Cara mengatur pengaturan proxy server di Firefox

Mozilla Firefox umumnya bekerja dengan baik bersama proxy dan dapat dikonfigurasi langsung di browser tanpa bergantung pada pengaturan sistem. Meski demikian, pengaturan bawaan tidak selalu menjadi opsi paling praktis jika Anda berencana sering mengganti proxy atau mengelola beberapa profil.

Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan dua cara untuk mengatur proxy di Mozilla Firefox: menggunakan pengaturan bawaan browser dan menggunakan ekstensi proxy. Anda bisa memilih opsi mana pun yang lebih nyaman, tetapi kami sangat merekomendasikan FoxyProxy untuk pengaturan yang paling mudah dan andal.

Konfigurasi Proxy di Pengaturan Firefox

Step 1 Buka Pengaturan Jaringan Firefox Klik ikon menu (☰) → Settings Buka tab General dan gulir ke bawah ke Network Settings → klik Settings… Click the image to view it in full size.

Step 2 Masukkan Detail Proxy Pilih Manual proxy configuration dan tentukan jenis proxy yang akan digunakan (gunakan hanya satu): Untuk proxy HTTP (IP dinamis): gunakan port 8080. Autentikasi didukung—masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda. Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Untuk proxy SOCKS5 (IP statis): gunakan port 1085. Dalam pengaturan ini, fitur proxy bawaan Firefox tidak mendukung autentikasi username/password SOCKS5. Click the image to view it in full size.

Harap diperhatikan: di Firefox, konfigurasikan hanya satu jenis proxy pada satu waktu—baik HTTP atau SOCKS. Jika Anda mengatur keduanya, proxy mungkin tidak berfungsi sesuai harapan.

Firefox tidak mendukung proxy SOCKS5 yang menggunakan autentikasi username/password. Dalam hal ini, solusi terbaik adalah menginstal FoxyProxy extension. Add-on ini sangat sederhana dan mudah digunakan, mendukung penggunaan beberapa proxy sekaligus, serta memungkinkan Anda beralih antar proxy dengan cepat.

Pengaturan yang Direkomendasikan: Extension FoxyProxy di Firefox

Step 1 Instal Ekstensi FoxyProxy Buka Firefox dan buka Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Cari FoxyProxy Standard dan klik Tambahkan ke Firefox. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Pastikan Anda menginstal FoxyProxy Standard karena mendukung autentikasi dan beberapa profil proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka Opsi FoxyProxy Klik ikon FoxyProxy di toolbar dan pilih Options (atau Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Tambahkan Proxy SOCKS5 Baru Buka “tab Proxies” Klik “Add New Proxy” di FoxyProxy Options. Atur Tipe Proxy: SOCKS5. Masukkan alamat IP dan port proxy Anda (1080 untuk SOCKS5). Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Aktifkan opsi Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Untuk SOCKS5, pastikan Anda mengaktifkan ‘Proxy DNS’ — jika tidak, Anda mungkin mengalami DNS leak.

FoxyProxy memungkinkan Anda membuat beberapa profil proxy dan beralih antar profil dengan mudah. Ekstensi ini juga menyediakan kontrol routing tingkat lanjut, sehingga Anda dapat menentukan situs mana yang harus menggunakan proxy dan mana yang terhubung langsung:

Step 4 Tambahkan pola proxy (opsional) Buka tab “Proxies” Klik ikon plus di “Proxy by Patterns”. Pilih opsi “Include” atau “Exclude” dan “Wildcard”. Beri nama judul dan masukkan alamat dalam format “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.