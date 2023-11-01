NEW! |One API call, clean data back. No scrapers needed.Get 10,000 Free Tokens →

France Proxy

Reliable static France IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in France and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my French proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

An instant response from technical support on a given issue! A worthy company in the Ukrainian market! Operational work without problems! There is a trial period that allows to determine the quality of work! I was delighted and I recommend everything!

Viktoriya MarchenkoFineProxy internal platformSource

FineProxy offers some of the best rates I’ve found for the number of IPs provided. I use their packages for basic anonymous browsing and occasional geo-restricted content access. While it might not have the flashy UI of some premium competitors, the cost-to-performance ratio is unbeatable. Great for anyone looking to save on overhead.

Bode HughDieg, This yearSource

Speed under load

I've been using FineProxy proxy service for several months now and I'm very satisfied with it. High connection speed, reliable data protection and a wide range of locations make it an excellent tool for working on the Internet. I recommend it!

RobertSaasHub, Last yearSource

Fineproxy has been a game-changer. Speeds are excellent, uptime is consistent, and the interface is user-friendly. Whenever I had questions, support responded quickly. Truly a dependable proxy service.

isaac kipropNorton Safe Web, Last yearSource

Traffic never metered

We have used fineproxy for 2 years. The unlimited bandwidth and connection is just amazing and stable. Strongly Recommend.

David RhodesTrustpilot, 2+ years agoSource

They provides high-speed, secure proxies with unlimited bandwidth, affordable pricing, and a user-friendly experience for all users. It’s a really nice service, I recommend fineproxy.org 100%.

DJFineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Why do French sites show different prices when I browse from outside France?French law requires

French law requires prices to include VAT (TVA — currently 20%). When you visit a .fr store from a non-French IP, the site might show ex-VAT prices, switch to a regional storefront, or hide delivery options that are only available domestically. LeBonCoin won’t even load some listings for non-FR visitors. If you’re tracking prices or availability on French platforms, you need a French IP — otherwise you’re looking at data that doesn’t match what a real French customer sees.

Consent banners keep breaking my scraper on French sites. Does a proxy help?The proxy won’t

The proxy won’t solve this on its own. CNIL (France’s data regulator) enforces GDPR strictly, so most .fr sites have a TCF consent overlay that blocks page content until you click through it. What works: accept the consent once, grab the resulting TCF cookie string, then send it with every subsequent request. Also keep Accept-Language: fr-FR in your headers — inconsistencies there can trigger a fresh banner even with the right cookie.

Checkout on .fr sites triggers extra authentication steps. IP problem?Partly

Partly, but mostly it’s just regulation. PSD2 requires Strong Customer Authentication for online payments across the EU, and French banks enforce it through 3-D Secure. That’s going to happen regardless of whether you’re on a proxy or not. Where a stable French IP actually helps is keeping the payment session in one place — if the gateway sees a location jump mid-checkout, that adds even more verification steps. Also worth knowing: Carte Bancaire (CB) is the default card network in France, so expect to see it on every .fr checkout.

Which French platforms specifically need an FR IP?The big ones

The big ones: Cdiscount and Fnac-Darty for electronics and general retail, LeBonCoin for classifieds (very aggressive geo-filtering), Veepee for flash sales (FR-only access), and Vinted France for local marketplace listings. French streaming services — Canal+, France.tv, Molotov — geo-block non-FR traffic entirely. Google.fr SERP results also differ by IP location, so SEO monitoring without an FR proxy gives you inaccurate rankings.

What anti-bot systems do French websites use?Most large .fr

Most large .fr domains run Akamai. Cloudflare is second, Imperva shows up less often. The IP itself is a small part of what they look at — browser language, timezone, how you handle the consent banner, TLS fingerprint all matter more. A common mistake: switching IPs the moment you get a 429. That usually makes things worse because the request pattern stays the same while the address suddenly changes, which raises the suspicion score. Better to just slow down and wait it out.

Static or rotating IPs for France?If your task

If your task involves logging in, maintaining a cart, or going through checkout — use static. You want one consistent IP for the whole session. Rotating makes sense for scraping public pages where you don’t need to keep state: product catalogs, search results, classified listings. One thing to avoid: mixing both in the same workflow. And if a site starts rate-limiting your static IPs, don’t switch your whole setup to rotation — just rotate on the specific endpoints that are getting blocked.

What types of France proxies does FineProxy sell?Three options

Three options. Static datacenter IPv4 are the fastest — fixed French IPs that work well for API calls, monitoring, and anything where the target doesn’t care about IP type. Static ISP (static-residential) IPv4 are registered under consumer ISP names, so they look like regular home connections — a better choice if the target blocks datacenter ranges. Rotating proxies include France in the geo pool and give you a fresh IP on each request, good for large-scale read-only scraping. All three are country-level (FR), no city or ASN selection. Static plans bill per IP with unmetered bandwidth, rotating bills per API credits.

Can I test before buying?There’s a free

Proxies for 48 hours. Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Payment methodsStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, EU issuers) and crypto. Billing in USD, monthly by default — you can prepay up to a year.

Refunds24-hour money-back, no

24-hour money-back, no questions asked. Open a support ticket within that window and the refund goes back through whichever method you paid with. Usually takes a few business days.

Live France Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public France proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
19 online·Need more? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h ago
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h ago
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h ago
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.5%
1 h ago
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h ago
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h ago
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 h ago
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h ago
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h ago
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h ago
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h ago
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h ago
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.56 Mbps
31.4%
2 h ago
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 h ago
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h ago
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h ago
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 h ago
Showing 15 of 19