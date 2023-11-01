Proxy Datacenter
Tarification forfaitaire par IP, sans limite de bande passante, HTTP/HTTPS/SOCKS5 sur chaque adresse — environ 100 000 IP réparties sur des sous-réseaux diversifiés, jusqu'à 500 Mbps.
Configurez votre offre de proxys de centre de données.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 100 proxys de centre de données aux États-Unis
- Ajoute un autre pays à mon offre de proxys de centre de données
- Exporte ma liste de proxys au format JSON
- Mets à jour la liste d’IP autorisées de mon service proxy
- Affiche le statut et la prochaine échéance de mon service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Vitesse sous charge
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Trafic jamais mesuré
Très bon produit, j'aime bien. Tout fonctionne bien - trafic illimité, vitesse de pointe et prix le plus bas du marché. Support technique toujours disponible et réactif. Et je conseillerai mes amis.
Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.
Accès API et agent
Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !
J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.
Qu'est-ce qu'un proxy datacenter exactement ?Il s’agit
Il s’agit d’un serveur proxy hébergé dans un centre de données, et non connecté via un ISP résidentiel. L’adresse IP appartient au réseau du datacenter, pas à un abonné résidentiel. Cela rend les proxies datacenter rapides et économiques, mais plus facilement identifiables que les proxies résidentiels. Pour les tâches qui ne nécessitent pas de se faire passer pour un utilisateur domestique — scraping, monitoring, accès API — c’est l’option la plus efficace disponible.
Les proxies datacenter seront-ils bloqués sur tous les sites ?Non
Non. Le discours selon lequel “les proxies datacenter sont toujours bloqués” vient de personnes qui tentent de les utiliser sur des plateformes fortement protégées comme les réseaux sociaux ou les sites e-commerce premium dotés de systèmes anti-bot avancés. En réalité, la majeure partie d'Internet — catalogues de produits, sites d'actualités, moteurs de recherche, API publiques, annuaires, bases de données gouvernementales — fonctionne parfaitement avec des IP datacenter. Commencez par des proxies datacenter et ne passez aux proxies ISP ou résidentiels que si vous constatez que la cible les bloque spécifiquement.
En quoi l'offre « illimitée » de FineProxy se distingue-t-elle de celle des concurrents ?Certains fournisseurs annoncent
Certains fournisseurs annoncent une bande passante illimitée mais appliquent des politiques d'utilisation raisonnable. Par exemple, un acteur majeur plafonne l'usage effectif à 100 Go par IP et par cycle de facturation, après quoi les sessions simultanées sont sévèrement bridées. Chez FineProxy, aucun plafond caché, aucun seuil de limitation, aucun astérisque d'utilisation raisonnable. Un trafic réellement illimité sur chaque IP, chaque protocole, chaque jour de votre période de facturation.
Qu'est-ce qu'un blocage de sous-réseau et pourquoi est-ce important ?Les sites web
Les sites web ne se contentent parfois pas de bloquer une seule IP : ils bloquent l'intégralité du sous-réseau /24, soit 256 adresses partageant les trois premiers octets. Si tous vos proxies proviennent d'un ou deux sous-réseaux, un seul blocage peut neutraliser l'ensemble de votre pool. FineProxy répartit ses ~100 000 IP sur des sous-réseaux diversifiés, de sorte qu’un blocage sur une plage ne se propage pas au reste de vos adresses.
De combien de proxies datacenter ai-je besoin pour le scraping ?Cela dépend de
Cela dépend de la cible et du volume. Pour un scraping modéré de sites non protégés (quelques milliers de pages par jour), 50 à 100 IP suffisent. Pour une collecte à grande échelle portant sur des millions de pages, il vous faudra plusieurs milliers d’IP afin de maintenir une faible densité de requêtes par adresse. Nous proposons des offres allant du proxy unitaire aux packages en volume — le prix par IP diminue à mesure que la quantité augmente.
Les proxies datacenter sont-ils plus rapides que les proxies résidentiels ?Oui
Oui, nettement. L'infrastructure datacenter se connecte directement aux réseaux backbone via fibre optique, offrant une latence 3 à 4 fois inférieure à celle des proxies résidentiels qui transitent par des connexions domestiques. Les proxies datacenter de FineProxy’s atteignent jusqu'à 500 Mbps par connexion.
Puis-je utiliser des proxies datacenter pour les réseaux sociaux ?Cela
Cela dépend de la tâche. Pour le scraping de données publiques sur les réseaux sociaux, les proxys datacenter peuvent convenir à condition de bien espacer les requêtes et d'effectuer une rotation d'IP correcte. Pour la gestion de comptes et la publication de contenu, les plateformes sont plus susceptibles de signaler les IP datacenter — dans ce cas, envisagez plutôt nos proxys ISP ou nos proxys dédiés.
Proxys de centre de données :
Vitesse, échelle et situations où ils constituent le bon choix
Toutes les tâches ne nécessitent pas une IP résidentielle imitant une connexion domestique. Pour le scraping de catalogues produits, le suivi des résultats de recherche, la collecte de données tarifaires ou l'interaction avec des API, les serveurs proxy datacenter sont plus rapides, plus économiques et plus prévisibles que tout autre type de proxy. L'essentiel est de savoir quand ils conviennent et de choisir un fournisseur qui possède réellement l'infrastructure sous-jacente.
Ce qui distingue les proxies datacenter
Un serveur proxy datacenter achemine votre trafic via une adresse IP hébergée dans un centre de données, et non attribuée à un foyer par un ISP. Ces adresses sont hébergées sur des serveurs haute performance disposant d'une connectivité backbone directe, ce qui explique qu’ils soient systématiquement 3 à 4 fois plus rapides que les proxies résidentiels (les benchmarks de Bright Data le confirment dans de nombreux scénarios de test).
Le compromis porte sur la visibilité. Les sites web peuvent identifier les plages IP datacenter par des recherches ASN et des requêtes DNS inversées. Sur les plateformes fortement protégées dotées de systèmes anti-bot avancés, les IP datacenter présentent un taux de détection plus élevé. Mais la grande majorité d'Internet n’utilise ni Cloudflare Enterprise ni DataDome. Sites d'actualités, catalogues produits, annuaires publics, moteurs de recherche, API, bases de données gouvernementales — les proxies datacenter gèrent tout cela sans difficulté et à une fraction du coût des proxies résidentiels.
L'économie à grande échelle
C'est là que les chiffres deviennent intéressants. La plupart des fournisseurs de proxies facturent au gigaoctet : 0,50-2 $/Go pour le trafic datacenter, 5-15 $/Go pour le résidentiel. À faible volume, la différence semble gérable. À grande échelle, elle devient absurde.
Une opération de scraping consommant 500 Go par mois coûte environ 4 000 $ aux tarifs classiques au Go (analyse Scrapfly). Et voici un détail que la plupart des gens ne remarquent qu’à la réception de la facture : des études montrent que 50 à 90 % du trafic lors du web scraping est gaspillé par les images, les polices, le CSS et les pixels de tracking dont votre scraper n’a même pas besoin. Avec une tarification au Go, vous payez pour tout ce contenu inutile.
Le pool illimité de proxies datacenter de FineProxy’ élimine entièrement ce problème. Tarification forfaitaire, pas de compteur de trafic, pas de frais surprises en fin de mois. Scrapez de manière intensive, sans vous soucier d’optimiser chaque requête pour économiser quelques kilo-octets — la bande passante est incluse.
À noter : certains concurrents affichent une bande passante « illimitée » mais se cachent derrière des politiques d’utilisation raisonnable. Oxylabs, par exemple, plafonne l’utilisation effective à 100 Go par IP par cycle de facturation — au-delà, vos sessions simultanées passent de 100 à 10. Chez FineProxy, illimité signifie illimité. Sans astérisque.
Diversité des sous-réseaux : le détail que la plupart des acheteurs négligent
Lorsqu’un site web bloque un proxy datacenter, il ne se contente souvent pas de bannir une seule IP. Il bannit tout le sous-réseau /24 — les 256 adresses partageant les trois premiers octets. Si votre fournisseur vous a attribué 500 IP réparties sur seulement deux sous-réseaux, un seul bannissement peut anéantir l’intégralité de votre pool en quelques secondes.
FineProxy gère environ 100 000 adresses IPv4 réparties sur un large éventail de sous-réseaux. Il ne s’agit pas d’un bloc unique d’IP séquentielles — c’est une infrastructure distribuée qui résiste aux bannissements au niveau du sous-réseau. Lorsqu’une plage subit la pression d’un site cible, vos autres adresses continuent de fonctionner car elles se trouvent dans des segments réseau totalement différents.
Infrastructure propre, non revendue
La plupart des fournisseurs de proxies datacenter ne possèdent pas leurs IP. Ils louent des blocs auprès de réseaux en amont et les revendent — souvent sous plusieurs marques simultanément. Le même pool d’IP apparaît sous différents noms, et lorsque les clients d’une marque deviennent agressifs, c’est tout le pool qui en pâtit.
FineProxy possède ses blocs d’IP et gère les serveurs sur lesquels ils fonctionnent. Nous ne revendons pas des adresses Hetzner ou OVH avec un tableau de bord par-dessus. Cela signifie que nous contrôlons directement la réputation ASN — nous surveillons les listings Spamhaus et retirons immédiatement toute adresse signalée du pool actif. Vos proxies bénéficient d’une hygiène d’infrastructure que les revendeurs ne peuvent tout simplement pas garantir.
Qui achète des proxies datacenter en volume
Les équipes de scraping collectant des millions de pages par jour. Les agences SEO suivant le positionnement des mots-clés sur des centaines de localisations. Les services de surveillance des prix devant vérifier des milliers de pages produits chaque heure. Les entreprises de vérification publicitaire confirmant le placement des créations à travers les régions. Les opérateurs de pipelines de données alimentant des systèmes d’analyse ou des jeux de données d’entraînement IA avec des données web fraîches.
Le dénominateur commun : un volume de requêtes élevé où la vitesse et le coût comptent davantage que le fait d’apparaître comme un utilisateur résidentiel. Si votre cible ne lutte pas activement contre le trafic datacenter, payer 10 fois plus pour des IP résidentielles revient simplement à gaspiller de l’argent.
Protocoles et sécurité
Chaque proxy DC FineProxy prend en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5 sur la même IP. Notre implémentation HTTPS inclut un certificat SSL individuel par adresse — chiffrant la connexion de votre machine jusqu’au proxy, et pas seulement du proxy vers le site cible. La plupart des fournisseurs laissent ce premier saut sans protection. Pas nous.
SOCKS5 inclut une prise en charge complète de l'UDP associé pour les cas d'usage au-delà du trafic web.
Premiers pas
FineProxy propose des proxies datacenter à l'unité ou en packs volume, avec un coût par IP dégressif selon la quantité commandée. La mise en service est conçue pour être instantanée : après paiement, votre liste de proxies comprenant les IP, ports et identifiants est générée automatiquement et livrée sur votre tableau de bord en une à deux minutes — sans vérification manuelle, sans attendre les heures ouvrables. Chaque proxy inclut une bande passante illimitée, la prise en charge HTTP/HTTPS/SOCKS5, l'authentification par liaison IP (avec option identifiant/mot de passe et flexibilité sur sous-réseau /21) et des débits allant jusqu'à 500 Mbps.
Pour les instructions de configuration sur les navigateurs, les systèmes d’exploitation et les outils populaires, consultez notre centre d’intégration.