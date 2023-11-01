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Ongeblokkeerde social media

ISP (residentiële) IPv4-proxy's voor sociale media: dedicated IP's per account, HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer, geschikt voor anti-detect browsers.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 statische ISP-IP’s in de USA voor socialemedia-accounts
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.

synk.pitNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy voor een paar weken nu en ik ben echt onder de indruk. De proxies zijn snel, stabiel, en gemakkelijk te integreren in mijn tools. Ik gebruik ze meestal voor het beheer van meerdere accounts en schrapen . Geen verbod of vertragingen tot nu toe. Ondersteuning was snel te reageren toen ik een setup vraag had. Prijzen zijn eerlijk ook, vooral voor de kwaliteit. Zeker een van de meer betrouwbare proxy providers die er zijn.

KendrikDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Proxy-servers zijn zeer goed en nuttig tegenwoordig, want er zijn veel sferen die ze kunnen worden geïmplementeerd in. Ik gebruik proxy voor een lange tijd. Anonimiteit in een netwerk heeft me soms nodig op het werk, soms in de persoonlijke doelen. Mijn klanten zijn in de VS en ik moet voortdurend op verbinding met hen. Het zou wenselijk zijn om het werk van technische ondersteuning markeren, specialisten zijn goed, correct en ze beantwoord vragen zeer snel.

anthony richardIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

De proxy’s die ze verkopen zijn erg goedkoop voor de geboden kwaliteit. Het zijn de proxy’s van de hoogste kwaliteit die ik ooit heb gezien en er worden veel landen ondersteund. De website is overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen, en de ondersteuning is de beste.

Raidr PROTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Kwaliteit service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende degenen zonder verkeerslimiet, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmethoden: crypto, PayPal of kaarten

Vladimir AkimkinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom heb ik proxies nodig voor social media management?Platforms detecteren en

Platforms detecteren en blokkeren accounts die met elkaar verbonden lijken. Wanneer u meerdere accounts beheert vanaf één locatie, koppelen gedeelde IP-adressen en browserfingerprints deze aan elkaar. Proxy's geven elk account een uniek IP, en in combinatie met anti-detect browsers laten ze elk account eruitzien als een aparte gebruiker op een apart apparaat.

Kan ik datacenter-proxy's gebruiken voor social media?Niet aanbevolen

Niet aanbevolen. Datacenter-IP's hebben detecteerbare signaturen — uniforme TCP-responses en TLS-fingerprints die anti-botsystemen gemakkelijk herkennen. Residentiële of mobiele proxy's gebruiken echte ISP-adressen die eruitzien als normale gebruikers. Voor serieus socialmediawerk veroorzaken datacenter-proxy's meer problemen dan ze oplossen.

Hoeveel accounts kan ik beheren met proxy's?Er is geen

Er is geen harde limiet — bureaus beheren met succes honderden accounts. De sleutel is correcte isolatie: één dedicated proxy per account, unieke browserfingerprints en realistische gedragspatronen. Zonder deze voorzorgsmaatregelen kunnen zelfs een paar accounts aan elkaar gekoppeld en verbannen worden.

Kan een proxy mij helpen om toegang te krijgen tot social media op school of werk?Ja

Ja. Proxy's routeren uw verkeer via externe servers en omzeilen zo lokale netwerkblokkades. Voor eenvoudige toegang (geen automatisering) volstaat elke betrouwbare proxy. Configureer deze in uw browserinstellingen of gebruik een proxy-extensie.

Wat is het verschil tussen residentiële en mobiele proxy's voor social media?Residentiële proxy's

Residentiële proxy's gebruiken IP-adressen van thuis-ISP's; mobiele proxy's gebruiken IP's van mobiele providers. Mobiele proxy's hebben een hoger vertrouwensniveau op mobile-first platforms zoals TikTok en Instagram, omdat ze overeenkomen met hoe echte gebruikers deze apps benaderen. Mobiele proxy's kosten meer, maar bieden het laagste detectierisico.

Heb ik een anti-detect browser nodig, of is een proxy voldoende?Voor het

Voor het beheren van meer dan een paar accounts hebt u beide nodig. Proxy's verzorgen de IP-isolatie, maar platforms tracken ook browservingerafdrukken. Anti-detectbrowsers creëren een uniek vingerafdrukprofiel voor elk account. Proxy's gebruiken zonder vingerafdrukisolatie maakt accounts alsnog koppelbaar via browserkenmerken.

Handleiding

Proxy voor social media: multi-accountbeheer en toegang

5 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Sociale platforms treden steeds agressiever op tegen automatisering en multi-accountgebruik. Of u nu een SMM-specialist bent die klantenaccounts beheert, een bedrijf dat regionale pagina's beheert, of iemand die social media moet deblokkeren op een beperkt netwerk — de juiste proxy voor social media maakt het verschil tussen soepele bedrijfsvoering en massale accountschorsingen.

Waarom sociale platforms accounts blokkeren

Elk groot platform — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — volgt meerdere signalen om verdachte activiteit te identificeren:

  • IP-adressen. Meerdere accounts die inloggen vanaf hetzelfde IP is de meest voor de hand liggende rode vlag. Platforms gaan ervan uit dat één persoon geen 10 accounts vanaf dezelfde locatie nodig zou moeten hebben.
  • Browservingerafdrukken. Canvas-rendering, geïnstalleerde lettertypen, WebGL-data, schermresolutie, tijdzone en tientallen andere browserkenmerken vormen samen een unieke signatuur. Dezelfde vingerafdruk op meerdere accounts = gekoppelde accounts.
  • Apparaatinformatie. OS-type, hardwarespecificaties en mobiele apparaat-ID's. Inloggen op meerdere accounts vanuit identieke apparaatprofielen activeert detectie.
  • Gedragspatronen. Snel wisselen tussen accounts, posten met machinale intervallen of plotselinge activiteitspieken na het aanmaken van een account — het zijn allemaal signalen van automatisering.

Een praktijkvoorbeeld: een digitaal marketingbureau dat 30 Instagram-accounts beheerde zonder goede isolatie, zag 18 accounts binnen twee weken uitgeschakeld worden. Het platform identificeerde verbanden via gedeelde IP's en browserfingerprints.

Platformspecifiek beleid

Instagram is relatief coulant voor persoonlijk gebruik — de app ondersteunt standaard tot 5 accounts. Daarboven, of voor zakelijk gebruik op schaal, heeft u goede isolatie nodig.Facebook staat nu officieel “extra profielen” toe, na jarenlang het gebruik van meerdere accounts te hebben ontmoedigd. Maar geautomatiseerd beheer of verdachte patronen leiden nog steeds tot beperkingen.TikTok staat meerdere accounts toe, maar monitort intensief op gecoördineerd gedrag. Doordat detectie mobile-first is, werken mobiele proxy's hier beter dan residentiële desktopproxy's.LinkedIn is streng als het gaat om nepprofielen en automatisering. Verificatieverzoeken voor accounts komen vaak voor, en bans zijn moeilijker aan te vechten.

De beste proxyserver voor sociale media kiezen

De beste proxyserver voor sociale media bij multi-accountbeheer is residentieel of mobiel — nooit datacenter.Waarom datacenter niet werkt: datacenter-IP's komen van cloudservers met uniforme TCP-responses en TLS-fingerprints. Anti-botsystemen herkennen deze signatures direct. U komt mogelijk voorbij de loginpagina, maar aanhoudende activiteit zal blokkades activeren.Waarom residentiële proxy's werken: residentiële proxy's gebruiken echte, door ISP's toegewezen adressen van daadwerkelijke huishoudens. Voor het platform ziet u eruit als een gewone gebruiker op een thuisnetwerk. Geen uniforme serversignaturen om te detecteren.Waarom mobiel het beste is voor mobiele platforms: TikTok, Instagram en Snapchat zijn mobile-first. Mobiele proxy's gebruiken IP-adressen van mobiele providers, die platforms het meest vertrouwen. Hogere kosten, maar het laagste detectierisico.

Instellen voor multi-accountbeheer

De standaardopzet combineert proxy's met anti-detectbrowsers:

  • Eén proxy per account. Deel proxy's nooit tussen accounts. Als accounts een IP delen, koppelen platforms ze aan elkaar. Eén account wordt geblokkeerd, allemaal worden ze geblokkeerd.
  • Unieke browserprofielen. Anti-detect browsers (Multilogin, GoLogin, AdsPower) creëren geïsoleerde omgevingen met verschillende fingerprints per account. Andere canvas, fonts, tijdzone, user agent — alles.
  • Geografische consistentie. Stem de proxylocatie af op de plek waar het account is aangemaakt of beweert te zijn. Een „lokaal bedrijf in Miami
  • Account opwarmen. Nieuwe accounts hebben geleidelijke activiteitsopbouw nodig. Maak geen account aan om vervolgens meteen 50 keer per dag te posten. Bouw geschiedenis op zoals een echte gebruiker dat zou doen.

Gedetailleerde configuratiehandleidingen voor verschillende browsers en apparaten vindt u in de Integration Hub.

Social media deblokkeren op beperkte netwerken

Schoolnetwerken, bedrijfsfirewalls en regionale beperkingen blokkeren vaak sociale platforms. Een proxy leidt uw verkeer via een onbeperkte server, waarmee u deze blokkades omzeilt.Voor toegang tot gedeblokkeerde sociale media in deze situaties:

  • Webproxy's werken wanneer u geen software kunt installeren. Voer de URL van de geblokkeerde site in op een proxywebsite, en deze haalt de pagina voor u op.
  • Proxy-extensies voor de browser zijn handiger voor regelmatig gebruik. Configureer de extensie met de host en poort van uw proxy, en al het browserverkeer wordt er doorheen geleid.
  • Een proxy op systeemniveau beïnvloedt alle applicaties, inclusief mobiele apps. Configureer dit in de netwerkinstellingen van uw apparaat.
  • Voor eenvoudig deblokkeren (geen multi-accountwerk) volstaat elke betrouwbare proxy. U doet geen duizenden verzoeken, dus detectie is geen probleem — u hebt alleen een route rond de firewall nodig.

Wat FineProxy geschikt maakt voor social media

FineProxy biedt residentiële proxy’s met dedicated IP’s — dat betekent dat uw toegewezen adressen niet worden gedeeld met de socialemedia-activiteiten van andere klanten. Deze infrastructuur is specifiek gebouwd voor de eisen van langdurig socialemediawerk, waarbij IP-kwaliteit en consistentie rechtstreeks bepalen of accounts op de lange termijn overleven. Dit is wat dat in de praktijk betekent:

  • Geen overgeërfde reputatie. Gedeelde proxypools betekenen dat de spamactiviteit van iemand anders “uw” IP kan laten markeren nog vóórdat u het gebruikt. De dedicated toewijzing van FineProxy zorgt ervoor dat elk IP schoon aankomt, zonder voorgeschiedenis van misbruik gekoppeld aan sociale platformen. U start elk account op een schone basis in plaats van de bans van iemand anders te erven.
  • Consistente toegang en accounthistorie. Met dedicated IP's bouwt u accounthistorie op via vaste adressen, wat platforms verkiezen boven voortdurend wisselende IP's. Sociale netwerken volgen IP-stabiliteit als vertrouwenssignaal — accounts die weken- en maandenlang hetzelfde IP behouden, bouwen een sterkere reputatie op. Roterende IP's werken wellicht voor scraping, maar voor socialmedia-accounts die moeten rijpen en groeien is consistentie ononderhandelbaar.
  • Onbeperkte bandbreedte voor mediazware workflows. Social media-werk omvat afbeeldingen, video's, stories, reels en streamingcontent — die allemaal aanzienlijke hoeveelheden data verbruiken. Datalimiten onderbreken workflows op de slechtst mogelijke momenten, zoals halverwege een upload of tijdens geplande postingbatches. De onbeperkte traffic van FineProxy betekent dat u contentintensieve campagnes kunt draaien, feeds kunt monitoren en media kunt uploaden over tientallen accounts zonder u zorgen te hoeven maken over datalimiten of throttling.