des emplacements non restreints, vous offrant un accès normal et sans blocage aux moteurs de recherche.