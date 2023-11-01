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Documentación

REGLAS

Las normas de uso aceptable que protegen a los clientes, a terceros y la fiabilidad de la red de FineProxy.

Última actualización18 de enero de 2026
Se aplica aTodos los servicios FineProxy
Corrientes 18 de enero de 2026

Al utilizar los Servicios de FineProxy, usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como abstenerse de cualquier actividad que infrinja estos Términos o los derechos de terceros.

Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas:

  • Actividades ilegales o ilícitas.
    Utilizar los Servicios para cualquier fin que infrinja leyes o regulaciones locales, nacionales o internacionales, incluyendo, entre otros, fraude, lavado de dinero, acceso no autorizado a datos o robo de identidad.
  • Acoso y abuso.
    Cualquier acción o comunicación que sea amenazante, abusiva, acosadora, invasiva de la privacidad de terceros o perjudicial de cualquier otra forma.
  • Software malicioso y código dañino.
    El uso, distribución o transmisión de virus, malware, spyware, gusanos, troyanos, ransomware o cualquier otro código o instrucciones maliciosas o destructivas.
  • Interceptación y monitoreo.
    Interceptación, monitoreo, modificación o redirección no autorizados de comunicaciones o datos.
  • Conducta dañina o violenta.
    Actividades destinadas a perjudicar a terceros, incitar a la violencia o promover la discriminación o el odio por motivos de edad, género, raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, ubicación geográfica o cualquier otra característica protegida.
  • Explotación infantil.
    Cualquier forma de explotación, abuso o daño que involucre a menores de edad.
  • Bienes y servicios ilegales.
    Publicitar, vender, comprar o facilitar bienes o servicios ilegales o controlados.
  • Contenido explícito.
    Alojar, transmitir o proporcionar acceso a contenido que incluya material sexual explícito o violencia, cuando así lo prohíba la legislación aplicable.
  • Recopilación de datos y violaciones de privacidad.
    Recopilación, extracción o recolección no autorizada de datos personales, incluidas credenciales de cuentas o direcciones de correo electrónico.
  • Abuso del servicio e interferencia con la red.
    Cualquier actividad que interrumpa, interfiera o genere una carga excesiva sobre los Servicios, la infraestructura, los servidores o las redes conectadas de FineProxy, incluidos, entre otros, ataques DDoS u otros comportamientos disruptivos similares.
  • Violaciones de propiedad intelectual.
    Infringir los derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual de terceros.
  • Integridad de la cuenta.
    Registrar cuentas utilizando direcciones de correo electrónico temporales, desechables o inexistentes. Los usuarios deben mantener una dirección de correo electrónico válida y accesible asociada a su cuenta.
  • Reventa o duplicación no autorizada.
    Vender, revender, sublicenciar o duplicar cualquier Servicio de FineProxy sin la autorización previa por escrito de FineProxy.

Estos ejemplos no son exhaustivos. FineProxy se reserva el derecho determinar, a su entera discreción, si una actividad infringe estos Términos, así como el derecho de eliminar cualquier contenido o suspender cualquier cuenta de usuario que considere en incumplimiento de estas condiciones.

Supervisión y cumplimiento#

Nos reservamos el derecho de supervisar el uso de los Servicios para garantizar el cumplimiento de estos Términos. En caso de sospecha o confirmación de infracciones, FineProxy podrá, a su discreción y sin previo aviso cuando la legislación aplicable lo permita:

  • suspender o cancelar el Servicio o la cuenta de usuario afectados;
  • restringir o bloquear el acceso a los Servicios;
  • denunciar actividades ilícitas ante las autoridades competentes;
  • adoptar cualquier otra medida razonablemente necesaria para proteger los Servicios, a nuestros clientes o a terceros.

Al utilizar los Servicios, usted acepta cumplir y quedar vinculado por estas normas.

Una lectura obligada:#

Términos de servicio