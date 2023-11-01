500-1000 Proxies
Proxies de diferentes países. ¡Muchos y de alta calidad! Funcionan sin autorización (con conexión IP) o mediante sistema login/password.
Configure su Plan proxy 500–1000.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 1000 IPs de datacenter en EE.UU., Reino Unido y Alemania con precios de volumen
- Renovar todos los servicios de proxies masivos que venzan esta semana por menos de $500
- Exportar mis listas de 1000-proxy actuales como JSON
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi paquete de proxies masivo
- Mostrar qué servicios de proxies masivos han tenido hoy la mayor tasa de errores
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Mínimos de pedido
Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.
¡Qué bonito! Estaba buscando alguna alternativa para VPN y eso es lo que he elegido. En primer lugar, muy alta velocidad, es una gran ventaja si se compara con otros servicios. En segundo lugar, realmente me gusta este precio – 1000 IPs por 21,9 $ que es lo que estoy aquí para:) generalmente compro IPs europeos, pero de hecho hay algunos paquetes de IPs ucranianos, rusos y americanos. ¡Gracias por el servicio, chicos!
Ubicaciones y existencias
Usé este servicio en 2016. Y en este momento (2024) también soy usuario. Me sorprende que el servicio siga funcionando. Hay una buena selección de tarifas y una selección por país. Los precios son razonables, el pago es posible en cripto. Estoy contento con el servicio y lo recomiendo a todos
FineProxy ofrece excelentes servicios proxy con una amplia gama de ubicaciones IP. El proceso de configuración fue sencillo, y sus proxies funcionan perfectamente para mis necesidades. El precio es razonable también, por lo que es una gran opción tanto para uso personal y de negocios.
Velocidad bajo carga
¡Excelente servicio proxy! La configuración fue rápida y fácil, las velocidades son rápidas y la conexión es muy estable. No he tenido problemas con el tiempo de inactividad, y el tablero es fácil de usar.
FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle
¿Por qué debería comprar servidores proxy en lugar de otros tipos?Mayor rendimiento
Los proxies de datacenter ofrecen un rendimiento superior y una seguridad más sólida que la mayoría de los otros tipos de proxy, ya que funcionan en servidores dedicados conexiones rápidas y hardware potente. Esto se traduce en un acceso más ágil a los sitios web, menor latencia y una experiencia mucho más estable en general. Además, brindan una mejor protección contra el fraude, el malware y otras amenazas en línea, permitiéndole bloquear dominios maliciosos y gestionar el acceso mediante políticas de seguridad. Y algo más: a diferencia de los proxies basados en botnets, los proxies de servidor son completamente legítimos.
Dice que FineProxy también es un LIR, ¿qué significa eso?Gamas IP propias
Un LIR (Local Internet Registry) es una organización autorizada para asignar y gestionar espacio de direcciones IP y Números de Sistema Autónomo (ASN) dentro de su región. Los LIR reciben bloques de IP y ASN directamente de los RIR (Regional Internet Registries), que a su vez están supervisados por IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Como LIR, FineProxy gestiona sus propios rangos IPv4 y ASN bajo el control oficial del registro. Esto significa que todas las IP que proporcionamos están registradas directamente a nombre de nuestra empresa, no arrendadas a terceros. Los LIR también mantienen datos de registro precisos y cooperan con otros registros para garantizar la transparencia y estabilidad de la infraestructura global de internet.
¿Es cierto que cuantas más direcciones IP se tengan, menor es la probabilidad de ser bloqueado?En parte cierto
En parte. Un pool de IP grande y bien gestionado puede reducir los bloqueos al distribuir el tráfico, evitar patrones repetitivos y aislar sesiones (por ejemplo, una IP por cuenta o flujo). Ayuda con los límites de velocidad y la reputación básica de IP. Pero no es un escudo. La mayoría de las plataformas evalúan el comportamiento y señales más allá de la IP: velocidad de las solicitudes, orden de headers/TLS, cookies y sesiones, huellas digitales del dispositivo y respuestas a desafíos (por ejemplo, CAPTCHA/3-DS). Una rotación deficiente puede incluso aumentar los bloqueos: mezclar sesiones, mover carritos entre regiones o cambiar de IP a mitad de un inicio de sesión. Buena práctica: combine un pool limpio y de calidad con un ritmo realista (backoff/jitter), gestión estable de sesiones/cookies, headers consistentes y aislamiento de IP por flujo. Trate los errores 429 como límites de concurrencia; trate los 403/desafíos primero como problemas de cliente/comportamiento, y cambie de IP solo como último recurso.