配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买1,000 数据中心 IP 位于 欧洲
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
流量永不限量
我不会说价格最低，但无限流量和最高速度是不可否认的。客服服务没有让我失望——始终保持联系，始终切中时事，礼貌且无怨无悔。我已经连续第二年用这个套餐，使用30天，地址是欧洲。付款后，一切都立刻完成。我没有尝试混合，这对我来说已经足够了。
虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。
API 和智能代理访问
我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。
我很喜欢FineProxy速度，我用它做自动化工具、网页抓取和浏览，连接稳定，速度非常好，从不断网，也没有被封禁的IP，我会一遍又一遍地买，客服响应非常及时
支持
如果你不是在非常受欢迎的网站工作，代理就非常棒。速度不错。技术支持快速。用吧，你不会后悔的。
Procosi服务总体上完成了其任务，但仍有改进空间。界面用户友好，功能广泛。不过，速度和客服可能会带来一些不便。
付款后代理多久可以激活？通常 1–5 分钟
付款成功后，代理通常会在 1–5 分钟内激活。大多数情况下几乎即时开通，偶尔的延迟通常是由银行或支付处理方造成的。
如果支付金额与应付金额有偏差怎么办？联系客服
如果支付金额与应付总额不一致，系统可能无法自动识别该笔付款。遇到这种情况，请联系客服，我们将手动核实并确认您的交易。
使用信用卡支付是否需要手续费？FineProxy 不收费
我们不会对信用卡付款收取任何额外费用——您支付的金额与订单中显示的价格完全一致。但是，您的银行或支付服务商可能会收取其自身的手续费，这不在我们的控制范围之内。
使用银行卡支付时可以开启自动续费吗？可以
可以，使用 Stripe 支付时您可以开启自动扣款功能，系统将在续费时自动从卡中扣款。您也可以提前为账户余额充值，续费将自动从余额中扣除——无需创建 Stripe 订阅。
使用信用卡付款后可以退款吗？可以
可以，信用卡付款支持按照我们的服务政策进行退款。退款可以退回到原银行卡，也可以充值到您的账户余额，用于后续购买。
不注册可以用银行卡购买代理吗？不可以
不可以，注册账户是必需的，因为您的账户用于提供代理访问、管理服务期限、申请更换以及接收技术支持。
支持哪些银行卡？Visa 和 Mastercard
我们接受大多数国际银行卡，包括 Visa 和 Mastercard。
哪些类型的代理可以使用信用卡支付？所有代理类型
信用卡可用于支付我们网站上所有类型的代理。无论选择哪种代理类型，支付流程和安全级别都完全相同。
银行卡付款安全吗？认证网关
所有付款均通过经过认证的支付网关处理，支持 PCI DSS 和 3-D Secure 等现代安全标准。我们不会存储或访问您的银行卡信息。
一张银行卡可以用于多个账户吗？一个账户
我们的政策规定一张银行卡只能绑定一个账户。同一张卡用于多个账户可能触发支付处理商的反欺诈检查，导致交易被拒。如果您需要管理多个代理套餐，建议在同一个账户内操作。
付款被拒怎么办？尝试其他方式
如果您的银行或支付服务商拒绝了交易，请尝试使用其他银行卡或支付方式，或联系我们的客服团队，我们将协助您完成购买。
银行卡支付支持哪些货币？默认美元
付款默认以美元结算。如果您的银行卡使用其他货币，银行会按照当前汇率自动进行货币转换。我们不会对货币兑换收取任何额外费用。