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Proxy con pago mediante tarjeta de crédito

Proxies IPv4 con soporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, acceso API y activación automática en minutos tras el pago con Visa o Mastercard.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IPs de datacenter en Europa
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

No diré que los precios son los más bajos, pero el tráfico ilimitado y la velocidad máxima es innegable. El servicio de apoyo no me falló personalmente – siempre en contacto, siempre de actualidad, educado y sin alboroto. Uso el paquete durante 30 días, direcciones europeas, para el segundo año ya. Después del pago, todo sucede al instante. No traté de mezclar, es suficiente para mí.

Юрий ЮрийPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.

Nemanja DuricSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

me encanta FineProxy la velocidad es genial lo uso en herramientas de automatización, webscrapping y para navegar, la conexión son estables y la velocidad es muy buena, nunca desconectar y no prohibido ips, voy a comprar una y otra vez, el equipo de soporte es realmente gran respuesta a tiempo

7heGoatCR7Dieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Apoyo

Si usted no está trabajando con un sitio muy popular, entonces el proxy es simplemente super. Buena velocidad. Soporte técnico rápido. Úsalo, no te arrepentirás.

deigobrTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

El servicio Procosi generalmente cumple con sus tareas, pero hay áreas para mejorar. La interfaz es fácil de usar, y la funcionalidad es amplia. Sin embargo, la velocidad y el soporte al cliente pueden causar algunos inconvenientes.

HanrikProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué tan rápido se activan los proxies después del pago?Normalmente 1-5 minutos

Tras un pago exitoso, los proxies suelen activarse en un plazo de 1 a 5 minutos. En la mayoría de los casos el acceso se concede de forma casi instantánea, y cualquier demora suele deberse al banco o al procesador de pagos.

¿Qué debo hacer si pagué un poco más o menos del monto requerido?Contacto

Si el monto difiere del total requerido, es posible que el sistema no reconozca el pago automáticamente. En ese caso, póngase en contacto con soporte y verificaremos y confirmaremos su transacción de forma manual.

¿Se cobra alguna comisión al pagar con tarjeta de crédito?Sin comisión FineProxy

No cobramos ninguna comisión adicional por pagos con tarjeta: usted paga exactamente el precio que aparece en su pedido. No obstante, su banco o proveedor de pago puede aplicar su propia comisión de procesamiento, algo que está fuera de nuestro control.

¿Puedo activar la renovación automática al pagar con tarjeta?

Sí, al utilizar Stripe puede activar la facturación automática para que los pagos se cobren de forma automática en cada renovación. Alternativamente, puede cargar saldo en su cuenta por adelantado, y las renovaciones se procesarán automáticamente desde ese saldo, sin necesidad de suscripción a Stripe.

¿Puedo obtener un reembolso si pagué con tarjeta de crédito?

Sí, los reembolsos por pagos con tarjeta están disponibles de acuerdo con nuestra política de servicio. El reembolso puede realizarse a la tarjeta original o acreditarse como saldo en su cuenta para futuras compras.

¿Puedo comprar proxies con tarjeta sin registrarme?No

No, el registro es obligatorio porque su cuenta se utiliza para proporcionar acceso a los proxies, gestionar los períodos de servicio, solicitar reemplazos y recibir soporte técnico.

¿Qué tarjetas se aceptan?Visa y Mastercard

Aceptamos la mayoría de las tarjetas internacionales, incluidas Visa y Mastercard.

¿Qué tipos de proxies puedo pagar con tarjeta de crédito?Todos los tipos

Las tarjetas de crédito pueden utilizarse para pagar todos los tipos de proxies disponibles en nuestro sitio web. El proceso de pago y el nivel de seguridad son los mismos independientemente del tipo de proxy.

¿Qué tan seguro es el pago con tarjeta?Pasarelas certificadas

Todos los pagos se procesan a través de pasarelas de pago certificadas que cumplen con estándares de seguridad modernos como PCI DSS y 3-D Secure. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta.

¿Puedo usar una misma tarjeta para varias cuentas?Una cuenta

Nuestra política permite vincular una sola tarjeta a una cuenta. Usar la misma tarjeta en múltiples cuentas puede activar los controles antifraude del procesador de pagos y provocar transacciones rechazadas. Si necesita gestionar varios paquetes de proxies, le recomendamos hacerlo desde una única cuenta.

¿Qué debo hacer si mi pago fue rechazado?Pruebe otro método

Si su banco o proveedor de pagos rechaza la transacción, intente usar otra tarjeta u otro método de pago, o contacte a nuestro equipo de soporte para que le ayudemos a completar su compra.

¿Qué divisas se aceptan para los pagos con tarjeta?USD por defecto

Los pagos se procesan en USD de forma predeterminada. Si su tarjeta está emitida en otra divisa, su banco convertirá el importe automáticamente al tipo de cambio vigente. Por nuestra parte, no cobramos ninguna comisión adicional por conversión de moneda.