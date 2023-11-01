Proxy con pago mediante tarjeta de crédito
Proxies IPv4 con soporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, acceso API y activación automática en minutos tras el pago con Visa o Mastercard.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 1.000 IPs de datacenter en Europa
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Tráfico nunca medido
No diré que los precios son los más bajos, pero el tráfico ilimitado y la velocidad máxima es innegable. El servicio de apoyo no me falló personalmente – siempre en contacto, siempre de actualidad, educado y sin alboroto. Uso el paquete durante 30 días, direcciones europeas, para el segundo año ya. Después del pago, todo sucede al instante. No traté de mezclar, es suficiente para mí.
Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.
API y acceso a agentes
Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.
me encanta FineProxy la velocidad es genial lo uso en herramientas de automatización, webscrapping y para navegar, la conexión son estables y la velocidad es muy buena, nunca desconectar y no prohibido ips, voy a comprar una y otra vez, el equipo de soporte es realmente gran respuesta a tiempo
Apoyo
Si usted no está trabajando con un sitio muy popular, entonces el proxy es simplemente super. Buena velocidad. Soporte técnico rápido. Úsalo, no te arrepentirás.
El servicio Procosi generalmente cumple con sus tareas, pero hay áreas para mejorar. La interfaz es fácil de usar, y la funcionalidad es amplia. Sin embargo, la velocidad y el soporte al cliente pueden causar algunos inconvenientes.
¿Qué tan rápido se activan los proxies después del pago?Normalmente 1-5 minutos
Tras un pago exitoso, los proxies suelen activarse en un plazo de 1 a 5 minutos. En la mayoría de los casos el acceso se concede de forma casi instantánea, y cualquier demora suele deberse al banco o al procesador de pagos.
¿Qué debo hacer si pagué un poco más o menos del monto requerido?Contacto
Si el monto difiere del total requerido, es posible que el sistema no reconozca el pago automáticamente. En ese caso, póngase en contacto con soporte y verificaremos y confirmaremos su transacción de forma manual.
¿Se cobra alguna comisión al pagar con tarjeta de crédito?Sin comisión FineProxy
No cobramos ninguna comisión adicional por pagos con tarjeta: usted paga exactamente el precio que aparece en su pedido. No obstante, su banco o proveedor de pago puede aplicar su propia comisión de procesamiento, algo que está fuera de nuestro control.
¿Puedo activar la renovación automática al pagar con tarjeta?Sí
Sí, al utilizar Stripe puede activar la facturación automática para que los pagos se cobren de forma automática en cada renovación. Alternativamente, puede cargar saldo en su cuenta por adelantado, y las renovaciones se procesarán automáticamente desde ese saldo, sin necesidad de suscripción a Stripe.
¿Puedo obtener un reembolso si pagué con tarjeta de crédito?Sí
Sí, los reembolsos por pagos con tarjeta están disponibles de acuerdo con nuestra política de servicio. El reembolso puede realizarse a la tarjeta original o acreditarse como saldo en su cuenta para futuras compras.
¿Puedo comprar proxies con tarjeta sin registrarme?No
No, el registro es obligatorio porque su cuenta se utiliza para proporcionar acceso a los proxies, gestionar los períodos de servicio, solicitar reemplazos y recibir soporte técnico.
¿Qué tarjetas se aceptan?Visa y Mastercard
Aceptamos la mayoría de las tarjetas internacionales, incluidas Visa y Mastercard.
¿Qué tipos de proxies puedo pagar con tarjeta de crédito?Todos los tipos
Las tarjetas de crédito pueden utilizarse para pagar todos los tipos de proxies disponibles en nuestro sitio web. El proceso de pago y el nivel de seguridad son los mismos independientemente del tipo de proxy.
¿Qué tan seguro es el pago con tarjeta?Pasarelas certificadas
Todos los pagos se procesan a través de pasarelas de pago certificadas que cumplen con estándares de seguridad modernos como PCI DSS y 3-D Secure. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta.
¿Puedo usar una misma tarjeta para varias cuentas?Una cuenta
Nuestra política permite vincular una sola tarjeta a una cuenta. Usar la misma tarjeta en múltiples cuentas puede activar los controles antifraude del procesador de pagos y provocar transacciones rechazadas. Si necesita gestionar varios paquetes de proxies, le recomendamos hacerlo desde una única cuenta.
¿Qué debo hacer si mi pago fue rechazado?Pruebe otro método
Si su banco o proveedor de pagos rechaza la transacción, intente usar otra tarjeta u otro método de pago, o contacte a nuestro equipo de soporte para que le ayudemos a completar su compra.
¿Qué divisas se aceptan para los pagos con tarjeta?USD por defecto
Los pagos se procesan en USD de forma predeterminada. Si su tarjeta está emitida en otra divisa, su banco convertirá el importe automáticamente al tipo de cambio vigente. Por nuestra parte, no cobramos ninguna comisión adicional por conversión de moneda.