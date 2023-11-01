Cada proxy que vende FineProxy es IPv4 — más de 100,000 direcciones en propiedad directa, no alquiladas a un intermediario ni compartidas a través de un revendedor. Al comprar acceso a servidores proxy IPv4 en FineProxy, obtiene una dirección IPv4 dedicada con soporte SOCKS5 y HTTP/HTTPS, tráfico ilimitado y sin tarifas por GB. Esa es la versión resumida. La versión extendida trata sobre por qué IPv4 específicamente y por qué el origen de la dirección importa tanto como el protocolo.

IPv4 vs IPv6 — la brecha de compatibilidad

Los proxies IPv6 existen y son baratos. El espacio de direcciones es prácticamente infinito, por lo que los proveedores venden millones de direcciones IPv6 por centavos. El problema: la mayoría de los objetivos no soportan IPv6 completamente. A fecha de 2026, apenas el 40% de los 1,000 sitios web más importantes gestionan correctamente el tráfico IPv6.

Procesadores de pago, plataformas de redes sociales, redes publicitarias, sitios de e-commerce — la gran mayoría sigue ejecutando la detección anti-bot, la geolocalización y la gestión de sesiones sobre IPv4.

Si su objetivo no soporta IPv6, la conexión falla silenciosamente, recurre a IPv4 a través de su ISP (exponiendo su IP real) o se bloquea. No hay degradación elegante — funciona o no funciona. Para scraping, gestión de cuentas, verificación de anuncios y cualquier actividad que implique detección de bots, IPv4 es la única opción fiable.

IPv4 barato no significa IPv4 malo

Las direcciones IPv4 son escasas — existen aproximadamente 4,300 millones en total, y el pool libre se agotó hace años. Esta escasez eleva los precios. Algunos proveedores compran direcciones en grandes cantidades de redes desmanteladas, otros las subarriendan de titulares más grandes. La cadena de propiedad afecta la calidad: cuantas más manos haya pasado una IP, más probable es que arrastre historial — listas negras, bases de datos de spam, señales de reputación negativa.

FineProxy es propietario directo de su pool de IPv4. Sin intermediarios, sin subarrendamiento. Cuando una dirección muestra señales degradación de reputación, se rota y se reemplaza. Un proxy datacenter IPv4 económico de un proveedor directo cuesta menos en la práctica que una dirección más barata sobre el papel pero que ya está marcada en la mitad de internet.

SOCKS5 en cada dirección IPv4