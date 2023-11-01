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Proxy de la UE

Proxies estáticos IPv4 de Europa fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Europa y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar el índice de éxito de hoy para mi tráfico proxy europeo
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

¡Increíble para los juegos! No más geo-restricciones y la velocidad es increíble. 5/5

Gamer_GalPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

La variedad de ubicaciones que ofrece FineProxy es fantástica. Me permite acceder al contenido y simular la navegación desde diferentes regiones sin problemas. Esto ha sido particularmente útil para probar sitios web localizados.

Asad JanDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

Han estado usando FineProxy durante meses, siempre los elegirá como mi servicio proxy premium. Nunca he tenido un problema.

alexTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!

MargaretSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Proporcionan proxies seguros y de alta velocidad con ancho de banda ilimitado, precios asequibles y una experiencia fácil de usar para todos los usuarios. Es un servicio muy agradable, recomiendo FineProxy.org 100%.

DJPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
Allegro, Zalando, Bol.com — ¿datacenter o ISP?Allegro es el

Allegro es el más estricto: las IP de datacenter fuera de Polonia se bloquean de inmediato. Los proxies ISP con IP polaca sí pasan. Zalando y Otto son menos agresivos, pero igualmente detectan rangos de datacenter de proveedores cloud (AWS, Hetzner). Bol.com (Países Bajos) es moderado: datacenter funciona para consultas de precios básicas, ISP para scraping sostenido. Para monitorización multiplataforma en la UE, los proxies ISP del país objetivo son la opción segura. Con una configuración de proxy UE anónimo, cada IP tiene su propio certificado SSL y sin cabeceras de reenvío: el sitio destino ve un usuario local normal.

Los banners de consentimiento de cookies rompen mi scraper — ¿alguna solución?Scrapers UE

Es un problema habitual en el scraping en la UE: un popup de consentimiento bloquea la página antes de que cargue el contenido. Solo el 15% de los sitios de la UE cumplen de forma mínima, lo que significa que el resto tiene flujos de consentimiento defectuosos o manipulados. Los navegadores headless necesitan aceptar las cookies programáticamente (hacer clic en el botón correcto) o cargar la página ignorando el banner. Algunas CMP (plataformas de gestión de consentimiento) inyectan una capa que oculta el contenido por CSS — es necesario eliminar ese elemento antes del parsing. El proxy no soluciona esto directamente, pero una IP local de la UE garantiza que vea el mismo banner que un usuario real, algo clave para pruebas de cumplimiento.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — ¿catálogos diferentes?

Sí. Los catálogos de Netflix varían por país debido a las licencias. El Reglamento de Portabilidad permite a los residentes de la UE viajar y conservar su catálogo de origen temporalmente, pero no fusiona catálogos. Para ver lo que está disponible en Francia, necesita una IP francesa. Para comparar catálogos en 5 países de la UE, necesita 5 IP específicas por país. FineProxy vende por país, no por región.

¿Cuál es el mejor servicio de proxy europeo para monitorización de precios?Según la escala

Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies Europa en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Europa, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
217 en línea·¿Necesita más? →
46.47.197.210:3128
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 h
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 h
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 h
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 h
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 h
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 h
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 h
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 h
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 h
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 h
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentePoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 h
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
942 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
972 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
998 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 h
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 h
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 h
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 h
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 h
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 h
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
888 Kbps
100.0%
1 h
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
878 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
881 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 h
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 h
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h
Mostrando 15 de 217

Guía

Proxies gratuitos de Europa

3 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Mismo producto, precio diferente — por qué importan los proxies de la UE

El IVA en servicios digitales varía del 17% en Luxemburgo al 27% en Hungría. Misma suscripción, mismo SaaS — precio final distinto según el país desde el que navegue. Un proxy de Europa desde Alemania le muestra el precio con 19% de IVA. Uno desde Finlandia muestra el 25,5% (aumentado en septiembre de 2024). Las empresas que realizan inteligencia de precios en la UE necesitan IP de varios países — no una IP “europea” genérica, sino acceso específico país por país.

Esto no se trata solo del IVA. Aerolíneas, hoteles, alquiler de coches y software ajustan precios por geolocalización. Una IP francesa ve resultados diferentes en Booking.com que una polaca. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — tres catálogos independientes, tres estructuras de precios, tres conjuntos de vendedores.

Monitorear todo desde una única IP fuera de la UE le ofrece la versión de “turista”. El Reglamento de Portabilidad de la UE (2017) permite a los residentes acceder a suscripciones de streaming cuando viajan por otros países miembros, pero los usuarios fuera de la UE quedan bloqueados por completo, y los catálogos específicos por país (Netflix DE vs. Netflix FR) siguen requiriendo la IP correcta.

GDPR y scraping: qué se puede y qué no se puede hacer

Que los datos sean públicos no significa que exista consentimiento para extraerlos. Según el GDPR, se necesita una base legal: el “interés legítimo” exige un test documentado de tres partes: finalidad, necesidad y ponderación frente a los derechos de privacidad. Los datos personales bajo el GDPR incluyen nombres, correos electrónicos, nombres de usuario, fotos y direcciones IP. La CNIL de Francia ha sancionado a empresas por recopilar datos publicados de forma pública.

Riesgo bajo: precios de productos, niveles de stock, listados públicos de empresas, ofertas de empleo. Zona gris: cualquier dato con identificadores personales asociados. Un servidor proxy europeo no cambia el marco legal, pero sí cambia lo que usted ve: precios, disponibilidad y contenido varían según el país. Para verificación de anuncios y monitoreo de cumplimiento, necesita ver lo que ve un usuario local, incluidos los banners de consentimiento de cookies. Solo el 15 % de los sitios web de la UE tienen interfaces de consentimiento mínimamente conformes (investigación de 2025 en 31 países). Verificar esto en distintos mercados requiere IPs de cada país.

E-commerce europeo: sistemas anti-bot por país

Allegro (Polonia) bloquea las IPs de datacenter de inmediato: necesita IPs ISP o residenciales con IP polaca. Zalando, Otto y Bol.com aplican protecciones similares con restricciones geográficas adicionales. Cada marketplace tiene su propio WAF, límites de velocidad y renderizado JavaScript. Hacer scraping en Allegro desde una IP de datacenter alemana no devuelve nada.

El mercado de proxies en Europa refleja esta realidad: no se compran «proxies europeos» como un único pool. Se compran IPs alemanas para Amazon.de, IPs neerlandesas para Bol.com, polacas para Allegro. FineProxy ofrece datacenter e ISP IPv4 en países europeos. Datacenter en ASN propio, tarifa fija por IP, tráfico ilimitado. ISP en operadores locales: pasa las verificaciones de tipo de IP en plataformas que marcan rangos de datacenter. Una dirección IP europea de FineProxy alcanza hasta 500 Mbps. HTTP/HTTPS y SOCKS5. Tras el pago, las IPs aparecen en su panel de control: añada su IP de trabajo a la lista blanca, exporte como IP:puerto o vía API. Pedido mínimo: 100 IPs.