Proxy Datacenter

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C'est là que les chiffres deviennent intéressants. La plupart des fournisseurs de proxies facturent au gigaoctet : 0,50-2 $/Go pour le trafic datacenter, 5-15 $/Go pour le résidentiel. À faible volume, la différence semble gérable. À grande échelle, elle devient absurde.

Une opération de scraping consommant 500 Go par mois coûte environ 4 000 $ aux tarifs classiques au Go (analyse Scrapfly). Et voici un détail que la plupart des gens ne remarquent qu’à la réception de la facture : des études montrent que 50 à 90 % du trafic lors du web scraping est gaspillé par les images, les polices, le CSS et les pixels de tracking dont votre scraper n’a même pas besoin. Avec une tarification au Go, vous payez pour tout ce contenu inutile.

Le pool illimité de proxies datacenter de FineProxy’ élimine entièrement ce problème. Tarification forfaitaire, pas de compteur de trafic, pas de frais surprises en fin de mois. Scrapez de manière intensive, sans vous soucier d’optimiser chaque requête pour économiser quelques kilo-octets — la bande passante est incluse.

À noter : certains concurrents affichent une bande passante « illimitée » mais se cachent derrière des politiques d’utilisation raisonnable. Oxylabs, par exemple, plafonne l’utilisation effective à 100 Go par IP par cycle de facturation — au-delà, vos sessions simultanées passent de 100 à 10. Chez FineProxy, illimité signifie illimité. Sans astérisque.