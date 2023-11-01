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Réseaux sociaux débloqués

Proxies ISP (résidentiels) IPv4 pour les réseaux sociaux : IP dédiées par compte, HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité, compatibles avec les navigateurs anti-détection.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP FAI statiques en les États-Unis pour comptes de réseaux sociaux
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.

synk.pitNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'utilise Fineproxy depuis quelques semaines maintenant et je suis vraiment impressionné. Les proxys sont rapides, stables et faciles à intégrer dans mes outils. Je les utilise principalement pour gérer plusieurs comptes et pour le scraping – pas d’interdiction ni de ralentissement jusqu’à présent. Le support n’a pas tardé à répondre lorsque j’ai eu une question de configuration. Les prix sont également corrects, surtout pour la qualité. Certainement l’un des fournisseurs proxy les plus fiables du marché.

KendrikDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Les serveurs proxy sont très efficaces et utiles de nos jours, car ils peuvent être implémentés dans de nombreux domaines. J'utilise le proxy depuis longtemps. L'anonymat dans un réseau m'exige tantôt dans le travail, tantôt dans les objectifs personnels. Mes clients sont aux USA et je dois être constamment en contact avec eux. Il serait souhaitable de noter le travail du support technique, les spécialistes sont bons, correctement et répondent très rapidement aux questions.

anthony richardPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les proxys qu'ils vendent sont très bon marché compte tenu de leur qualité. Ce sont les proxys de la meilleure qualité que j'aie jamais vus, et de nombreux pays sont pris en charge. Le site web est clair et facile à comprendre, et l'assistance est la meilleure.

Raidr PROTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Trafic jamais mesuré

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Prestation de qualité ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Différents modes de paiement : crypto, PayPal ou cartes

Vladimir AkimkinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi ai-je besoin de proxies pour la gestion des réseaux sociaux ?Les plateformes détectent

Les plateformes détectent et bannissent les comptes qui semblent liés entre eux. Lorsque vous gérez plusieurs comptes depuis un même emplacement, les adresses IP partagées et les empreintes de navigateur les associent les uns aux autres. Les proxies attribuent à chaque compte une IP unique et, combinés à des navigateurs anti-détection, font apparaître chaque compte comme un utilisateur distinct sur un appareil distinct.

Puis-je utiliser des proxies datacenter pour les réseaux sociaux ?Non recommandé

Non recommandé. Les IP datacenter présentent des signatures détectables — réponses TCP uniformes et empreintes TLS que les systèmes anti-bot identifient facilement. Les proxies résidentiels ou mobiles utilisent de vraies adresses ISP qui ressemblent à celles d'utilisateurs ordinaires. Pour un travail sérieux sur les réseaux sociaux, les proxies datacenter créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.

Combien de comptes puis-je gérer avec des proxies ?Il n’y a

Il n’y a pas de limite stricte — des agences gèrent avec succès des centaines de comptes. L’essentiel est une isolation correcte : un proxy dédié par compte, des empreintes de navigateur uniques et des comportements réalistes. Sans ces précautions, même quelques comptes peuvent être associés et bannis.

Un proxy peut-il m’aider à accéder aux réseaux sociaux à l’école ou au travail ?Oui

Oui. Les proxies acheminent votre trafic via des serveurs externes, contournant ainsi les blocages du réseau local. Pour un simple accès (sans automatisation), n'importe quel proxy fiable convient. Configurez-le dans les paramètres de votre navigateur ou utilisez une extension proxy.

Quelle est la différence entre les proxies résidentiels et mobiles pour les réseaux sociaux ?Les proxies

Les proxies résidentiels utilisent des adresses IP de fournisseurs d’accès domestiques ; les proxies mobiles utilisent des IP d’opérateurs de téléphonie mobile. Les proxies mobiles bénéficient d’un niveau de confiance plus élevé sur les plateformes axées sur le mobile comme TikTok et Instagram, car ils correspondent à la manière dont les vrais utilisateurs accèdent à ces applications. Les proxies mobiles coûtent plus cher, mais offrent le risque de détection le plus faible.

Ai-je besoin d'un navigateur anti-détection, ou un proxy suffit-il ?Pour gérer

Pour gérer plus de quelques comptes, les deux sont indispensables. Les proxies assurent l'isolation des IP, mais les plateformes suivent également les empreintes de navigateur. Les navigateurs anti-détection créent un profil d'empreinte unique pour chaque compte. Utiliser des proxies sans isolation d'empreinte laisse vos comptes identifiables via les caractéristiques du navigateur.

Guide

Proxy pour les réseaux sociaux : gestion multi-comptes et accès

6 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les plateformes sociales sont de plus en plus agressives dans la détection de l'automatisation et de l'utilisation multi-comptes. Que vous soyez un spécialiste SMM gérant des comptes clients, une entreprise exploitant des pages régionales, ou une personne ayant besoin de débloquer les réseaux sociaux sur un réseau restreint, le bon proxy pour les réseaux sociaux fait la différence entre des opérations fluides et des suspensions de comptes en masse.

Pourquoi les plateformes sociales bannissent des comptes

Chaque grande plateforme — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — analyse de multiples signaux pour identifier les activités suspectes :

  • Adresses IP. Plusieurs comptes se connectant depuis la même IP constituent le signal d'alerte le plus évident. Les plateformes considèrent qu'une seule personne n'a pas besoin de 10 comptes depuis un même emplacement.
  • Empreintes de navigateur. Le rendu Canvas, les polices installées, les données WebGL, la résolution d'écran, le fuseau horaire et des dizaines d'autres caractéristiques du navigateur créent une signature unique. Même empreinte sur plusieurs comptes = comptes associés.
  • Informations sur l'appareil. Type d'OS, spécifications matérielles et identifiants d'appareils mobiles. Se connecter à plusieurs comptes depuis des profils d'appareils identiques déclenche la détection.
  • Schémas comportementaux. Le changement rapide de comptes, la publication à des intervalles mécaniques, ou les pics d'activité soudains après la création d'un compte sont autant de signaux d'automatisation.

Un exemple concret : une agence de marketing digital gérant 30 comptes Instagram sans isolation appropriée a vu 18 comptes désactivés en deux semaines. La plateforme a identifié les connexions via les IP partagées et les empreintes de navigateur.

Politiques spécifiques à chaque plateforme

Instagram est relativement tolérant pour un usage personnel — l'application prend nativement en charge jusqu'à 5 comptes. Au-delà, ou pour un usage professionnel à grande échelle, une isolation adéquate est indispensable.Facebook autorise désormais officiellement les « profils supplémentaires » après des années à décourager les comptes multiples. Mais la gestion automatisée ou les comportements suspects déclenchent toujours des restrictions.TikTok autorise plusieurs comptes mais surveille étroitement les comportements coordonnés. La détection étant axée sur le mobile, les proxies mobiles fonctionnent ici mieux que les proxies résidentiels desktop.LinkedIn est très strict concernant les faux profils et l'automatisation. Les demandes de vérification de compte sont fréquentes, et les suspensions sont plus difficiles à contester.

Choisir le meilleur serveur proxy pour les réseaux sociaux

Le meilleur serveur proxy pour les réseaux sociaux en gestion multi-comptes est résidentiel ou mobile — jamais datacenter.Pourquoi le datacenter échoue : les IP datacenter proviennent de serveurs cloud aux réponses TCP et empreintes TLS uniformes. Les systèmes anti-bot identifient ces signatures instantanément. Vous passerez peut-être la page de connexion, mais toute activité prolongée déclenchera des blocages.Pourquoi le résidentiel fonctionne : les proxies résidentiels utilisent de véritables adresses attribuées par des FAI à de vrais foyers. Pour la plateforme, vous ressemblez à un utilisateur lambda sur son réseau domestique. Aucune signature serveur uniforme à détecter.Pourquoi les proxies mobiles sont les meilleurs pour les plateformes mobiles : TikTok, Instagram et Snapchat sont conçus pour le mobile avant tout. Les proxies mobiles utilisent des adresses IP d'opérateurs cellulaires, auxquelles les plateformes font le plus confiance. Coût plus élevé, mais risque de détection minimal.

Configuration pour la gestion multi-comptes

La configuration standard combine des proxies avec des navigateurs anti-détection :

  • Un proxy par compte. Ne partagez jamais un proxy entre plusieurs comptes. Si des comptes partagent la même IP, les plateformes les associent entre eux. Un compte banni, tous les comptes bannis.
  • Profils de navigateur uniques. Les navigateurs anti-détection (Multilogin, GoLogin, AdsPower) créent des environnements isolés avec des empreintes différentes pour chaque compte. Canvas, polices, fuseau horaire, user agent — tout est distinct.
  • Cohérence géographique. Faites correspondre la localisation du proxy avec le lieu de création du compte ou celui qu'il revendique. Un “commerce local à Miami” qui publie depuis une IP allemande éveille les soupçons.
  • Préchauffage du compte. Les nouveaux comptes nécessitent une montée en activité progressive. Ne créez pas un compte pour publier immédiatement 50 fois par jour. Construisez un historique comme le ferait un vrai utilisateur.

Des guides de configuration détaillés pour différents navigateurs et appareils sont disponibles dans l'Integration Hub.

Débloquer les réseaux sociaux sur les réseaux restreints

Les réseaux scolaires, les pare-feu d'entreprise et les restrictions régionales bloquent souvent les plateformes sociales. Un proxy achemine votre trafic via un serveur non restreint, contournant ainsi ces blocages.Pour accéder aux réseaux sociaux débloqués dans ces situations :

  • Les proxies web fonctionnent lorsque vous ne pouvez pas installer de logiciel. Saisissez l'URL du site bloqué dans un site proxy, et celui-ci récupère la page pour vous.
  • Les extensions proxy pour navigateur sont plus pratiques pour un usage quotidien. Configurez l’extension avec l’hôte et le port de votre proxy, et tout le trafic du navigateur transitera par celui-ci.
  • Un proxy au niveau système affecte toutes les applications, y compris les applications mobiles. Configurez-le dans les paramètres réseau de votre appareil.
  • Pour un simple déblocage (et non du multi-comptes), n’importe quel proxy fiable fait l’affaire. Vous n’effectuez pas des milliers de requêtes, la détection n’est donc pas un problème — il vous suffit d’un chemin pour contourner le pare-feu.

Ce qui fait de FineProxy un allié efficace pour les réseaux sociaux

FineProxy propose des proxies résidentiels avec des IP dédiées — ce qui signifie que les adresses qui vous sont attribuées ne sont pas partagées avec les opérations de réseaux sociaux d’autres clients. Cette infrastructure est conçue spécifiquement pour les exigences d’une activité soutenue sur les réseaux sociaux, où la qualité et la constance de l’IP déterminent directement la survie des comptes sur le long terme. Voici ce que cela implique concrètement :

  • Aucune réputation héritée. Avec les pools de proxies partagés, l’activité de spam d’un autre utilisateur peut faire signaler « votre » IP avant même que vous ne l’utilisiez. L’allocation dédiée de FineProxy garantit que chaque IP arrive vierge, sans historique d’abus lié aux plateformes sociales. Vous démarrez chaque compte sur une base saine au lieu d’hériter des bannissements d’un autre utilisateur.
  • Accès stable et historique de compte cohérent. Les IP dédiées vous permettent de construire un historique de compte sur des adresses constantes, ce que les plateformes préfèrent aux IP qui changent en permanence. Les réseaux sociaux surveillent la stabilité des IP comme signal de confiance — les comptes qui conservent la même IP pendant des semaines et des mois développent une meilleure réputation. Les IP rotatives peuvent convenir au scraping, mais pour des comptes de réseaux sociaux qui doivent mûrir et se développer, la constance est indispensable.
  • Bande passante illimitée pour les workflows gourmands en médias. Le travail sur les réseaux sociaux implique des images, des vidéos, des stories, des reels et du contenu en streaming — le tout consommant un volume de données considérable. Les plafonds de trafic interrompent vos workflows aux pires moments, par exemple en plein upload ou pendant des sessions de publication programmées. Le trafic illimité de FineProxy vous permet de mener des campagnes riches en contenu, de surveiller des flux et de publier des médias sur des dizaines de comptes sans craindre d’atteindre les limites de données ou de subir un throttling.