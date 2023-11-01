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Media sosial tidak disekat

Proksi ISP (kediaman) IPv4 untuk media sosial: IP berdedikasi setiap akaun, HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had, sedia untuk pelayar anti-detect.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP statik di AS untuk akaun media sosial
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Selama beberapa minggu, saya menggunakan Fineproxy dan sangat kagum. Proxy itu cepat, stabil, dan mudah untuk meluangkan alat saya. Saya menggunakannya untuk mengatur akun dan mengecewakannya. Saya sedang menjawab sokongan apabila saya ada soalan sesuatu. Hasilnya juga adil, terutamanya untuk sifat itu. Seorang yang disediakan oleh proxy yang lebih dipercayai di sana.

KendrikDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Server proxy sangat baik dan berguna sekarang, kerana ada banyak sfer yang dapat dilakukan. Saya menggunakan proxy untuk lama. Saya perlu bekerja, ada kalanya untuk memikul tujuan peribadi. Saya selalu berhubungan dengan pelanggan saya di Amerika Syarikat. Kita harus membincangkan kerja yang digunakan oleh teknik, ahli pakar yang baik, baik, dan menjawab soalan - soalan yang cepat.

anthony richardPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi yang mereka jual terlalu murah berbanding kualitinya. Ini ialah proksi paling berkualiti yang pernah saya lihat dan menyokong banyak negara. Laman webnya kemas dan mudah difahami, manakala sokongannya adalah yang terbaik.

Raidr PROTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Seruan sifat! Mereka mempunyai jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan yang tidak ada batas, harga yang diperlukan dan pilihan geo-target. Melalui pelbagai cara pembayar: kripto, PayPal atau kartu

Vladimir AkimkinPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa saya perlukan proksi untuk pengurusan media sosial?Platform mengesan dan

Platform mengesan dan menyekat akaun yang kelihatan berkaitan. Apabila mengurus berbilang akaun dari satu lokasi, alamat IP dikongsi dan cap jari pelayar menghubungkan akaun tersebut bersama. Proksi memberikan setiap akaun IP unik, dan digabungkan dengan pelayar anti-kesan, menjadikan setiap akaun kelihatan sebagai pengguna berasingan pada peranti berasingan.

Bolehkah saya menggunakan proksi pusat data untuk media sosial?Tidak disyorkan

Tidak disyorkan. IP pusat data mempunyai tandatangan yang boleh dikesan — respons TCP yang seragam dan cap jari TLS yang mudah dikenal pasti oleh sistem anti-bot. Proksi kediaman atau mudah alih menggunakan alamat ISP sebenar yang kelihatan seperti pengguna biasa. Untuk kerja media sosial yang serius, proksi pusat data menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya.

Berapa banyak akaun yang boleh saya uruskan dengan proksi?Tiada had tetap

Tiada had tetap — agensi berjaya menguruskan ratusan akaun. Kuncinya ialah pengasingan yang betul: satu proksi berdedikasi bagi setiap akaun, cap jari pelayar yang unik dan corak tingkah laku yang realistik. Tanpa langkah berjaga-jaga ini, walaupun beberapa akaun sahaja boleh dikaitkan dan dilarang.

Bolehkah proksi membantu saya mengakses media sosial di sekolah atau tempat kerja?Ya

Ya. Proksi menghalakan trafik anda melalui pelayan luaran, sekali gus memintas sekatan rangkaian setempat. Untuk akses mudah (bukan automasi), mana-mana proksi yang boleh dipercayai sudah memadai. Konfigurasikan dalam tetapan pelayar anda atau gunakan sambungan proksi.

Apakah perbezaan antara proksi kediaman dan proksi mudah alih untuk media sosial?Proksi kediaman

Proksi kediaman menggunakan alamat ISP rumah; proksi mudah alih menggunakan IP pembawa selular. Proksi mudah alih mempunyai tahap kepercayaan yang lebih tinggi pada platform yang mengutamakan mudah alih seperti TikTok dan Instagram kerana ia sepadan dengan cara pengguna sebenar mengakses aplikasi tersebut. Proksi mudah alih lebih mahal tetapi menawarkan risiko pengesanan yang paling rendah.

Adakah saya perlu pelayar anti-detect, atau proksi sahaja sudah memadai?Untuk menguruskan

Untuk menguruskan lebih daripada beberapa akaun, anda memerlukan kedua-duanya. Proksi mengendalikan pengasingan IP, tetapi platform juga menjejaki cap jari pelayar. Pelayar anti-detect mencipta profil cap jari unik untuk setiap akaun. Menggunakan proksi tanpa pengasingan cap jari masih menyebabkan akaun boleh dikaitkan melalui ciri-ciri pelayar.

Panduan

Proksi untuk Media Sosial: Pengurusan Berbilang Akaun dan Akses

5 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Platform sosial semakin agresif dalam mengesan automasi dan penggunaan berbilang akaun. Sama ada anda seorang pakar SMM yang menguruskan akaun pelanggan, perniagaan yang menjalankan halaman serantau, atau seseorang yang perlu menyahsekat media sosial pada rangkaian terhad, proksi yang tepat untuk media sosial menentukan perbezaan antara operasi lancar dan penggantungan akaun secara besar-besaran.

Mengapa platform sosial menyekat akaun

Setiap platform utama — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — menjejaki pelbagai isyarat untuk mengenal pasti aktiviti mencurigakan:

  • Alamat IP. Berbilang akaun yang log masuk daripada IP yang sama ialah tanda amaran paling jelas. Platform menganggap seorang pengguna tidak sepatutnya memerlukan 10 akaun daripada satu lokasi.
  • Cap jari pelayar. Pemaparan canvas, fon yang dipasang, data WebGL, resolusi skrin, zon masa dan berpuluh-puluh ciri pelayar lain membentuk tandatangan unik. Cap jari sama merentas akaun = akaun yang dikaitkan.
  • Maklumat peranti. Jenis OS, spesifikasi perkakasan dan ID peranti mudah alih. Log masuk ke berbilang akaun daripada profil peranti yang serupa mencetuskan pengesanan.
  • Corak tingkah laku. Pertukaran akaun yang pantas, penerbitan pada selang masa seperti mesin, atau lonjakan aktiviti mendadak selepas akaun dicipta — semua ini memberi isyarat automasi.

Contoh sebenar: sebuah agensi pemasaran digital yang menguruskan 30 akaun Instagram tanpa pengasingan yang betul telah menyaksikan 18 akaun dinyahaktifkan dalam masa dua minggu. Platform tersebut mengesan perkaitan melalui IP dikongsi dan cap jari pelayar.

Dasar khusus platform

Instagram agak longgar untuk kegunaan peribadi — aplikasi ini menyokong sehingga 5 akaun secara asli. Melebihi itu, atau untuk kegunaan perniagaan pada skala besar, anda memerlukan pengasingan yang betul.Facebook kini secara rasmi membenarkan "profil tambahan" selepas bertahun-tahun tidak menggalakkan berbilang akaun. Namun, pengurusan automatik atau corak yang mencurigakan masih mencetuskan sekatan.TikTok membenarkan berbilang akaun tetapi memantau tingkah laku terkoordinasi dengan ketat. Pengesanan berasaskan mudah alih bermaksud proksi mudah alih lebih berkesan di sini berbanding proksi kediaman desktop.LinkedIn amat ketat terhadap profil palsu dan automasi. Permintaan pengesahan akaun kerap berlaku, dan rayuan terhadap sekatan lebih sukar untuk berjaya.

Memilih pelayan proksi media sosial terbaik

Pelayan proksi media sosial terbaik untuk kerja berbilang akaun ialah proksi kediaman atau mudah alih — bukan sekali-kali proksi pusat data.Mengapa proksi pusat data gagal: IP pusat data datang daripada pelayan awan dengan respons TCP seragam dan cap jari TLS. Sistem anti-bot mengenal pasti tandatangan ini serta-merta. Anda mungkin berjaya melepasi halaman log masuk, tetapi aktiviti berterusan akan mencetuskan sekatan.Mengapa proksi kediaman berkesan: proksi kediaman menggunakan alamat sebenar yang diberikan oleh ISP daripada rumah pengguna. Bagi platform, anda kelihatan seperti pengguna biasa di rangkaian rumah mereka. Tiada tandatangan pelayan seragam untuk dikesan.Mengapa proksi mudah alih terbaik untuk platform mudah alih: TikTok, Instagram dan Snapchat ialah platform yang mengutamakan peranti mudah alih. Proksi mudah alih menggunakan alamat IP daripada pembawa selular, yang paling dipercayai oleh platform. Kos lebih tinggi, tetapi risiko pengesanan paling rendah.

Tetapan untuk pengurusan berbilang akaun

Tetapan standard menggabungkan proksi dengan pelayar anti-detect:

  • Satu proksi untuk satu akaun. Jangan sesekali berkongsi proksi antara akaun. Jika akaun berkongsi IP, platform akan mengaitkan semuanya. Satu dilarang, semua dilarang.
  • Profil pelayar unik. Pelayar anti-detect (Multilogin, GoLogin, AdsPower) mencipta persekitaran terpencil dengan cap jari berbeza untuk setiap akaun. Canvas, fon, zon masa, user agent yang berlainan — semuanya.
  • Konsistensi geografi. Padankan lokasi proksi dengan tempat akaun dicipta atau didakwa berada. Sebuah "perniagaan tempatan di Miami" yang membuat kiriman daripada IP Jerman akan menimbulkan syak wasangka.
  • Pemanasan akaun. Akaun baharu memerlukan peningkatan aktiviti secara beransur-ansur. Jangan cipta akaun dan terus mula membuat 50 kiriman sehari. Bina sejarah seperti pengguna sebenar.

Panduan konfigurasi terperinci untuk pelbagai pelayar dan peranti tersedia di Hab Integrasi.

Menyahsekat media sosial pada rangkaian terhad

Rangkaian sekolah, tembok api korporat dan sekatan serantau sering menyekat platform sosial. Proksi menghalakan trafik anda melalui pelayan tanpa sekatan, lantas memintas halangan ini.Untuk mengakses media sosial tanpa sekatan dalam situasi ini:

  • Proksi web berkesan apabila anda tidak boleh memasang perisian. Masukkan URL laman yang disekat ke dalam laman web proksi, dan ia akan mengambil halaman tersebut untuk anda.
  • Sambungan proksi pelayar lebih mudah untuk kegunaan harian. Konfigurasikan sambungan dengan hos dan port proksi anda, dan semua trafik pelayar akan dihalakan melaluinya.
  • Proksi peringkat sistem mempengaruhi semua aplikasi, termasuk aplikasi mudah alih. Konfigurasikan dalam tetapan rangkaian peranti anda.
  • Untuk penyahsekatan mudah (bukan kerja berbilang akaun), mana-mana proksi yang boleh dipercayai sudah memadai. Anda tidak membuat beribu-ribu permintaan, jadi pengesanan bukan satu kebimbangan — anda hanya perlukan laluan mengelilingi tembok api.

Apa yang menjadikan FineProxy berkesan untuk media sosial

FineProxy menawarkan proksi kediaman dengan IP berdedikasi — bermakna alamat yang diberikan kepada anda tidak dikongsi dengan operasi media sosial pelanggan lain. Infrastruktur ini dibina khusus untuk tuntutan kerja media sosial yang berterusan, di mana kualiti dan konsistensi IP secara langsung menentukan sama ada akaun bertahan untuk jangka panjang. Berikut ialah maksudnya dalam amalan:

  • Tiada reputasi warisan. Kumpulan proksi dikongsi bermakna aktiviti spam pengguna lain boleh menyebabkan IP "anda" ditanda sebelum anda sempat menggunakannya. Peruntukan berdedikasi FineProxy memastikan setiap IP tiba dalam keadaan bersih, tanpa sejarah penyalahgunaan terdahulu yang dikaitkan dengan platform sosial. Anda memulakan setiap akaun di atas asas yang segar, bukan mewarisi larangan orang lain.
  • Akses konsisten dan sejarah akaun. IP berdedikasi membolehkan anda membina sejarah akaun pada alamat yang konsisten, yang lebih disukai oleh platform berbanding IP yang sentiasa bertukar. Rangkaian sosial menjejaki kestabilan IP sebagai isyarat kepercayaan — akaun yang mengekalkan IP yang sama selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan membina kedudukan yang lebih kukuh. IP berputar mungkin sesuai untuk pengikisan, tetapi bagi akaun media sosial yang perlu matang dan berkembang, konsistensi tidak boleh dikompromi.
  • Lebar jalur tanpa had untuk aliran kerja berat media. Kerja media sosial melibatkan imej, video, cerita, reels dan kandungan penstriman — semuanya memakan data yang besar. Had trafik mengganggu aliran kerja pada saat paling teruk, seperti ketika sedang memuat naik atau semasa kelompok kiriman berjadual. Trafik tanpa had FineProxy bermakna anda boleh menjalankan kempen berat kandungan, memantau suapan dan memuat naik media merentasi berpuluh-puluh akaun tanpa perlu bimbang tentang had data atau throttling.