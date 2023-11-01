Documentación
REGLAS
Las normas de uso aceptable que protegen a los clientes, a terceros y la fiabilidad de la red de FineProxy.
Al utilizar los Servicios de FineProxy, usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como abstenerse de cualquier actividad que infrinja estos Términos o los derechos de terceros.
Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas:
- Actividades ilegales o ilícitas.
Utilizar los Servicios para cualquier fin que infrinja leyes o regulaciones locales, nacionales o internacionales, incluyendo, entre otros, fraude, lavado de dinero, acceso no autorizado a datos o robo de identidad.
- Acoso y abuso.
Cualquier acción o comunicación que sea amenazante, abusiva, acosadora, invasiva de la privacidad de terceros o perjudicial de cualquier otra forma.
- Software malicioso y código dañino.
El uso, distribución o transmisión de virus, malware, spyware, gusanos, troyanos, ransomware o cualquier otro código o instrucciones maliciosas o destructivas.
- Interceptación y monitoreo.
Interceptación, monitoreo, modificación o redirección no autorizados de comunicaciones o datos.
- Conducta dañina o violenta.
Actividades destinadas a perjudicar a terceros, incitar a la violencia o promover la discriminación o el odio por motivos de edad, género, raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, ubicación geográfica o cualquier otra característica protegida.
- Explotación infantil.
Cualquier forma de explotación, abuso o daño que involucre a menores de edad.
- Bienes y servicios ilegales.
Publicitar, vender, comprar o facilitar bienes o servicios ilegales o controlados.
- Contenido explícito.
Alojar, transmitir o proporcionar acceso a contenido que incluya material sexual explícito o violencia, cuando así lo prohíba la legislación aplicable.
- Recopilación de datos y violaciones de privacidad.
Recopilación, extracción o recolección no autorizada de datos personales, incluidas credenciales de cuentas o direcciones de correo electrónico.
- Abuso del servicio e interferencia con la red.
Cualquier actividad que interrumpa, interfiera o genere una carga excesiva sobre los Servicios, la infraestructura, los servidores o las redes conectadas de FineProxy, incluidos, entre otros, ataques DDoS u otros comportamientos disruptivos similares.
- Violaciones de propiedad intelectual.
Infringir los derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual de terceros.
- Integridad de la cuenta.
Registrar cuentas utilizando direcciones de correo electrónico temporales, desechables o inexistentes. Los usuarios deben mantener una dirección de correo electrónico válida y accesible asociada a su cuenta.
- Reventa o duplicación no autorizada.
Vender, revender, sublicenciar o duplicar cualquier Servicio de FineProxy sin la autorización previa por escrito de FineProxy.
Estos ejemplos no son exhaustivos. FineProxy se reserva el derecho determinar, a su entera discreción, si una actividad infringe estos Términos, así como el derecho de eliminar cualquier contenido o suspender cualquier cuenta de usuario que considere en incumplimiento de estas condiciones.
Supervisión y cumplimiento#
Nos reservamos el derecho de supervisar el uso de los Servicios para garantizar el cumplimiento de estos Términos. En caso de sospecha o confirmación de infracciones, FineProxy podrá, a su discreción y sin previo aviso cuando la legislación aplicable lo permita:
- suspender o cancelar el Servicio o la cuenta de usuario afectados;
- restringir o bloquear el acceso a los Servicios;
- denunciar actividades ilícitas ante las autoridades competentes;
- adoptar cualquier otra medida razonablemente necesaria para proteger los Servicios, a nuestros clientes o a terceros.
Al utilizar los Servicios, usted acepta cumplir y quedar vinculado por estas normas.