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Russian Proxy

Reliable static Russian IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Russia and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Russian proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

The variety of locations offered by Fineproxy is fantastic. It allows me to access content and simulate browsing from different regions without any issues. This has been particularly useful for testing localized websites.

Asad JanDieg, Last yearSource

Cheap price. Low rate of broken proxies <10%. A lot of geo and subnets. Stable connection, static ip's and free pool change every week.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ years agoSource

Speed under load

Previously, I used a different service. But thanks to colleagues’ tips, I found this service. Speed ​​and unlimited traffic are impressive (in comparison with other services). I use six months, while problems did not arise. Customer support is always available. Even the control panel pleased me. I will recommend to the rest of my acquaintances. Thank you!

Ирина КоваленкоFineProxy internal platformSource

I've tried many proxy services, but none have impressed me like Fineproxy. The quality, speed, and reliability of their proxies are outstanding. Plus, their support team is always available in chat, ready to help. It's a fantastic service!

nikhil patidarSaasHub, 2+ years agoSource

Traffic never metered

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission and offer reasonably priced datacenter proxies with unlimited bandwidth. Looked all over the internet for a service like this and quite glad I found them.

bhwowsersNorton Safe Web, This yearSource

They provides high-speed, secure proxies with unlimited bandwidth, affordable pricing, and a user-friendly experience for all users. It’s a really nice service, I recommend fineproxy.org 100%.

DJFineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
How do I scrape Wildberries without getting banned every 50 requests?WB blacklists cloud

WB blacklists cloud ASNs on sight — if your IP is from AWS, Hetzner, or GCloud, it’s over before it starts. FineProxy’s datacenter runs on its own AS, so it’s not in that list. Beyond IP: limit to 30-40 requests per minute, rotate User-Agent every session, pass cookies between requests, keep Accept-Language: ru-RU. WB checks JavaScript execution, so Playwright with stealth plugin works better than raw HTTP for product pages. For catalog-level scraping — search results, category listings — HTTP with proper headers still holds up if you pace it.

Ozon keeps throwing CAPTCHAs. Should I use datacenter or ISP proxies?Ozon’s Cloudflare is

Ozon’s Cloudflare is tighter than WB. Datacenter works for public API endpoints and category feeds, but product pages trigger CAPTCHA fast. ISP proxies last longer — Ozon treats ISP-registered IPs more leniently because they look like regular broadband. If you’re pulling thousands of products daily, mix both: ISP for product cards with sticky sessions, datacenter for everything else.

Why is Avito so much harder to scrape than Wildberries or Ozon?Avito fingerprints your

Avito fingerprints your TLS handshake (JA3/JA4 hash), canvas, WebGL renderer, fonts, and timezone. Rotating IP changes nothing if the fingerprint stays identical. Playwright with Firefox (not Chromium) gives better fingerprint diversity out of the box. Pace at 10-15 seconds between listings. Watch for silent shadowbans: responses still come back, but data is stale or incomplete. If prices across listings seem frozen, your session is flagged.

Yandex blocks me after just a few searches. What am I doing wrong?SmartCAPTCHA is behavioral

SmartCAPTCHA is behavioral — checks screen resolution, language, timezone, mouse movement, scroll patterns, all before showing the challenge. Minimum setup: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, real screen dimensions, simulated mouse movement. Use undetected-chromedriver or Playwright stealth. Even then, Yandex Search caps out at 5-10 queries per minute per IP. Yandex Maps and 2GIS internal APIs are less aggressive.

Auto.ru shows 404 for listings I know exist. Is my proxy the problem?It’s a silent

It’s a silent block. Both Auto.ru and Drom.ru serve 404 for suspected automated requests instead of a CAPTCHA. Your scraper logs “listing not found” when the listing is live. Verify by opening the same URL in a browser. Auto.ru (Yandex-owned) uses SmartCAPTCHA logic. Drom.ru is simpler — correct headers, Russian IP, 3-5 second delays between requests usually works. On both: rotate IP on bans, not on every request.

Do I need proxies for smaller Russian sites too?Depends on volume

Depends on volume. HeadHunter (hh.ru) rate-limits after ~100 requests. CIAN blocks foreign IPs entirely and rate-limits domestic. DNS-Shop, M.Video, Eldorado have lighter protection — datacenter at moderate speed works fine. Regional classifieds (Farpost, IRR, Youla) mostly just need a Russian IP for correct local listings. Government registries (EGRUL, Rosreestr) are rate-limited but don’t run sophisticated bot detection — slow and steady gets through.

Does it matter which Russian region my proxy is from?Yes

For some targets — yes. WB and Ozon adjust delivery times, stock, and sometimes prices by detected region. CIAN is fully regional — Moscow listings don’t appear on a Krasnodar query. FineProxy’s Russian IPs are country-level, no city selection, most geolocate to Moscow. That covers the majority of tasks. For Siberian or Far East data, pass region parameters in the request itself.

What types of Russian proxies does FineProxy offer?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — own ASN, not cloud-hosted, flat rate per IP, unmetered bandwidth. Not pre-blacklisted like AWS or Hetzner. ISP IPv4 — registered to Russian consumer ISPs (Rostelecom, Beeline, MTS), for targets checking connection type. Rotating with RU in the pool — new IP per request. Country-level. HTTP/HTTPS and SOCKS5.

Live Russia Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Russia proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
28 online·Need more? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 h ago
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 h ago
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 h ago
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d ago
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h ago
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 h ago
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h ago
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h ago
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h ago
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
93.5%
1 d ago
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 h ago
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h ago
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
790 Kbps
100.0%
1 h ago
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d ago
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
361 Kbps
96.4%
2 d ago
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
700 Kbps
92.8%
2 d ago
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 h ago
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 h ago
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
262 Kbps
62.7%
1 h ago
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h ago
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 h ago
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h ago
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 h ago
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h ago
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h ago
Showing 15 of 28

Guide

Why Russian Sites Kill Cloud IPs — and What Actually Works for Scraping

3 min readFineProxy network team

Russian websites don’t use Western anti-bot the way .com or .de sites do. The big difference: Russian marketplaces and classifieds maintain blacklists not just of “datacenter IPs” generically, but of specific cloud provider ASNs — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Your IP doesn’t even need to behave suspiciously. If it belongs to a known cloud AS, the connection gets dropped before the page loads.

FineProxy’s RU proxy server IPs are datacenter but registered to FineProxy’s own AS — not a cloud hosting company. That distinction matters on Wildberries, Ozon, Avito, and dozens of smaller Russian targets. The IP isn’t in a pre-compiled blacklist on day one.

Russia runs its own internet ecosystem. Yandex instead of Google, VK instead of Facebook, Wildberries and Ozon instead of Amazon, Avito instead of Craigslist, CIAN instead of Zillow, Drom instead of AutoTrader. Each has its own anti-bot stack, and they don’t license the same Western solutions — Yandex built SmartCAPTCHA in-house, Avito runs proprietary TLS fingerprinting. Knowing how Cloudflare works won’t fully prepare you for scraping here.

The universal minimum for any Russian target: Moscow timezone (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, a consistent browser fingerprint, and a Russian IP. Drop any one of those four, and your request volume before a block shrinks dramatically. Most Russian anti-bot checks all four together — a mismatch between, say, a Russian IP and an English-language header is itself a signal.

Beyond the top five (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), there’s a long tail. HeadHunter for jobs, 2GIS for business directories, DNS-Shop and M.Video for electronics, Farpost and IRR for regional classifieds, government registries like EGRUL. Protection ranges from aggressive to almost nonexistent, but nearly all require a Russian IP to return correct data. If you buy Russian proxy access from FineProxy, you get datacenter and ISP options — datacenter for volume on lighter targets, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) for sites that check connection type. Every IP is a Russian anonymous proxy: no forwarding headers, individual SSL cert, HTTP/HTTPS and SOCKS5.

One limitation: proxy Russia IPs from FineProxy are country-level. No city or region targeting. Most geolocate to Moscow. Russia spans 11 time zones, and some sites — especially Ozon, WB, CIAN — serve different prices, stock, and delivery options by region. If you need that granularity, pass region parameters in the request body rather than relying on IP.