Proxy para Janitor AI
Proxies de datacenter IPv4 para servidores relay de Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5, IPs dedicadas para evitar límites de tasa y revocación de claves de OpenAI/Anthropic.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar una IP de datacenter dedicada para un servidor de retransmisión de Janitor AI
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
En cuanto a mí, puedo llamarme un novato en servidores proxy, porque he utilizado sólo varios de ellos Ahora le diré mis pensamientos e impresiones sobre FineProxy. No encontré desventajas, FineProxy funciona muy bien y rápido. .
Excelentes Proxies Cuando lo compré estaba vacilante pero los resultados y la velocidad me sorprendieron, es literalmente valor puro para el precio dándole un 5/5
API y acceso a agentes
Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!
me encanta FineProxy la velocidad es genial lo uso en herramientas de automatización, webscrapping y para navegar, la conexión son estables y la velocidad es muy buena, nunca desconectar y no prohibido ips, voy a comprar una y otra vez, el equipo de soporte es realmente gran respuesta a tiempo
Mínimos de pedido
Uno de los mejores proxies en el negocio. Han pasado casi cinco años que estoy con FineProxy y todavía no pude encontrar algo mejor. Al comprar un gran número de IPs (a partir de 5000), más del 95% están funcionando estable 24/7. Descuentos si la tarifa se renueva mensualmente.
Proxi es una buena ayuda para el cambio de ip, por lo que podemos utilizar los sitios que no podemos conectar con nuestro ip I como el exclusivo 100000 ip porque es muy económico y útil
¿Necesito un proxy de IP solo para usar Janitor AI?No
No. Los usuarios habituales solo necesitan una clave de API y una URL de un servicio como OpenRouter. Los proxies de IP son para quienes ejecutan sus propios servidores relay de API y necesitan controlar cómo se ven las solicitudes salientes ante los proveedores de LLM.
¿Qué es OpenRouter y cómo funciona con Janitor AI?Portal multimodelo
OpenRouter es un servicio que te proporciona una sola clave de API para acceder a múltiples modelos de IA: GPT-4, Claude, DeepSeek y otros. Introduces la URL de OpenRouter y tu clave en la configuración de Janitor AI, seleccionas un modelo y tus chats se enrutan a través de OpenRouter hacia ese modelo. Plan gratuito: 50 mensajes al día. De pago: depende del modelo, cada uno tiene su propio precio por token.
¿Por qué podrían bloquear mi servidor relay?Límites IP compartidos
Los proveedores de LLM como OpenAI y Anthropic limitan y marcan las IP que envían grandes volúmenes de solicitudes. Si su servidor gestiona muchos usuarios, todas sus conversaciones pasan por una sola dirección IP. Alcance el límite del proveedor y todos los usuarios de su servidor pierden el acceso al mismo tiempo.
¿Puedo usar mi propia clave de OpenAI directamente en Janitor AI?Sí
Sí. Janitor AI admite claves API de OpenAI directamente — no es necesario usar un reverse proxy ni OpenRouter. Simplemente introduzca su clave y la URL de la API de OpenAI en la configuración. La desventaja: usted paga directamente a OpenAI por token, y si comparte su configuración con otros, todo el consumo se descuenta de los límites de su única clave.
¿Son seguros los reverse proxies gratuitos?Usar con cuidado
Úselos con precaución. Los proxies comunitarios gratuitos (como PawnOsman) funcionan, pero sus datos de chat pasan por el servidor de otra persona. Podrían registrar las conversaciones, y la disponibilidad no está garantizada. Para cualquier uso privado o importante, pague por OpenRouter o ejecute su propio servidor.
¿Proxies de datacenter o residenciales para un servidor relay de Janitor AI?Centro de datos
Datacenter. Los endpoints de API de LLM esperan tráfico servidor a servidor, por lo que una IP de datacenter resulta normal y no genera alertas como podría ocurrir en un sitio web orientado al consumidor. Los proxies de datacenter también ofrecen menor latencia — algo crítico en el chat, donde cada milisegundo extra se nota — y cuestan significativamente menos por gigabyte que las IP residenciales. Los proxies residenciales tienen sentido para scraping basado en navegador, pero para retransmisión de API añaden latencia y gastos innecesarios.