Proxy Amerika Selatan

|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API