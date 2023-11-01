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Proxy de Ucrania

Proxies IPv4 estáticos fiables en Ucrania — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Ucrania y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar el índice de éxito de hoy para mi tráfico proxy ucraniano
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

FineProx es un excelente servicio proxy que impresiona con su estabilidad de conexión y alta velocidad. Fácil de usar, ofrece una amplia gama de ubicaciones y servicio de atención al cliente. Una gran opción para el trabajo y las necesidades personales!

BeilihoDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Estoy muy satisfecho con el servicio de FineProxy. Su red proxy es grande y potente, proporcionando una conexión estable y rápida. Su sitio es fácil de navegar, y el soporte técnico es sensible y útil. Es una opción sólida para aquellos que buscan asegurar su navegación o sortear geo-restricciones.

ammar ghezaliPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

He probado este proveedor y esta es mi opinión: es muy fácil de usar y compartir gracias a la autenticación mediante credenciales o IP; en mi caso ha sido rápido y estable y, por último, ofrece un buen precio.

Yomi DrogoTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy durante varios meses y he estado muy impresionado con su servicio. Los servidores proxy son rápidos, fiables y proporcionan una excelente cobertura en varios países. El equipo de apoyo es receptivo y útil. Gran relación calidad-precio y muy recomendable para cualquier persona que necesite servicios proxy.

AntonSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Un servicio digno para aquellos que se preocupan por su seguridad en línea. Lo he estado usando durante 10 días y totalmente satisfecho con su velocidad. Y lo más agradable es que no hay límites de tráfico para un precio tan bajo.

Alex D.Plataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
Rozetka, OLX.ua: ¿proxies de datacenter o ISP?Rozetka no corre

Rozetka no aplica anti-bot agresivo como Allegro o Amazon. Las IP de datacenter funcionan bien para monitoreo de precios y scraping de catálogos. OLX.ua es similar: limitación de velocidad estándar, nada que requiera ISP. Para scraping de inmuebles en OLX (datos GPS, precio por metro cuadrado), un datacenter con rotación adecuada funciona. Prom.ua es el menos protegido de los tres.

¿Puedo acceder a apps bancarias ucranianas desde el extranjero?PrivatBank y Monobank

Las apps de PrivatBank y Monobank funcionan en el extranjero: están diseñadas para ello, ya que millones de usuarios salieron de Ucrania. Diia también funciona fuera de Ucrania con la autorización correspondiente. Sin embargo, algunos servicios activan verificaciones adicionales cuando detectan una IP no ucraniana. Un proxy ucraniano reduce la fricción: menos confirmaciones por SMS, sin alertas de “actividad inusual”. No estrictamente necesario para operaciones bancarias básicas, pero hace que la experiencia sea más fluida.

Internet en Ucrania: ¿es lo suficientemente estable para operaciones con proxies?4.200+ PSI, 52

Más de 4200 ISP, 52 datacenters activos, 24 puntos de intercambio de Internet. Banda ancha fija: 74–84 Mbps. Aproximadamente el 25 % de la infraestructura fija resultó dañada, pero los operadores invirtieron miles de millones energía de respaldo y redundancia. Las IP de datacenter de FineProxy se enrutan por caminos resilientes. El uptime ha sido constante; la preocupación tiene más que ver con la infraestructura física en zonas de conflicto que con la conectividad a nivel de IP.

Proxies Ucrania en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Ucrania, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
2 en línea·¿Necesita más? →
159.224.232.194:8888
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
666 Kbps
100.0%
2 h
Mostrando 2 de 2

Guía

IP ucranianas: quién las necesita y por qué

2 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Aproximadamente una cuarta parte de la población de Ucrania abandonó el país desde 2022. Apps bancarias (PrivatBank, Monobank), servicios gubernamentales a través de Diia y plataformas locales: algunas funciones verifican su IP. Si está en el extranjero y necesita acceder a un servicio ucraniano que no carga sin una IP local, un servidor proxy ucraniano lo resuelve sin redirigir toda su conexión como lo haría una VPN.

Para investigación de mercado: Rozetka es la mayor plataforma de e-commerce de Ucrania — más de 1,5 millones de SKU en electrónica, alimentación y moda. OLX.ua gestiona clasificados (inmuebles, coches, empleo). Prom.ua es otro marketplace importante. Los tres muestran precios y disponibilidad localizados según la IP. Existen scrapers basados en Apify para cada uno ($2 por 1.000 resultados en OLX, $2 por 1.000 productos en Prom.ua). Si necesita la mejor dirección IP de Ucrania para monitoreo de precios — las IP ucranianas son la única forma de ver lo que ven los compradores locales.

Proxies ucranianos de FineProxy

Para comprar acceso a proxies de Ucrania, FineProxy ofrece IPv4 de datacenter y proxies ISP de Ucrania. Datacenter con ASN propio, tarifa fija por IP, tráfico ilimitado. Las IP de proxy UKR funcionan como anónimas: sin encabezados de reenvío, certificado SSL individual por IP. HTTP/HTTPS y SOCKS5, hasta 500 Mbps.

Ucrania cuenta con más de 4200 ISP registrados y 52 datacenters activos a pesar de los desafíos de infraestructura actuales. Las IP ucranianas de FineProxy se conectan mediante enrutamiento resiliente: sus operaciones de scraping no dependen de un único punto de fallo. Tras el pago, las IP aparecen en su panel de control: añada su IP de trabajo a la lista blanca y exporte como IP:puerto o vía API. Pedido mínimo: 100 IP.