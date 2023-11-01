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Proxy para Facebook

Proxies IPv4 para Facebook Ads, scraping de Marketplace y acceso sin restricciones — direcciones estáticas, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

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Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 proxies ISP para cuentas de Facebook Ads
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

Muy buen producto, me gusta.Todo funciona bien ilimitado tráfico, velocidad máxima y precio más bajo en el mercado.Siempre disponible y sensible soporte técnico.Y voy a asesorar a mis amigos.

Anna FletcherPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Cuentas corrientes

Uso proxies FineProxy.org para las redes sociales, asegurando el anonimato y evitando bloqueos de cuentas. Confiable, eficiente y fácil de usar para un rendimiento estable. Una prueba gratuita para los nuevos usuarios lo haría aún mejor, atrayendo a más clientes. Proxies de FineProxy.org también son compatibles con varias plataformas y proporcionan gran velocidad y seguridad. Ya sea para uso personal o para necesidades empresariales, este servicio es altamente recomendado por su calidad y funcionalidad.

Alexsander123SaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Proxy funciona muy bien, lo han estado utilizando durante un mes y no han encontrado ningún punto de control o interrupciones. ¡Muy confiable!

lananhsoi17Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

¡El mejor servicio proxy! Diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos, precios asequibles, opción de geo-targeting. Fácil de pagar con cripto, PayPal o tarjetas. Usted solicita una prueba gratuita a través de soporte

Vladimir AkimkinDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué tipo de proxy es mejor para Facebook Ads?ISP proxyes

Proxies ISP — parecen conexiones de internet domésticas (Facebook confía más en estas), la dirección estática (sin cambios de IP sospechosos) y no hay límites de tráfico. Los proxies de datacenter pueden servir para revisar anuncios y consultar páginas de la competencia, pero para gestionar tus propias cuentas publicitarias, los ISP son más seguros.

¿Puedo gestionar múltiples cuentas publicitarias desde un solo proxy?No recomendado

Recomendamos encarecidamente no hacerlo. Facebook vincula las cuentas que comparten una IP. Si una cuenta es marcada, todas las cuentas conectadas a esa dirección corren riesgo. Un proxy por cuenta publicitaria — esa es la regla.

¿Necesito un navegador antidetección o basta con un proxy?Usar ambos

Para cualquier tarea que vaya más allá del simple acceso, necesitas ambos. Un proxy cambia tu IP. Facebook también rastrea la huella del navegador: renderizado de canvas, hash de WebGL, fuentes instaladas, zona horaria, idioma y dimensiones de pantalla. Un navegador antidetección asigna a cada cuenta un conjunto único de estos parámetros. Proxy más navegador antidetección: ese es el mínimo para trabajar con múltiples cuentas de forma segura.

¿Cómo desbloqueo Messenger específicamente?Proxy del sistema

Messenger utiliza los mismos servidores. Si la plataforma funciona a través de un proxy, Messenger también funciona: texto, llamadas de voz y vídeo. Si usas la aplicación de escritorio de Messenger, configura el proxy a nivel del sistema, no solo en el navegador. En el móvil, configúralo en los ajustes Wi-Fi de tu teléfono.

¿Cuántos proxies necesito para hacer scraping en Marketplace?100–300 mínimo

Para cubrir de 5 a 10 ciudades, necesitas un mínimo de 100-300 IPs de datacenter. Facebook bloquea las direcciones de scraping rápidamente, así que necesitas margen suficiente para rotarlas. Para scraping a nivel nacional en todas las categorías, varios miles. La clave es mantener baja la tasa de solicitudes de cada IP: la detección de la plataforma es agresiva, pero con suficientes direcciones y paciencia, los datos se pueden recopilar.

¿Cuál es la diferencia entre los proxies ISP y los proxies residenciales rotativos para Facebook?Estático o rotativo

Los proxies ISP le asignan una única dirección IP estática durante todo el período de alquiler — ideal para cuentas publicitarias donde Facebook espera ver la misma dirección en cada sesión. Los proxies residenciales rotativos alternan entre diferentes IP con cada solicitud o en intervalos definidos, lo cual es útil para scraping pero peligroso para la gestión de cuentas. Si Facebook detecta que su cuenta publicitaria cambia entre decenas de IP residenciales, resulta sospechoso. Use ISP para las cuentas que necesita mantener activas y pools residenciales rotativos o de datacenter para tareas de recopilación de datos.

Guía

Proxies para Facebook: Anuncios, Scraping, Marketplace y Acceso

5 min leedEquipo de red FineProxy

Facebook es una de las plataformas más complicadas en cuanto al uso de proxies. Rastrea todo: historial de IP, huella del dispositivo, patrones de inicio de sesión e incluso la velocidad a la que escribes. Ya sea que gestiones cuentas publicitarias, hagas scraping en Marketplace o simplemente intentes acceder desde una red restringida, el enfoque importa.

Facebook Ads y gestión de múltiples cuentas

Aquí es donde está la demanda real. Las agencias y media buyers independientes que gestionan Facebook ADS con múltiples cuentas necesitan que cada una esté aislada: IP separada, huella de navegador separada, cookies separadas. Facebook vincula cuentas a través de señales compartidas, y una vez que conecta dos perfiles, ambos pueden ser restringidos — incluso si ninguno violó ninguna política.

Un servidor proxy privado para trabajar con anuncios de FB debe ser estático. La plataforma detecta cuando una cuenta cambia entre IPs o regiones. Si tu cuenta publicitaria inicia sesión desde Chicago todos los días y de repente aparece en Singapur, eso activa una revisión. Un proxy por cuenta, la misma ubicación en cada sesión.

Los proxies residenciales estáticos (ISP) son la opción más sólida en este caso. Utilizan direcciones IP residenciales (Facebook las identifica como usuarios domésticos comunes), la dirección permanece igual durante todo el período de alquiler y no hay límites de tráfico: puede pasar el día entero en el administrador de anuncios sin preocuparse por los topes.

Las cuentas nuevas necesitan un período de calentamiento de 7 a 14 días antes de escalar la inversión publicitaria. Durante ese tiempo, actúe como un usuario normal: navegue por el feed, únase a algunos grupos, publique algo. Lanzar campañas de $500/día desde una cuenta recién creada sin historial es la forma más rápida de que la deshabiliten.

Para agencias que gestionan más de 10 cuentas, combina tus proxies con un navegador antidetección: Multilogin, Dolphin Anty o AdsPower. El navegador aísla la huella de cada sesión (canvas, WebGL, fuentes, zona horaria, tamaño de pantalla y muchos otros parámetros), mientras que el proxy otorga a cada cuenta su propia dirección única. Sin ambas capas, la vinculación de cuentas es inevitable.

Scraping y recopilación de datos

Facebook Marketplace es una mina de oro para la investigación de e-commerce: precios de productos, actividad de vendedores, volúmenes de anuncios en distintas ciudades. Pero la plataforma bloquea los scrapers de forma agresiva. Un caso documentado: recopilar 445 perfiles a través de Tor llevó 45 horas, con bloqueos temporales constantes y tiempos de espera de una hora.

El enfoque más inteligente: Proxies de datacenter en grandes cantidades a bajo costo, con una distribución cuidadosa de las solicitudes. Unos cuantos miles de IPs, una tasa de solicitudes baja por dirección, y cubre decenas de ciudades sin activar bloqueos. Herramientas como el scraper de Apify Marketplace o scripts basados en Selenium funcionan muy bien con la rotación de proxies.

La Biblioteca de Anuncios de Facebook, donde puedes ver cualquier anuncio activo en la plataforma, es valiosa para inteligencia competitiva. Es pública, pero Facebook aun así limita el acceso automatizado intensivo. Un pool de proxies en diferentes ubicaciones te permite sortear estos límites y recopilar creatividades publicitarias, datos de segmentación e información sobre el gasto de la competencia.

Acceso y desbloqueo

En algunos países y en ciertas redes, la plataforma simplemente no está disponible. Puede desbloquear Facebook con un proxy desde cualquier ubicación restringida: la conexión se enruta a través de un servidor donde el acceso está abierto y la plataforma carga con normalidad.

Esto también aplica a Messenger. Dado que Messenger funciona sobre la misma infraestructura, la respuesta a cómo desbloquear Facebook Messenger es la misma: enrute su conexión a través de un proxy en un país sin restricciones. Las llamadas de voz y videollamadas en Messenger también funcionan a través de un proxy, siempre que la conexión sea lo suficientemente rápida, lo cual nos lleva al aspecto técnico.

Facebook funciona completamente en HTTPS. Un proxy HTTPS seguro para ver Facebook mediante proxy significa que necesita un proxy que gestione correctamente el tráfico cifrado. Busque proxies que manejen SSL a nivel de IP; esto evita errores de certificado que interrumpen la conexión. Los proxies HTTPS de FineProxy son compatibles con esto, por lo que todo funciona sin problemas: sin errores ni cortes de conexión.

Para desbloquear una página de Facebook a través de un proxy seguro, la configuración es sencilla: configure el proxy en su navegador o en los ajustes del sistema, y el sitio se abre como si estuviera en otro país. Para instrucciones detalladas de configuración en distintos dispositivos, consulte nuestro Integration hub proxies.

Cómo elegir el tipo de proxy adecuado para su tarea

La mejor dirección IP para trabajar con Facebook depende de su tarea. Para cuentas publicitarias: proxies ISP con una dirección de EE. UU. o la UE que coincida con la región de su cuenta. Para scraping: un amplio pool de IP de datacenter. Para acceso personal: cualquier proxy rápido que realmente funcione sin cortar la conexión.

Un servidor proxy anónimo oculta tu dirección real ante la plataforma, pero el anonimato por sí solo no es suficiente para gestionar cuentas. A Facebook le importa más la consistencia que el anonimato: la misma IP, la misma huella digital, el mismo patrón de comportamiento, día tras día.

Si busca un proxy online para Facebook, la clave está en elegir el tipo de proxy adecuado para su tarea: Proxies dedicados para cuentas individuales, ISP para gestión de anuncios, datacenter para recopilación de datos. Usar un solo tipo para todo generalmente significa pagar de más u obtener peores resultados.