平台会检测并封禁存在关联的账号。当您在同一地点管理多个账号时，共享的 IP 地址和浏览器指纹会将它们关联在一起。代理为每个账号分配独立的 IP，配合指纹浏览器使用，让每个账号看起来都像是在不同设备上的独立用户。