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Proxy Prancis

Proxy statis Prancis IPv4 yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Prancis dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Prancis lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Tanggapan instan dari dukungan teknis pada masalah tertentu! Sebuah perusahaan yang layak di pasar Ukraina! Kerja operasional tanpa masalah! Ada periode uji coba yang memungkinkan untuk menentukan kualitas pekerjaan! Saya senang dan saya merekomendasikan semuanya!

Viktoriya MarchenkoPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy menawarkan beberapa harga terbaik yang saya temukan untuk jumlah IP yang disediakan. Saya menggunakan paket mereka untuk browsing anonim dasar dan terkadang mengakses konten terbatas geo. Meskipun mungkin tidak memiliki UI yang mencolok dari beberapa pesaing premium, rasio biaya-performa tidak terkalahkan. Sangat bagus untuk siapa pun yang ingin menghemat biaya overhead.

Bode HughDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menggunakan layanan proxy FineProxy selama beberapa bulan sekarang dan saya sangat puas dengan itu. Kecepatan koneksi yang tinggi, perlindungan data yang dapat diandalkan dan berbagai lokasi membuatnya menjadi alat yang sangat baik untuk bekerja di Internet. Saya merekomendasikannya!

RobertSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah mengubah permainan. Kecepatan sangat baik, uptime konsisten, dan antarmuka yang ramah pengguna. Setiap kali saya memiliki pertanyaan, dukungan merespon dengan cepat. Layanan proxy yang benar-benar dapat diandalkan.

isaac kipropNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Mereka menyediakan proxy berkecepatan tinggi dan aman dengan bandwidth tak terbatas, harga terjangkau, serta pengalaman yang ramah pengguna bagi semua orang. Layanannya benar-benar bagus; saya merekomendasikan fineproxy.org 100%.

DJPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa situs Prancis menampilkan harga berbeda saat saya mengaksesnya dari luar Prancis?Hukum Prancis mewajibkan

Hukum Prancis mewajibkan harga sudah termasuk PPN (TVA — saat ini 20%). Saat Anda mengunjungi toko .fr dari IP non-Prancis, situs mungkin menampilkan harga tanpa PPN, beralih ke storefront regional, atau menyembunyikan opsi pengiriman yang hanya tersedia secara domestik. LeBonCoin bahkan tidak memuat beberapa listing untuk pengunjung non-FR. Jika Anda memantau harga atau ketersediaan di platform Prancis, Anda membutuhkan IP Prancis — jika tidak, data yang Anda lihat tidak sesuai dengan apa yang dilihat pelanggan Prancis sesungguhnya.

Banner consent terus merusak scraper saya di situs Prancis. Apakah proxy bisa membantu?Proxy saja tidak

Proxy saja tidak akan menyelesaikan masalah ini. CNIL (regulator data Prancis) menegakkan GDPR secara ketat, sehingga sebagian besar situs.fr memiliki overlay persetujuan TCF yang memblokir konten halaman sampai Anda mengkliknya. Yang berhasil: terima persetujuan sekali, ambil string cookie TCF yang dihasilkan, lalu kirimkan bersama setiap permintaan berikutnya. Juga pertahankan Accept-Language: fr-FR di header Anda — ketidakkonsistenan di sana dapat memicu banner baru meskipun cookie sudah benar.

Checkout di situs .fr memicu langkah autentikasi tambahan. Masalah IP?Sebagian

Sebagian, tapi sebagian besar memang regulasi. PSD2 mewajibkan Strong Customer Authentication untuk pembayaran online di seluruh EU, dan bank Prancis menerapkannya melalui 3-D Secure. Itu akan terjadi terlepas dari apakah Anda menggunakan proxy atau tidak. Di mana IP Prancis yang stabil benar-benar membantu adalah menjaga session pembayaran tetap di satu lokasi — jika gateway mendeteksi perpindahan lokasi di tengah checkout, itu menambah langkah verifikasi lebih banyak lagi. Perlu diketahui juga: Carte Bancaire (CB) adalah jaringan kartu default di Prancis, jadi Anda akan melihatnya di setiap checkout .fr.

Platform Prancis mana saja yang secara spesifik membutuhkan IP FR?Yang utama: Cdiscount

Yang utama: Cdiscount dan Fnac-Darty untuk elektronik dan ritel umum, LeBonCoin untuk iklan baris (geo-filtering sangat agresif), Veepee untuk flash sale (akses khusus FR), dan Vinted France untuk listing marketplace lokal. Layanan streaming Prancis — Canal+, France.tv, Molotov — memblokir traffic non-FR sepenuhnya. Hasil SERP Google.fr juga berbeda berdasarkan lokasi IP, sehingga monitoring SEO tanpa proxy FR akan menghasilkan data ranking yang tidak akurat.

Sistem anti-bot apa yang digunakan situs-situs Prancis?Sebagian besar domain

Sebagian besar domain .fr besar menggunakan Akamai. Cloudflare di posisi kedua, Imperva lebih jarang muncul. IP itu sendiri hanya bagian kecil dari yang mereka periksa — bahasa browser, timezone, cara Anda menangani banner consent, TLS fingerprint semuanya jauh lebih penting. Kesalahan umum: mengganti IP begitu mendapat 429. Itu biasanya malah memperburuk keadaan karena pola request tetap sama sementara alamat tiba-tiba berubah, yang menaikkan skor kecurigaan. Lebih baik pelankan saja dan tunggu sampai selesai.

IP statis atau rotating untuk Prancis?Jika tugas Anda

Jika tugas Anda melibatkan login, mempertahankan cart, atau melalui checkout — gunakan statis. Anda membutuhkan satu IP konsisten untuk seluruh session. Rotating cocok untuk scraping halaman publik di mana Anda tidak perlu menyimpan state: katalog produk, hasil pencarian, listing classified. Satu hal yang perlu dihindari: mencampur keduanya dalam workflow yang sama. Dan jika situs mulai melakukan rate-limiting pada IP statis Anda, jangan alihkan seluruh setup ke rotasi — cukup rotasi pada endpoint spesifik yang diblokir.

Jenis proxy Prancis apa saja yang dijual FineProxy?Tiga opsi

Tiga opsi. Datacenter statis IPv4 adalah yang tercepat — IP Prancis tetap yang cocok untuk API call, monitoring, dan apa pun di mana target tidak mempermasalahkan tipe IP. ISP statis (static-residential) IPv4 terdaftar di bawah nama ISP konsumen, sehingga terlihat seperti koneksi rumah biasa — pilihan lebih baik jika target memblokir range datacenter. Rotating proxy menyertakan Prancis di geo pool dan memberikan IP baru di setiap request, cocok untuk scraping read-only skala besar. Ketiganya level negara (FR), tanpa pilihan kota atau ASN. Paket statis ditagih per IP dengan traffic tanpa batas, rotating ditagih per API credits.

Bisakah saya mencoba sebelum membeli?Ada uji coba

Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Metode pembayaranStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, penerbit EU) dan crypto. Tagihan dalam USD, bulanan secara default — Anda bisa prepay hingga satu tahun. Diskon 20% untuk perpanjangan.

Pengembalian DanaGaransi uang kembali

Garansi uang kembali 24 jam, tanpa pertanyaan. Buka tiket support dalam jangka waktu tersebut dan refund akan dikembalikan melalui metode pembayaran yang Anda gunakan. Biasanya memakan waktu beberapa hari kerja.

Proxy Prancis aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Prancis gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
19 online·Butuh lebih banyak? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 jam lalu
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 jam lalu
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 jam lalu
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 jam lalu
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
99.5%
1 jam lalu
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 jam lalu
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 jam lalu
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 jam lalu
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 jam lalu
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 jam lalu
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanParis
1.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 jam lalu
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 jam lalu
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 jam lalu
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.56 Mbps
31.4%
2 jam lalu
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 jam lalu
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 jam lalu
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 jam lalu
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 jam lalu
Menampilkan 15 dari 19