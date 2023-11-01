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500-1000 Proxies

Proxies de diferentes países. ¡Muchos y de alta calidad! Funcionan sin autorización (con conexión IP) o mediante sistema login/password.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy 500–1000.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1000 IPs de datacenter en EE.UU., Reino Unido y Alemania con precios de volumen
  • Renovar todos los servicios de proxies masivos que venzan esta semana por menos de $500
  • Exportar mis listas de 1000-proxy actuales como JSON
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi paquete de proxies masivo
  • Mostrar qué servicios de proxies masivos han tenido hoy la mayor tasa de errores
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Mínimos de pedido

Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.

IvanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

¡Qué bonito! Estaba buscando alguna alternativa para VPN y eso es lo que he elegido. En primer lugar, muy alta velocidad, es una gran ventaja si se compara con otros servicios. En segundo lugar, realmente me gusta este precio – 1000 IPs por 21,9 $ que es lo que estoy aquí para:) generalmente compro IPs europeos, pero de hecho hay algunos paquetes de IPs ucranianos, rusos y americanos. ¡Gracias por el servicio, chicos!

Nicky TickPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Usé este servicio en 2016. Y en este momento (2024) también soy usuario. Me sorprende que el servicio siga funcionando. Hay una buena selección de tarifas y una selección por país. Los precios son razonables, el pago es posible en cripto. Estoy contento con el servicio y lo recomiendo a todos

D1smayDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ofrece excelentes servicios proxy con una amplia gama de ubicaciones IP. El proceso de configuración fue sencillo, y sus proxies funcionan perfectamente para mis necesidades. El precio es razonable también, por lo que es una gran opción tanto para uso personal y de negocios.

Chris2025SaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

¡Excelente servicio proxy! La configuración fue rápida y fácil, las velocidades son rápidas y la conexión es muy estable. No he tenido problemas con el tiempo de inactividad, y el tablero es fácil de usar.

vipallc2020Norton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué debería comprar servidores proxy en lugar de otros tipos?Mayor rendimiento

Los proxies de datacenter ofrecen un rendimiento superior y una seguridad más sólida que la mayoría de los otros tipos de proxy, ya que funcionan en servidores dedicados conexiones rápidas y hardware potente. Esto se traduce en un acceso más ágil a los sitios web, menor latencia y una experiencia mucho más estable en general. Además, brindan una mejor protección contra el fraude, el malware y otras amenazas en línea, permitiéndole bloquear dominios maliciosos y gestionar el acceso mediante políticas de seguridad. Y algo más: a diferencia de los proxies basados en botnets, los proxies de servidor son completamente legítimos.

Dice que FineProxy también es un LIR, ¿qué significa eso?Gamas IP propias

Un LIR (Local Internet Registry) es una organización autorizada para asignar y gestionar espacio de direcciones IP y Números de Sistema Autónomo (ASN) dentro de su región. Los LIR reciben bloques de IP y ASN directamente de los RIR (Regional Internet Registries), que a su vez están supervisados por IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Como LIR, FineProxy gestiona sus propios rangos IPv4 y ASN bajo el control oficial del registro. Esto significa que todas las IP que proporcionamos están registradas directamente a nombre de nuestra empresa, no arrendadas a terceros. Los LIR también mantienen datos de registro precisos y cooperan con otros registros para garantizar la transparencia y estabilidad de la infraestructura global de internet.

¿Es cierto que cuantas más direcciones IP se tengan, menor es la probabilidad de ser bloqueado?En parte cierto

En parte. Un pool de IP grande y bien gestionado puede reducir los bloqueos al distribuir el tráfico, evitar patrones repetitivos y aislar sesiones (por ejemplo, una IP por cuenta o flujo). Ayuda con los límites de velocidad y la reputación básica de IP. Pero no es un escudo. La mayoría de las plataformas evalúan el comportamiento y señales más allá de la IP: velocidad de las solicitudes, orden de headers/TLS, cookies y sesiones, huellas digitales del dispositivo y respuestas a desafíos (por ejemplo, CAPTCHA/3-DS). Una rotación deficiente puede incluso aumentar los bloqueos: mezclar sesiones, mover carritos entre regiones o cambiar de IP a mitad de un inicio de sesión. Buena práctica: combine un pool limpio y de calidad con un ritmo realista (backoff/jitter), gestión estable de sesiones/cookies, headers consistentes y aislamiento de IP por flujo. Trate los errores 429 como límites de concurrencia; trate los 403/desafíos primero como problemas de cliente/comportamiento, y cambie de IP solo como último recurso.