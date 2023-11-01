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Proxy IPv4

Más de 100 000 direcciones IPv4 propias — HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, acceso API, entrega automática. Diseñado para scraping, verificación de anuncios y gestión de cuentas.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1000 proxies de centro de datos IPv4 en Europa
  • Exportar mi lista de proxy IPv4 como JSON
  • Filtrar mi lista de proxy IPv4 por país o subred
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy IPv4
  • Mostrar los detalles de estado y facturación de mis planes proxy IPv4
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Empezar con FineProxy fue sorprendentemente fácil, incluso para alguien que no es un experto en tecnología. Su interfaz es intuitiva, y los proxies son increíblemente fáciles de integrar. El rendimiento ha sido impecable, haciendo mis tareas en línea mucho más suave. ¡Sin duda una gran elección!

PathanPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Fine proxy es uno de los mejores proveedores de servicios proxy que utilicé, ofrece servie barato y relaible. Proporciona cobertura gólbad. La mejor experiencia de la historia.

Ahmed ArshadDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

He estado usando el servicio proxy FineProxy durante varios meses y estoy muy satisfecho con ello. Alta velocidad de conexión, protección de datos fiable y una amplia gama de ubicaciones lo convierten en una excelente herramienta para trabajar en Internet. ¡Lo recomiendo!

RobertSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Hay alguna razón para usar proxies IPv6 en lugar de IPv4?Objetivos solo IPv6

Solo si su objetivo admite explícitamente IPv6 Y necesita un volumen masivo al menor coste posible por IP. Para hacer scraping en sitios que aceptan IPv6 (algunos motores de búsqueda, CDNs), IPv6 es más económico porque las direcciones son abundantes. Para todo lo demás — redes sociales, e-commerce, sistemas de pago, plataformas de publicidad — IPv4 es la única opción que funciona de forma fiable.

¿Cuántas direcciones IPv4 tiene FineProxy?Más de 100.000

Más de 100,000 direcciones IPv4 distribuidas en múltiples subredes y ASNs. Todas en propiedad directa — no alquiladas, no intermediadas. Esto importa para la diversidad de IPs: si su objetivo bloquea una subred, las demás de un rango diferente siguen funcionando.

¿Los proxies IPv4 quedarán obsoletos?No

No hay indicios de que eso vaya a ocurrir en un futuro previsible. La adopción de IPv6 ha sido “inminente” durante más de una década y aún ronda el ~40 % entre los sitios más importantes. La infraestructura que más importa a los usuarios de proxies — sistemas anti-bot, procesadores de pago, backends de redes sociales — está profundamente construida sobre IPv4. Los proxies IPv4 seguirán siendo el estándar para uso comercial durante 2026 y más allá.

Guía

Proxies IPv4: por qué el tipo de dirección sigue importando

3 min leedEquipo de red FineProxy

Cada proxy que vende FineProxy es IPv4 — más de 100,000 direcciones en propiedad directa, no alquiladas a un intermediario ni compartidas a través de un revendedor. Al comprar acceso a servidores proxy IPv4 en FineProxy, obtiene una dirección IPv4 dedicada con soporte SOCKS5 y HTTP/HTTPS, tráfico ilimitado y sin tarifas por GB. Esa es la versión resumida. La versión extendida trata sobre por qué IPv4 específicamente y por qué el origen de la dirección importa tanto como el protocolo.

IPv4 vs IPv6 — la brecha de compatibilidad

Los proxies IPv6 existen y son baratos. El espacio de direcciones es prácticamente infinito, por lo que los proveedores venden millones de direcciones IPv6 por centavos. El problema: la mayoría de los objetivos no soportan IPv6 completamente. A fecha de 2026, apenas el 40% de los 1,000 sitios web más importantes gestionan correctamente el tráfico IPv6.

Procesadores de pago, plataformas de redes sociales, redes publicitarias, sitios de e-commerce — la gran mayoría sigue ejecutando la detección anti-bot, la geolocalización y la gestión de sesiones sobre IPv4.

Si su objetivo no soporta IPv6, la conexión falla silenciosamente, recurre a IPv4 a través de su ISP (exponiendo su IP real) o se bloquea. No hay degradación elegante — funciona o no funciona. Para scraping, gestión de cuentas, verificación de anuncios y cualquier actividad que implique detección de bots, IPv4 es la única opción fiable.

IPv4 barato no significa IPv4 malo

Las direcciones IPv4 son escasas — existen aproximadamente 4,300 millones en total, y el pool libre se agotó hace años. Esta escasez eleva los precios. Algunos proveedores compran direcciones en grandes cantidades de redes desmanteladas, otros las subarriendan de titulares más grandes. La cadena de propiedad afecta la calidad: cuantas más manos haya pasado una IP, más probable es que arrastre historial — listas negras, bases de datos de spam, señales de reputación negativa.

FineProxy es propietario directo de su pool de IPv4. Sin intermediarios, sin subarrendamiento. Cuando una dirección muestra señales degradación de reputación, se rota y se reemplaza. Un proxy datacenter IPv4 económico de un proveedor directo cuesta menos en la práctica que una dirección más barata sobre el papel pero que ya está marcada en la mitad de internet.

SOCKS5 en cada dirección IPv4

Todos los proxies de FineProxy soportan HTTP/HTTPS y SOCKS5 sin coste adicional. El acceso a proxies IPv4 SOCKS5 es clave para tareas más allá de la navegación web: gaming, protocolos personalizados, tráfico UDP o herramientas que no hablan HTTP de forma nativa. SOCKS5 opera a un nivel más bajo que los proxies HTTP, reenviando cualquier tipo de tráfico sin interpretarlo. En la infraestructura de FineProxy — servidores AMD EPYC con canales de 80 Gbps — la elección de protocolo no afecta la velocidad, por lo que tanto HTTP como SOCKS5 ofrecen el mismo ancho de banda y latencia.