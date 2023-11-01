Proxy para Facebook

Facebook es una de las plataformas más complicadas en cuanto al uso de proxies. Rastrea todo: historial de IP, huella del dispositivo, patrones de inicio de sesión e incluso la velocidad a la que escribes. Ya sea que gestiones cuentas publicitarias, hagas scraping en Marketplace o simplemente intentes acceder desde una red restringida, el enfoque importa.

Facebook Ads y gestión de múltiples cuentas

Aquí es donde está la demanda real. Las agencias y media buyers independientes que gestionan Facebook ADS con múltiples cuentas necesitan que cada una esté aislada: IP separada, huella de navegador separada, cookies separadas. Facebook vincula cuentas a través de señales compartidas, y una vez que conecta dos perfiles, ambos pueden ser restringidos — incluso si ninguno violó ninguna política.

Un servidor proxy privado para trabajar con anuncios de FB debe ser estático. La plataforma detecta cuando una cuenta cambia entre IPs o regiones. Si tu cuenta publicitaria inicia sesión desde Chicago todos los días y de repente aparece en Singapur, eso activa una revisión. Un proxy por cuenta, la misma ubicación en cada sesión.

Los proxies residenciales estáticos (ISP) son la opción más sólida en este caso. Utilizan direcciones IP residenciales (Facebook las identifica como usuarios domésticos comunes), la dirección permanece igual durante todo el período de alquiler y no hay límites de tráfico: puede pasar el día entero en el administrador de anuncios sin preocuparse por los topes.

Las cuentas nuevas necesitan un período de calentamiento de 7 a 14 días antes de escalar la inversión publicitaria. Durante ese tiempo, actúe como un usuario normal: navegue por el feed, únase a algunos grupos, publique algo. Lanzar campañas de $500/día desde una cuenta recién creada sin historial es la forma más rápida de que la deshabiliten.

Para agencias que gestionan más de 10 cuentas, combina tus proxies con un navegador antidetección: Multilogin, Dolphin Anty o AdsPower. El navegador aísla la huella de cada sesión (canvas, WebGL, fuentes, zona horaria, tamaño de pantalla y muchos otros parámetros), mientras que el proxy otorga a cada cuenta su propia dirección única. Sin ambas capas, la vinculación de cuentas es inevitable.

Scraping y recopilación de datos

Facebook Marketplace es una mina de oro para la investigación de e-commerce: precios de productos, actividad de vendedores, volúmenes de anuncios en distintas ciudades. Pero la plataforma bloquea los scrapers de forma agresiva. Un caso documentado: recopilar 445 perfiles a través de Tor llevó 45 horas, con bloqueos temporales constantes y tiempos de espera de una hora.

El enfoque más inteligente: Proxies de datacenter en grandes cantidades a bajo costo, con una distribución cuidadosa de las solicitudes. Unos cuantos miles de IPs, una tasa de solicitudes baja por dirección, y cubre decenas de ciudades sin activar bloqueos. Herramientas como el scraper de Apify Marketplace o scripts basados en Selenium funcionan muy bien con la rotación de proxies.

La Biblioteca de Anuncios de Facebook, donde puedes ver cualquier anuncio activo en la plataforma, es valiosa para inteligencia competitiva. Es pública, pero Facebook aun así limita el acceso automatizado intensivo. Un pool de proxies en diferentes ubicaciones te permite sortear estos límites y recopilar creatividades publicitarias, datos de segmentación e información sobre el gasto de la competencia.

Acceso y desbloqueo

En algunos países y en ciertas redes, la plataforma simplemente no está disponible. Puede desbloquear Facebook con un proxy desde cualquier ubicación restringida: la conexión se enruta a través de un servidor donde el acceso está abierto y la plataforma carga con normalidad.

Esto también aplica a Messenger. Dado que Messenger funciona sobre la misma infraestructura, la respuesta a cómo desbloquear Facebook Messenger es la misma: enrute su conexión a través de un proxy en un país sin restricciones. Las llamadas de voz y videollamadas en Messenger también funcionan a través de un proxy, siempre que la conexión sea lo suficientemente rápida, lo cual nos lleva al aspecto técnico.

Facebook funciona completamente en HTTPS. Un proxy HTTPS seguro para ver Facebook mediante proxy significa que necesita un proxy que gestione correctamente el tráfico cifrado. Busque proxies que manejen SSL a nivel de IP; esto evita errores de certificado que interrumpen la conexión. Los proxies HTTPS de FineProxy son compatibles con esto, por lo que todo funciona sin problemas: sin errores ni cortes de conexión.

Para desbloquear una página de Facebook a través de un proxy seguro, la configuración es sencilla: configure el proxy en su navegador o en los ajustes del sistema, y el sitio se abre como si estuviera en otro país. Para instrucciones detalladas de configuración en distintos dispositivos, consulte nuestro Integration hub proxies.

Cómo elegir el tipo de proxy adecuado para su tarea

La mejor dirección IP para trabajar con Facebook depende de su tarea. Para cuentas publicitarias: proxies ISP con una dirección de EE. UU. o la UE que coincida con la región de su cuenta. Para scraping: un amplio pool de IP de datacenter. Para acceso personal: cualquier proxy rápido que realmente funcione sin cortar la conexión.

Un servidor proxy anónimo oculta tu dirección real ante la plataforma, pero el anonimato por sí solo no es suficiente para gestionar cuentas. A Facebook le importa más la consistencia que el anonimato: la misma IP, la misma huella digital, el mismo patrón de comportamiento, día tras día.