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Proxy untuk Taobao

IP Tiongkok datacenter untuk Taobao: dukungan HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis, dan traffic tanpa batas sudah termasuk.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP ISP statis di Tiongkok untuk Taobao akun
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan lokasi yang tersedia untuk proxy ISP
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Waktu aktif: Proxy yang sangat baik dan tetap stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kecepatan: Cukup cepat untuk TikTok, Gmail, dan login dompet kripto Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, bahkan UDP Cakupan global: AS, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara lainnya

esta bazaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan layanan ini selama lebih dari lima tahun untuk proyek pengikis data saya, dan itu sangat bagus. Mereka menawarkan IP berputar, kinerja cepat, dan tidak seperti banyak proxy lainnya, mereka tidak diblokir di platform media sosial.

AliceDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan situs ini untuk waktu yang lama. Sangat cocok untuk saya. Berikut adalah harga termurah di internet untuk alamat proxy. Karena saya hanya menggunakan server proxy Rusia, saya sangat menyukai situs ini. Situs ini mudah digunakan, mudah berkomunikasi dengan dukungan pelanggan. Semua dilakukan untuk pelanggan. Saya tidak akan pernah mengubah situs Anda ke situs lain. Saya juga ingin meminta Anda untuk menambahkan proxy dari Afrika, saya sangat membutuhkannya.

Anton KovalPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama beberapa bulan sekarang, dan saya tidak bisa lebih puas dengan layanan. Kecepatan koneksi sangat mengesankan, dan saya tidak pernah mengalami masalah dengan downtime. Pilihan luas lokasi proxy mereka di seluruh dunia memudahkan saya untuk mengakses internet dengan aman dan anonim, di mana pun saya berada.

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya mencoba selama setengah jam, itu benar-benar luar biasa, saya sangat menyukainya. Saya sarankan semua orang untuk mencobanya. Ini akan membuat perbedaan besar dalam hasil.

eslam karmaTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa Taobao memblokir VPN saya tetapi tidak memblokir situs Tiongkok lainnya?Taobao memiliki

Taobao memiliki deteksi yang lebih ketat dibanding kebanyakan platform. Bukan hanya memeriksa apakah IP Anda berasal dari Tiongkok — tetapi juga menganalisis cara Anda terhubung, fingerprint browser, dan pola perilaku Anda. Platform e-commerce memiliki alasan kuat untuk memblokir akses asing karena kekhawatiran penipuan dan perbedaan harga regional.

Apakah saya memerlukan nomor telepon Tiongkok untuk menggunakan Taobao dengan proxy?Untuk browsing biasa

Untuk browsing biasa, tidak. Namun untuk membuat akun atau melakukan pembelian, Taobao sering kali memerlukan verifikasi nomor telepon Tiongkok. Beberapa pengguna menyiasatinya dengan nomor virtual Tiongkok, tetapi persyaratan verifikasi semakin diperketat belakangan ini.

Apa perbedaan antara proxy residential dan datacenter untuk Taobao?Proxy datacenter

Proxy datacenter menggunakan IP dari penyedia hosting — Taobao memiliki daftar IP ini dan memblokirnya secara agresif. Proxy residential menggunakan IP yang diberikan kepada rumah tangga nyata di Tiongkok oleh penyedia internet lokal. Pilihan proxy Taobao terbaik selalu residential atau mobile, bukan datacenter.

Bisakah saya melakukan scraping data produk Taobao dengan proxy?Ya

Ya, tetapi memerlukan rotasi dan rate-limiting yang cermat. Taobao memiliki perlindungan anti-scraping yang kuat. Anda membutuhkan rotating residential IP dari Tiongkok, interval permintaan yang realistis, dan penanganan session yang tepat. Banyak bisnis menggunakan scraper API khusus yang menangani kompleksitas ini secara otomatis.

Panduan

Mengapa Anda Membutuhkan Proxy untuk Taobao

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Taobao adalah platform e-commerce terbesar di Tiongkok, tetapi mengaksesnya dari luar Tiongkok adalah perjuangan yang terus-menerus. Platform ini secara agresif memblokir IP asing, VPN, dan apa pun yang tidak terlihat seperti pengguna Tiongkok biasa. Jika Anda pernah melihat pesan error “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — Anda pasti tahu persis apa artinya.

Mengapa VPN biasa tidak berfungsi

Taobao tidak hanya memeriksa alamat IP Anda. Platform ini menganalisis pola traffic, perilaku koneksi, dan fingerprint browser. Bahkan jika Anda terhubung melalui server Tiongkok, Taobao sering kali tetap bisa mendeteksi bahwa Anda menggunakan VPN dan memblokir akses.Inilah mengapa layanan VPN standar gagal. VPN tidak dirancang untuk platform e-commerce dengan sistem deteksi canggih. Anda membutuhkan proxy untuk Taobao yang menyediakan IP residential Tiongkok yang bersih — alamat yang dimiliki oleh penyedia internet asli di Tiongkok, bukan server datacenter yang langsung ditandai.

Yang benar-benar berhasil

Kuncinya adalah terlihat seperti pengguna Tiongkok yang sah. Artinya:

  • IP residential Tiongkok. Koneksi Anda harus berasal dari alamat IP yang ditetapkan oleh penyedia internet Tiongkok. IP datacenter akan diblokir dalam hitungan detik. Setup proxy Taobao terbaik menggunakan IP residential atau mobile dari kota-kota besar di Tiongkok.
  • Session yang konsisten. Taobao melacak session Anda dari browsing hingga checkout. Jika IP Anda berubah di tengah pembelian, kemungkinan besar keranjang belanja Anda akan hilang atau memicu pemeriksaan keamanan. Sticky session yang mempertahankan IP yang sama selama berjam-jam (bukan menit) sangat penting.
  • Fingerprint yang cocok. Timezone, pengaturan bahasa, dan fingerprint teknis browser Anda harus sesuai dengan lokasi proxy. Terhubung dari “IP Tiongkok” sementara browser Anda melaporkan timezone AS adalah red flag yang jelas.

Kasus penggunaan umum

  • Membeli dari luar negeri. Banyak produk di Taobao jauh lebih murah dibandingkan alternatif internasional, tetapi platform ini membatasi akses dari IP asing. Layanan proxy Taobao yang dikonfigurasi dengan benar memungkinkan Anda menjelajah dan berbelanja seolah-olah berada di Tiongkok.
  • Dropshipping dan grosir. Reseller yang sourcing produk dari Taobao sering membutuhkan banyak akun atau melakukan pembelian dalam jumlah besar. Platform ini memantau pola pembelian yang tidak wajar dan akan membekukan akun yang terlihat otomatis atau komersial.
  • Pemantauan harga. Bisnis yang melacak harga kompetitor atau ketersediaan produk perlu melakukan scraping Taobao secara rutin. Tanpa proxy yang tepat, Anda akan cepat terkena rate limit dan pemblokiran IP.

Masalah pemblokiran akun

Taobao menerapkan kebijakan “Three Strikes”. Tertangkap melanggar ketentuan mereka tiga kali, dan Anda akan diblokir secara permanen. Pemicu umum meliputi:

  • Login dari lokasi yang berubah-ubah dengan cepat
  • Melakukan banyak pembelian dalam waktu singkat
  • Menjalankan banyak akun dari perangkat atau IP yang sama
  • Menggunakan browser fingerprint palsu yang terlalu mencolok

Bagi dropshipper yang menjalankan banyak akun, setiap akun membutuhkan IP khusus dan profil browser tersendiri. Berbagi IP antar akun adalah cara tercepat untuk terdeteksi.