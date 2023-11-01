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畅通无阻的社交媒体

社交媒体 ISP（住宅）IPv4 代理：每个账号独享 IP，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量，兼容指纹浏览器。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 静态 ISP IP 位于 美国 用于 社交媒体账户
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。

synk.pitNorton Safe Web, 去年译自英语来源

我已经用FineProxy好几周了，真的很满意。这些代理节点快速、稳定，且易于集成到我的工具中。我主要用它们管理多个账号和抓取——到目前为止没有封禁或卡顿。 当我有设置问题时，客服很快就回复了我。价格也很合理，尤其是质量方面。绝对是比较可靠的代理提供商之一。

KendrikDieg, 去年译自英语来源

位置与库存

代理服务器现在非常好用，因为它们可以实现在很多领域。我用代理很久了。网络中的匿名有时需要我工作，有时则需要个人目标。我的客户在美国，我必须一直与他们保持联系。最好能给技术支持的工作做个评分，专家们很专业，回答问题也很快。

anthony richardFineProxy 内部平台译自英语来源

以这样的质量来说，他们出售的代理实在太便宜了。这是我见过质量最高的代理，而且支持很多国家。网站简洁易懂，支持也是最好的。

Raidr PROTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

优质服务！它们有不同的代理类型，包括无流量限制的轮换代理、价格实惠以及地理定位功能。各种支付方式：加密货币、PayPal或信用卡

Vladimir AkimkinFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么社交媒体管理需要代理？用于账号隔离

平台会检测并封禁存在关联的账号。当您在同一地点管理多个账号时，共享的 IP 地址和浏览器指纹会将它们关联在一起。代理为每个账号分配独立的 IP，配合指纹浏览器使用，让每个账号看起来都像是在不同设备上的独立用户。

数据中心代理可以用于社交媒体吗？不推荐

不推荐。数据中心 IP 具有可检测的特征——统一的 TCP 响应和 TLS 指纹很容易被反机器人系统识别。住宅代理或移动代理使用真实 ISP 地址，看起来与普通用户无异。对于严肃的社交媒体运营来说，数据中心代理只会带来更多问题。

使用代理可以管理多少个账号？无硬性上限

没有硬性上限——许多代理机构成功管理着数百个账号。关键在于做好隔离：每个账号对应一个独享代理、独立的浏览器指纹以及真实的行为模式。如果缺少这些防护措施，即使只有几个账号也可能被关联并遭到封禁。

代理能帮助我在学校或公司访问社交媒体吗？可以

可以。代理将您的流量通过外部服务器转发，绕过本地网络封锁。如果只是简单访问（非自动化操作），任何可靠的代理都能胜任。在浏览器设置中配置代理或使用代理扩展插件即可。

住宅代理和移动代理用于社交媒体有什么区别？网络类型

住宅代理使用家庭宽带 ISP 地址，移动代理使用蜂窝运营商 IP。在 TikTok 和 Instagram 等移动优先的平台上，移动代理的信任度更高，因为它们与真实用户访问这些应用的方式一致。移动代理成本更高，但被检测到的风险最低。

我需要指纹浏览器，还是只用代理就够了？两者并用

如果需要管理多个账号，两者缺一不可。代理负责 IP 隔离，但平台还会追踪浏览器指纹。反指纹浏览器为每个账号创建独立的指纹配置。仅使用代理而不做指纹隔离，账号仍可通过浏览器特征被关联。

指南

社交媒体代理：多账号管理与访问解决方案

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

社交平台对自动化操作和多账号使用的检测越来越严格。无论您是管理客户账号的社交媒体营销专家、运营区域页面的企业，还是需要在受限网络中解锁社交媒体的用户，选对社交媒体代理就是顺利运营与大规模封号之间的分水岭。

社交平台为何封禁账号

每个主流平台——Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn——都会追踪多种信号来识别可疑活动：

  • IP 地址。多个账号从同一个 IP 登录是最明显的危险信号。平台会认为一个人不应该在同一个位置拥有 10 个账号。
  • 浏览器指纹。Canvas 渲染、已安装字体、WebGL 数据、屏幕分辨率、时区以及数十种其他浏览器特征共同构成了唯一签名。多个账号使用相同的指纹 = 账号被关联。
  • 设备信息。操作系统类型、硬件规格和移动设备 ID。从相同的设备配置文件登录多个账号会触发检测。
  • 行为模式。快速切换账号、以机器般的固定间隔发帖，或在创建账号后突然出现活动高峰，这些都会被视为自动化操作的信号。

一个真实案例：某数字营销机构在没有做好隔离措施的情况下管理 30 个 Instagram 账号，两周内就有 18 个账号被封禁。平台通过共享 IP 和浏览器指纹识别出了账号之间的关联。

各平台的具体政策

Instagram 对个人用户相对宽松——应用原生支持最多 5 个账号。但如果超出这个数量，或者需要进行规模化的商业运营，就必须做好隔离措施。Facebook 在反对多账号多年之后，现已正式允许TikTok 允许多账号，但会严格监控协同行为。由于其移动优先的检测机制，移动代理在该平台上的效果优于桌面端的住宅代理。LinkedIn 对虚假账号和自动化操作的管控非常严格。账号验证请求十分常见，且一旦被封禁，申诉难度极大。

如何选择最佳社交媒体代理服务器

多账号管理的最佳社交媒体代理服务器是住宅代理或移动代理——绝对不要使用数据中心代理。数据中心代理为何不可行：数据中心 IP 来自云服务器，具有统一的 TCP 响应和 TLS 指纹。反机器人系统能立即识别这些特征。您也许能通过登录页面，但持续活动必然会触发封禁。住宅代理为何有效：住宅代理使用真实 ISP 分配给实际家庭的地址。在平台看来，您就是一个在家中网络上正常浏览的普通用户，没有统一的服务器特征可供检测。移动代理为何最适合移动平台：TikTok、Instagram 和 Snapchat 都是移动优先的平台。移动代理使用蜂窝运营商的 IP 地址，这是平台最信任的类型。成本较高，但被检测到的风险最低。

多账号管理配置指南

标准配置方案是将代理与指纹浏览器结合使用：

  • 一个账号对应一个代理。切勿在多个账号之间共享代理。一旦账号共享同一个 IP，平台就会将它们关联起来。一个被封，全部被封。
  • 独立浏览器配置文件。反检测浏览器（Multilogin、GoLogin、AdsPower）能为每个账号创建隔离环境，并生成不同的指纹信息。Canvas 画布、字体、时区、User Agent——每一项都各不相同。
  • 地理位置一致性。代理位置应与账号创建地或声称所在地保持一致。一个“迈阿密本地商家”却从德国 IP 发帖，必然会引起警觉。
  • 账号养号。新账号需要逐步增加活跃度。不要创建账号后就立刻每天发布 50 条内容。像真实用户一样慢慢建立使用记录。

Detailed configuration guides for different browsers and devices are in Integration Hub.

在受限网络中解锁社交媒体

学校网络、企业防火墙和地区限制通常会屏蔽社交平台。代理将您的流量通过不受限制的服务器进行转发，从而绕过这些封锁。在以下场景中解锁社交媒体访问：

  • 当您无法安装软件时，Web 代理可以派上用场。在代理网站中输入被封锁网站的 URL，它会为您获取页面内容。
  • 浏览器代理扩展在日常使用中更加便捷。只需在扩展中配置代理的主机和端口，所有浏览器流量即可通过代理路由。
  • 系统级代理会影响所有应用程序，包括移动端 App。请在设备的网络设置中进行配置。
  • 如果只是简单的解锁访问（非多账号管理），任何可靠的代理都能胜任。您不会产生数千次请求，因此无需担心被检测——只需要一条绕过防火墙的通路即可。

FineProxy 为何适用于社交媒体

FineProxy 提供配备独享 IP 的住宅代理——这意味着分配给您的地址不会与其他客户的社交媒体业务共享。这套基础设施专为持续性社交媒体工作的需求而打造，在这一场景下，IP 质量和稳定性直接决定了账号能否长期存活。以下是其在实际使用中的体现：

  • 无历史污染。共享代理池意味着别人的垃圾邮件行为可能在您使用之前就已经导致“您的” IP 被标记。FineProxy 的独享分配机制确保每个 IP 都是干净的，没有任何与社交平台相关的滥用记录。每个账号都从全新的基础开始，而不是继承别人的封禁历史。
  • 稳定的访问记录与账号历史积累。独享 IP 让您在固定地址上持续积累账号历史，这正是平台所偏好的——相比不断变化的 IP，稳定性更受信任。社交网络将 IP 稳定性视为信任信号——在数周乃至数月内保持同一 IP 的账号会建立起更高的可信度。动态 IP 也许适合数据抓取，但对于需要养号和成长的社交媒体账号而言，稳定性不可妥协。
  • 无限带宽，畅享高流量工作负载。社交媒体运营涉及图片、视频、故事、短视频和流媒体内容——这些都会消耗大量数据。流量上限会在最关键的时刻中断工作流程，比如上传进行到一半或批量定时发布期间。FineProxy 的无限流量让您可以运行高流量内容活动、监控信息流，并在数十个账号上传媒体文件，无需担心触及数据限额或被限速。