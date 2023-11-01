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Odblokované sociální sítě

ISP (rezidenční) IPv4 proxy pro sociální sítě: dedikované IP na účet, HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz, kompatibilita s antidetekčními prohlížeči.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 statických ISP IP v USA pro účty na sociálních sítích
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už několik týdnů a jsem opravdu ohromený. Proxy jsou rychlé, stabilní a snadno se mohou integrovat do mých nástrojů. Používám je především pro správu mnoha účtů a scraping, zatímco žádné blokování nebo zpomalení. Podpora rychle reagovala, když jsem měla otázky ohledně konfigurace. Ceny jsou také spravedlivé, zvláště pokud jde o kvalitu. Rozhodně jeden z nejpohodlnějších proxyho dodavatelů.

KendrikDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Proxy servery jsou nyní velmi dobré a užitečné, protože existuje mnoho oblastí, kde mohou být použity. Používám proxy už delší dobu. Anonymita na internetu je pro mě někdy potřebná v práci, někdy pro soukromé účely. Moji klienti jsou v USA a musím s nimi být v kontaktu. Je třeba poznamenat, že technická podpora je dobrá, správná a velmi rychlá.

anthony richardInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Proxy, které prodávají, jsou vzhledem ke své kvalitě velmi levné. Jsou to nejkvalitnější proxy, jaké jsem kdy viděl, a podporují mnoho zemí. Web je přehledný a snadno srozumitelný a podpora je nejlepší.

Raidr PROTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Vysoce kvalitní servis! Mají různé typy proxy, včetně bezkromného rotačního systému, dostupných cen a možnosti geo-cílení. Různé způsoby platby: kryptoměny, PayPal nebo karty.

Vladimir AkimkinInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč potřebuji proxy pro správu sociálních sítí?Pro izolaci účtů

Platformy detekují a banují účty, které se jeví jako propojené. Při správě více účtů z jednoho místa je sdílené IP adresy a otisky prohlížeče spojují dohromady. Proxy přidělí každému účtu unikátní IP adresu a v kombinaci s anti-detect prohlížeči zajistí, že každý účet vypadá jako samostatný uživatel na samostatném zařízení.

Mohu používat datacentrové proxy pro sociální sítě?Nedoporučujeme

Nedoporučuje se. IP adresy z datacenter mají snadno rozpoznatelné charakteristiky — uniformní TCP odpovědi a TLS fingerprinty, které anti-bot systémy bez problémů identifikují. Rezidenční nebo mobilní proxy používají skutečné ISP adresy, které vypadají jako běžní uživatelé. Pro seriózní práci se sociálními sítěmi způsobují datacenter proxy více problémů, než kolik jich vyřeší.

Kolik účtů mohu spravovat pomocí proxy?Bez pevného limitu

Pevný limit neexistuje — agentury úspěšně spravují stovky účtů. Klíčem je správná izolace: jedna dedikovaná proxy na účet, unikátní otisky prohlížeče a realistické vzorce chování. Bez těchto opatření může být propojeno a zablokováno i jen několik účtů.

Pomůže mi proxy s přístupem na sociální sítě ve škole nebo v práci?Ano

Ano. Proxy servery směrují váš provoz přes externí servery a obcházejí tak blokování v místní síti. Pro jednoduchý přístup (bez automatizace) postačí jakýkoli spolehlivý proxy. Nastavte ho v prohlížeči nebo použijte rozšíření proxy.

Jaký je rozdíl mezi rezidenčními a mobilními proxy pro sociální sítě?Typ sítě

Rezidenční proxy využívají adresy domácích ISP; mobilní proxy používají IP adresy mobilních operátorů. Mobilní proxy mají vyšší úroveň důvěryhodnosti na platformách zaměřených primárně na mobilní zařízení, jako jsou TikTok a Instagram, protože odpovídají způsobu, jakým skuteční uživatelé k těmto aplikacím přistupují. Mobilní proxy jsou dražší, ale nabízejí nejnižší riziko detekce.

Potřebuji anti-detect prohlížeč, nebo stačí proxy?Použijte obojí

Pokud spravujete více než pár účtů, potřebujete obojí. Proxy zajistí izolaci IP adres, ale platformy sledují i otisky prohlížeče. Anti-detect prohlížeče vytvoří jedinečný profil otisku pro každý účet. Používání proxy bez izolace otisků ponechává účty propojitelné prostřednictvím charakteristik prohlížeče.

Průvodce

Proxy pro sociální sítě: správa více účtů a přístup

5 min. čteníSíťový tým FineProxy

Sociální platformy jsou čím dál agresivnější v detekci automatizace a používání více účtů. Ať už jste SMM specialista spravující účty klientů, firma provozující regionální stránky, nebo někdo, kdo potřebuje odblokovat sociální sítě v omezené síti — správné proxy pro sociální sítě rozhodují o tom, zda bude vše fungovat hladce, nebo dojde k hromadné blokaci účtů.

Proč sociální platformy blokují účty

Každá velká platforma — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — sleduje řadu signálů k identifikaci podezřelé aktivity:

  • IP adresy. Přihlášení více účtů ze stejné IP je nejzřejmější varovný signál. Platformy předpokládají, že jeden člověk nepotřebuje 10 účtů z jednoho místa.
  • Otisky prohlížeče. Vykreslování canvas, nainstalované fonty, data WebGL, rozlišení obrazovky, časové pásmo a desítky dalších charakteristik prohlížeče vytváří jedinečný podpis. Stejný otisk napříč účty = propojené účty.
  • Informace o zařízení. Typ OS, hardwarové specifikace a identifikátory mobilních zařízení. Přihlašování do více účtů z identických profilů zařízení spouští detekci.
  • Vzorce chování. Rychlé přepínání účtů, publikování v roboticky pravidelných intervalech nebo náhlé špičky aktivity po vytvoření účtu — to vše signalizuje automatizaci.

Reálný příklad: agentura digitálního marketingu spravující 30 instagramových účtů bez správné izolace přišla o 18 účtů během dvou týdnů. Platforma identifikovala propojení prostřednictvím sdílených IP adres a otisků prohlížeče.

Pravidla jednotlivých platforem

Instagram je pro osobní použití relativně tolerantní — aplikace nativně podporuje až 5 účtů. Nad tento limit, nebo při obchodním využití ve větším měřítku, potřebujete správnou izolaci.Facebook nyní oficiálně umožňuje “extra profily” poté, co léta odrazoval od používání více účtů. Automatizovaná správa nebo podezřelé vzorce chování však stále spouštějí omezení.TikTok umožňuje více účtů, ale intenzivně monitoruje koordinované chování. Detekce zaměřená primárně na mobilní zařízení znamená, že mobilní proxy zde fungují lépe než desktopové rezidenční.LinkedIn je přísný ohledně falešných profilů a automatizace. Žádosti o ověření účtu jsou běžné a proti banům se obtížněji odvolává.

Jak vybrat nejlepší proxy server pro sociální sítě

Nejlepší proxy server pro správu více účtů na sociálních sítích je rezidenční nebo mobilní — nikdy datový (datacenter).Proč datacenter proxy selhávají: IP adresy z datacenter pocházejí z cloudových serverů s uniformními TCP odpověďmi a TLS otisky. Anti-bot systémy tyto signatury okamžitě rozpoznají. Přes přihlašovací stránku se možná dostanete, ale při trvalé aktivitě vás čekají blokace.Proč rezidenční proxy fungují: rezidenční proxy využívají skutečné IP adresy přidělené ISP v reálných domácnostech. Pro platformu vypadáte jako běžný uživatel na domácí síti. Žádné uniformní serverové signatury k detekci.Proč jsou mobilní proxy nejlepší pro mobilní platformy: TikTok, Instagram a Snapchat jsou primárně mobilní. Mobilní proxy používají IP adresy od mobilních operátorů, kterým platformy důvěřují nejvíce. Vyšší cena, ale nejnižší riziko detekce.

Nastavení pro správu více účtů

Standardní konfigurace kombinuje proxy s anti-detect prohlížeči:

  • Jedna proxy na účet. Nikdy nesdílejte proxy mezi účty. Pokud účty sdílejí jednu IP adresu, platforma je propojí. Jeden dostane ban, dostanou ho všechny.
  • Unikátní profily prohlížeče. Anti-detect prohlížeče (Multilogin, GoLogin, AdsPower) vytvářejí izolovaná prostředí s odlišným otiskem pro každý účet. Jiný canvas, fonty, časové pásmo, user agent — úplně všechno.
  • Geografická konzistence. Lokace proxy musí odpovídat místu, kde byl účet vytvořen nebo odkud údajně pochází. “Místní firma v Miami” publikující z německé IP adresy vzbudí podezření.
  • Zahřívání účtu. Nové účty potřebují postupný nárůst aktivity. Don’t create an account and immediately start posting 50 times a day. Budujte historii tak, jak by to dělal skutečný uživatel.

Podrobné návody na konfiguraci pro různé prohlížeče a zařízení najdete v Integration Hub.

Odblokování sociálních sítí v omezených sítích

Školní sítě, firemní firewally a regionální omezení často blokují sociální platformy. Proxy přesměruje váš provoz přes neomezený server a tyto blokace obchází.Pro přístup k odblokovaným sociálním sítím v těchto situacích:

  • Webové proxy fungují, když nemůžete instalovat software. Zadejte URL blokované stránky do proxy webu a ten stránku načte za vás.
  • Prohlížečové proxy rozšíření jsou pro běžné používání pohodlnější. Stačí v rozšíření nastavit adresu hostitele a port vašeho proxy serveru a veškerý provoz prohlížeče bude směrován přes něj.
  • Proxy na úrovni systému ovlivňuje všechny aplikace včetně mobilních. Nastavení proveďte v síťových nastaveních svého zařízení.
  • Pro jednoduché odblokování (nikoliv práci s více účty) postačí jakýkoli spolehlivý proxy. Neposíláte tisíce požadavků, takže detekce není problém — potřebujete jen cestu kolem firewallu.

Proč FineProxy funguje pro sociální sítě

FineProxy nabízí rezidenční proxy s dedikovanými IP adresami — to znamená, že vaše přidělené adresy nejsou sdíleny s operacemi jiných zákazníků na sociálních sítích. Tato infrastruktura je vybudována speciálně pro nároky dlouhodobé práce na sociálních sítích, kde kvalita a konzistence IP adresy přímo rozhodují o tom, zda účty přežijí dlouhodobě. V praxi to znamená:

  • Žádná zděděná reputace. Sdílené proxy pooly znamenají, že spamová aktivita někoho jiného může dostat “vaši” IP adresu na černou listinu ještě dříve, než ji vůbec použijete. Dedikovaná alokace od FineProxy zajišťuje, že každá IP adresa přichází čistá, bez předchozí historie zneužití vázané na sociální platformy. Každý účet začínáte na čistém základu, místo abyste dědili bany někoho jiného.
  • Konzistentní přístup a historie účtu. Dedikované IP adresy vám umožňují budovat historii účtu na stálých adresách, což platformy upřednostňují před neustále se měnícími IP. Sociální sítě sledují stabilitu IP jako signál důvěryhodnosti — účty, které si udržují stejnou IP po týdny a měsíce, získávají silnější reputaci. Rotující IP mohou fungovat pro scraping, ale u účtů na sociálních sítích, které potřebují stárnout a růst, je konzistence nezbytná.
  • Neomezený bandwidth pro mediálně náročné pracovní postupy. Práce na sociálních sítích zahrnuje obrázky, videa, stories, reels a streamovaný obsah — to vše spotřebovává značné množství dat. Datové limity přerušují pracovní postupy v těch nejhorších okamžicích, například uprostřed nahrávání nebo při plánovaném hromadném publikování příspěvků. Neomezený provoz od FineProxy znamená, že můžete provozovat obsahově náročné kampaně, sledovat feedy a nahrávat média napříč desítkami účtů bez obav z překročení datových limitů nebo throttlingu.