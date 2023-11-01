Taobao adalah platform e-commerce terbesar di Tiongkok, tetapi mengaksesnya dari luar Tiongkok adalah perjuangan yang terus-menerus. Platform ini secara agresif memblokir IP asing, VPN, dan apa pun yang tidak terlihat seperti pengguna Tiongkok biasa. Jika Anda pernah melihat pesan error “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — Anda pasti tahu persis apa artinya.
Mengapa VPN biasa tidak berfungsi
Taobao tidak hanya memeriksa alamat IP Anda. Platform ini menganalisis pola traffic, perilaku koneksi, dan fingerprint browser. Bahkan jika Anda terhubung melalui server Tiongkok, Taobao sering kali tetap bisa mendeteksi bahwa Anda menggunakan VPN dan memblokir akses.Inilah mengapa layanan VPN standar gagal. VPN tidak dirancang untuk platform e-commerce dengan sistem deteksi canggih. Anda membutuhkan proxy untuk Taobao yang menyediakan IP residential Tiongkok yang bersih — alamat yang dimiliki oleh penyedia internet asli di Tiongkok, bukan server datacenter yang langsung ditandai.
Yang benar-benar berhasil
Kuncinya adalah terlihat seperti pengguna Tiongkok yang sah. Artinya:
- IP residential Tiongkok. Koneksi Anda harus berasal dari alamat IP yang ditetapkan oleh penyedia internet Tiongkok. IP datacenter akan diblokir dalam hitungan detik. Setup proxy Taobao terbaik menggunakan IP residential atau mobile dari kota-kota besar di Tiongkok.
- Session yang konsisten. Taobao melacak session Anda dari browsing hingga checkout. Jika IP Anda berubah di tengah pembelian, kemungkinan besar keranjang belanja Anda akan hilang atau memicu pemeriksaan keamanan. Sticky session yang mempertahankan IP yang sama selama berjam-jam (bukan menit) sangat penting.
- Fingerprint yang cocok. Timezone, pengaturan bahasa, dan fingerprint teknis browser Anda harus sesuai dengan lokasi proxy. Terhubung dari “IP Tiongkok” sementara browser Anda melaporkan timezone AS adalah red flag yang jelas.
Kasus penggunaan umum
- Membeli dari luar negeri. Banyak produk di Taobao jauh lebih murah dibandingkan alternatif internasional, tetapi platform ini membatasi akses dari IP asing. Layanan proxy Taobao yang dikonfigurasi dengan benar memungkinkan Anda menjelajah dan berbelanja seolah-olah berada di Tiongkok.
- Dropshipping dan grosir. Reseller yang sourcing produk dari Taobao sering membutuhkan banyak akun atau melakukan pembelian dalam jumlah besar. Platform ini memantau pola pembelian yang tidak wajar dan akan membekukan akun yang terlihat otomatis atau komersial.
- Pemantauan harga. Bisnis yang melacak harga kompetitor atau ketersediaan produk perlu melakukan scraping Taobao secara rutin. Tanpa proxy yang tepat, Anda akan cepat terkena rate limit dan pemblokiran IP.
Masalah pemblokiran akun
Taobao menerapkan kebijakan “Three Strikes”. Tertangkap melanggar ketentuan mereka tiga kali, dan Anda akan diblokir secara permanen. Pemicu umum meliputi:
- Login dari lokasi yang berubah-ubah dengan cepat
- Melakukan banyak pembelian dalam waktu singkat
- Menjalankan banyak akun dari perangkat atau IP yang sama
- Menggunakan browser fingerprint palsu yang terlalu mencolok
Bagi dropshipper yang menjalankan banyak akun, setiap akun membutuhkan IP khusus dan profil browser tersendiri. Berbagi IP antar akun adalah cara tercepat untuk terdeteksi.