Corrientes 18 de enero de 2026 Imprimir

Al utilizar los Servicios de FineProxy, usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como abstenerse de cualquier actividad que infrinja estos Términos o los derechos de terceros.

Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas:

Actividades ilegales o ilícitas.

Utilizar los Servicios para cualquier fin que infrinja leyes o regulaciones locales, nacionales o internacionales, incluyendo, entre otros, fraude, lavado de dinero, acceso no autorizado a datos o robo de identidad.

Utilizar los Servicios para cualquier fin que infrinja leyes o regulaciones locales, nacionales o internacionales, incluyendo, entre otros, fraude, lavado de dinero, acceso no autorizado a datos o robo de identidad. Acoso y abuso.

Cualquier acción o comunicación que sea amenazante, abusiva, acosadora, invasiva de la privacidad de terceros o perjudicial de cualquier otra forma.

Cualquier acción o comunicación que sea amenazante, abusiva, acosadora, invasiva de la privacidad de terceros o perjudicial de cualquier otra forma. Software malicioso y código dañino.

El uso, distribución o transmisión de virus, malware, spyware, gusanos, troyanos, ransomware o cualquier otro código o instrucciones maliciosas o destructivas.

El uso, distribución o transmisión de virus, malware, spyware, gusanos, troyanos, ransomware o cualquier otro código o instrucciones maliciosas o destructivas. Interceptación y monitoreo.

Interceptación, monitoreo, modificación o redirección no autorizados de comunicaciones o datos.

Interceptación, monitoreo, modificación o redirección no autorizados de comunicaciones o datos. Conducta dañina o violenta.

Actividades destinadas a perjudicar a terceros, incitar a la violencia o promover la discriminación o el odio por motivos de edad, género, raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, ubicación geográfica o cualquier otra característica protegida.

Actividades destinadas a perjudicar a terceros, incitar a la violencia o promover la discriminación o el odio por motivos de edad, género, raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, ubicación geográfica o cualquier otra característica protegida. Explotación infantil.

Cualquier forma de explotación, abuso o daño que involucre a menores de edad.

Cualquier forma de explotación, abuso o daño que involucre a menores de edad. Bienes y servicios ilegales.

Publicitar, vender, comprar o facilitar bienes o servicios ilegales o controlados.

Publicitar, vender, comprar o facilitar bienes o servicios ilegales o controlados. Contenido explícito.

Alojar, transmitir o proporcionar acceso a contenido que incluya material sexual explícito o violencia, cuando así lo prohíba la legislación aplicable.

Alojar, transmitir o proporcionar acceso a contenido que incluya material sexual explícito o violencia, cuando así lo prohíba la legislación aplicable. Recopilación de datos y violaciones de privacidad.

Recopilación, extracción o recolección no autorizada de datos personales, incluidas credenciales de cuentas o direcciones de correo electrónico.

Recopilación, extracción o recolección no autorizada de datos personales, incluidas credenciales de cuentas o direcciones de correo electrónico. Abuso del servicio e interferencia con la red.

Cualquier actividad que interrumpa, interfiera o genere una carga excesiva sobre los Servicios, la infraestructura, los servidores o las redes conectadas de FineProxy, incluidos, entre otros, ataques DDoS u otros comportamientos disruptivos similares.

Cualquier actividad que interrumpa, interfiera o genere una carga excesiva sobre los Servicios, la infraestructura, los servidores o las redes conectadas de FineProxy, incluidos, entre otros, ataques DDoS u otros comportamientos disruptivos similares. Violaciones de propiedad intelectual.

Infringir los derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual de terceros.

Infringir los derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual de terceros. Integridad de la cuenta.

Registrar cuentas utilizando direcciones de correo electrónico temporales, desechables o inexistentes. Los usuarios deben mantener una dirección de correo electrónico válida y accesible asociada a su cuenta.

Registrar cuentas utilizando direcciones de correo electrónico temporales, desechables o inexistentes. Los usuarios deben mantener una dirección de correo electrónico válida y accesible asociada a su cuenta. Reventa o duplicación no autorizada.

Vender, revender, sublicenciar o duplicar cualquier Servicio de FineProxy sin la autorización previa por escrito de FineProxy.

Estos ejemplos no son exhaustivos. FineProxy se reserva el derecho determinar, a su entera discreción, si una actividad infringe estos Términos, así como el derecho de eliminar cualquier contenido o suspender cualquier cuenta de usuario que considere en incumplimiento de estas condiciones.

Supervisión y cumplimiento#

Nos reservamos el derecho de supervisar el uso de los Servicios para garantizar el cumplimiento de estos Términos. En caso de sospecha o confirmación de infracciones, FineProxy podrá, a su discreción y sin previo aviso cuando la legislación aplicable lo permita:

suspender o cancelar el Servicio o la cuenta de usuario afectados;

restringir o bloquear el acceso a los Servicios;

denunciar actividades ilícitas ante las autoridades competentes;

adoptar cualquier otra medida razonablemente necesaria para proteger los Servicios, a nuestros clientes o a terceros.

Al utilizar los Servicios, usted acepta cumplir y quedar vinculado por estas normas.

Una lectura obligada:#

Términos de servicio