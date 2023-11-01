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Proxy de Rusia

Proxies estáticos rusos IPv4 fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Rusia y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar la tasa de éxito de hoy para mi tráfico proxy ruso
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

La variedad de ubicaciones que ofrece FineProxy es fantástica. Me permite acceder al contenido y simular la navegación desde diferentes regiones sin problemas. Esto ha sido particularmente útil para probar sitios web localizados.

Asad JanDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Precio barato. Baja tasa de proxies rotos <10%. Un montón de geo y subredes. Conexión estable, ips estáticos y cambio de pool gratis cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

Anteriormente, usé un servicio diferente. Pero gracias a los consejos de los colegas, encontré este servicio. La velocidad y el tráfico ilimitado son impresionantes (en comparación con otros servicios). Utilizo seis meses, mientras que los problemas no surgieron. El servicio de atención al cliente siempre está disponible. Incluso el panel de control me complació. Le recomendaré al resto de mis conocidos. ¡Gracias!

Ирина КоваленкоPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He intentado muchos servicios proxy, pero ninguno me ha impresionado como FineProxy. La calidad, la velocidad y la fiabilidad de sus proxies son excepcionales. Además, su equipo de soporte siempre está disponible en chat, listo para ayudar. ¡Es un servicio fantástico!

nikhil patidarSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Proporcionan proxies seguros y de alta velocidad con ancho de banda ilimitado, precios asequibles y una experiencia fácil de usar para todos los usuarios. Es un servicio muy agradable, recomiendo FineProxy.org 100%.

DJPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cómo hago scraping en Wildberries sin que me bloqueen cada 50 peticiones?WB bloquea cloud

WB bloquea los ASN de la nube de inmediato: si tu IP es de AWS, Hetzner o GCloud, estás fuera antes de empezar. El datacenter de FineProxy opera bajo su propio AS, así que no figura en esa lista negra. Más allá de la IP: limita a 30-40 peticiones por minuto, rota el User-Agent en cada sesión, pasa las cookies entre peticiones y mantén Accept-Language: ru-RU. WB verifica la ejecución de JavaScript, así que Playwright con el plugin stealth funciona mejor que HTTP puro para páginas de producto. Para scraping a nivel de catálogo —resultados de búsqueda, listados de categorías— HTTP con headers correctos sigue aguantando si controlas el ritmo.

Ozon me lanza CAPTCHAs constantemente. ¿Debería usar proxies de datacenter o ISP?Cloudflare de Ozon

El Cloudflare de Ozon es más estricto que el de WB. Los proxies de datacenter funcionan para endpoints públicos de API y feeds de categorías, pero las páginas de producto disparan CAPTCHA rápido. Los proxies ISP duran más: Ozon trata las IP registradas como ISP con más tolerancia porque parecen conexiones de banda ancha normales. Si extraes miles de productos al día, combina ambos: ISP para fichas de producto con sesiones sticky, datacenter para todo lo demás.

¿Por qué Avito es mucho más difícil de scrapear que Wildberries u Ozon?Avito usa fingerprinting

Avito analiza la huella de tu handshake TLS (hash JA3/JA4), canvas, renderizador WebGL, fuentes y zona horaria. Rotar la IP no cambia nada si la huella digital sigue siendo idéntica. Playwright con Firefox (no Chromium) ofrece mejor diversidad de fingerprint de serie. Espacia las peticiones entre anuncios a 10-15 segundos. Atención a los shadowbans silenciosos: las respuestas siguen llegando, pero los datos están desactualizados o incompletos. Si los precios de los anuncios parecen congelados, tu sesión está marcada.

Yandex me bloquea después de apenas unas búsquedas. ¿Qué estoy haciendo mal?SmartCAPTCHA es conductual

SmartCAPTCHA es comportamental: analiza resolución de pantalla, idioma, zona horaria, movimiento del ratón y patrones de scroll, todo antes de mostrar el desafío. Configuración mínima: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, dimensiones de pantalla reales y movimiento de ratón simulado. Usa undetected-chromedriver o Playwright stealth. Aun así, Yandex Search se satura con 5-10 consultas por minuto por IP. Las API internas de Yandex Maps y 2GIS son menos agresivas.

Auto.ru muestra 404 en anuncios que sé que existen. ¿Es problema de mi proxy?Es un silencio

Es un bloqueo silencioso. Tanto Auto.ru como Drom.ru devuelven 404 ante peticiones que sospechan automatizadas, en lugar de un CAPTCHA. Tu scraper registra “anuncio no encontrado” cuando el anuncio está activo. Verifícalo abriendo la misma URL en un navegador. Auto.ru (propiedad de Yandex) usa la lógica de SmartCAPTCHA. Drom.ru es más sencillo: headers correctos, IP rusa y pausas de 3-5 segundos entre peticiones suelen bastar. En ambos: rota la IP al recibir bloqueos, no en cada petición.

¿Necesito proxies también para sitios rusos más pequeños?Depende del volumen

Depende del volumen. HeadHunter (hh.ru) aplica rate-limit tras ~100 peticiones. CIAN bloquea IP extranjeras por completo y limita el ritmo de las nacionales. DNS-Shop, M.Video y Eldorado tienen protección más ligera: un proxy de datacenter a velocidad moderada funciona bien. Los clasificados regionales (Farpost, IRR, Youla) en su mayoría solo necesitan una IP rusa para obtener los listados locales correctos. Los registros gubernamentales (EGRUL, Rosreestr) tienen rate-limit pero no ejecutan detección de bots sofisticada: con ritmo lento y constante se consigue acceso.

¿Importa de qué región rusa sea mi proxy?

Para algunos objetivos, sí. WB y Ozon ajustan tiempos de entrega, stock y a veces precios según la región detectada. CIAN es totalmente regional: los anuncios de Moscú no aparecen en una consulta desde Krasnodar. Las IP rusas de FineProxy son a nivel país, sin selección por ciudad, y la mayoría geolocalizan en Moscú. Eso cubre la mayoría de las tareas. Para datos de Siberia o el Lejano Oriente, pasa los parámetros de región directamente en la petición.

¿Qué tipos de proxies rusos ofrece FineProxy?IPv4 datacenter

Datacenter IPv4 — ASN propio, no alojado en la nube, tarifa fija por IP, tráfico ilimitado. No están en listas negras preexistentes como AWS o Hetzner. ISP IPv4 — registradas en ISP de consumo rusos (Rostelecom, Beeline, MTS), para objetivos que verifican el tipo de conexión. Rotación con RU en el pool — nueva IP por solicitud. A nivel de país. HTTP/HTTPS y SOCKS5.

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Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Rusia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
28 en línea·¿Necesita más? →
185.50.202.185:1080
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
9.00 Mbps
84.5%
1 h
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
7.03 Mbps
86.0%
8 h
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.03 Mbps
100.0%
1 h
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
5.77 Mbps
15.5%
2 h
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
93.5%
1 d
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.58 Mbps
36.0%
1 h
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
790 Kbps
100.0%
1 h
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
361 Kbps
96.4%
2 d
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
700 Kbps
92.8%
2 d
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 h
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
907 Kbps
28.6%
1 h
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
262 Kbps
62.7%
1 h
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
306 Kbps
16.6%
1 h
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 h
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h
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Guía

Por qué los sitios rusos bloquean las IP de la nube — y qué funciona realmente para el scraping

3 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Los sitios web rusos no utilizan anti-bot occidental de la misma forma que los sitios .com o .de. La gran diferencia: los marketplaces y clasificados rusos mantienen listas negras no solo de “IP de datacenter” de forma genérica, sino de ASN específicos de proveedores de nube — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Tu IP ni siquiera necesita comportarse de forma sospechosa. Si pertenece a un AS de nube conocido, la conexión se corta antes de que la página cargue.

Las IP de los servidores proxy RU de FineProxy son de datacenter, pero están registradas bajo el AS propio de FineProxy — no bajo una empresa de hosting en la nube. Esa distinción importa en Wildberries, Ozon, Avito y decenas de objetivos rusos más pequeños. La IP no aparece en una lista negra precompilada desde el primer día.

Rusia tiene su propio ecosistema de internet. Yandex en lugar de Google, VK en lugar de Facebook, Wildberries y Ozon en lugar de Amazon, Avito en lugar de Craigslist, CIAN en lugar de Zillow, Drom en lugar de AutoTrader. Cada uno tiene su propio stack anti-bot, y no licencian las mismas soluciones occidentales — Yandex desarrolló SmartCAPTCHA internamente, Avito ejecuta fingerprinting TLS propietario. Conocer el funcionamiento de Cloudflare no te preparará del todo para hacer scraping aquí.

El mínimo universal para cualquier objetivo ruso: zona horaria de Moscú (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, un fingerprint de navegador consistente y una IP rusa. Si falta cualquiera de estos cuatro elementos, el volumen de solicitudes antes de un bloqueo se reduce drásticamente. La mayoría de los sistemas anti-bot rusos comprueban los cuatro simultáneamente — una discrepancia entre, por ejemplo, una IP rusa y un encabezado en inglés es en sí misma una señal de alerta.

Más allá de los cinco principales (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), hay una larga cola. HeadHunter para empleo, 2GIS para directorios de empresas, DNS-Shop y M.Video para electrónica, Farpost e IRR para clasificados regionales, registros gubernamentales como EGRUL. La protección varía desde agresiva hasta prácticamente inexistente, pero casi todos requieren una IP rusa para devolver datos correctos. Si compras acceso a proxies rusos en FineProxy, tienes opciones de datacenter e ISP — datacenter para volumen en objetivos con menor protección, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) para sitios que verifican el tipo de conexión. Cada IP es un proxy ruso anónimo: sin encabezados de reenvío, certificado SSL individual, HTTP/HTTPS y SOCKS5.

Una limitación: las IP de proxy en Rusia de FineProxy son a nivel de país. No hay segmentación por ciudad o región. La mayoría geolocalizan en Moscú. Rusia abarca 11 zonas horarias, y algunos sitios — especialmente Ozon, WB, CIAN — muestran diferentes precios, stock y opciones de entrega según la región. Si necesitas esa granularidad, pasa los parámetros de región en el cuerpo de la solicitud en lugar depender de la IP.