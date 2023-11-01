Setiap permintaan web yang dibuat browser Anda menggunakan HTTP. Ketika Anda menambahkan HTTP proxy ke rantai tersebut, traffic Anda mengalir melalui server yang secara native memahami protokol ini — server dapat membaca permintaan, mengarahkannya ke tujuan yang tepat, dan mengirimkan respons kembali. Tidak ada lapisan terjemahan, tidak ada konversi protokol, hanya penanganan langsung bahasa yang digunakan web.

Inilah mengapa HTTP tetap menjadi protokol proxy yang paling luas didukung. Setiap browser, setiap framework scraping, setiap tools otomasi, setiap sistem operasi memiliki dukungan built-in untuk HTTP proxy. Konfigurasi hanya memerlukan satu baris: alamat IP dan port.

Bagaimana HTTP proxy menangani traffic Anda

Untuk permintaan HTTP biasa, proxy menerima URL lengkap, mengambil konten dari server target, dan mengembalikannya kepada Anda. Proxy melihat semuanya — headers, konten, cookies — karena traffic HTTP tidak terenkripsi secara default.

Untuk traffic HTTPS, prosesnya berbeda. Browser Anda mengirimkan permintaan CONNECT ke proxy, menentukan host dan port tujuan. Proxy membuka TCP tunnel ke host tersebut, dan sejak saat itu server hanya meneruskan byte terenkripsi kedua arah. Proxy tidak dapat melihat konten — hanya bahwa koneksi ada antara Anda dan target.

Perilaku dual ini penting untuk dipahami. Pada HTTP, proxy memiliki visibilitas penuh. Pada HTTPS, proxy menjadi blind relay. Kedua mode berguna tergantung pada tugas Anda.

Level anonimitas: apa yang diungkapkan proxy Anda tentang Anda

Tidak semua HTTP proxy melindungi Anda dengan setara. Industri mengklasifikasikan mereka ke dalam tiga tingkat, dan perbedaannya jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang.

Proxy transparan meneruskan permintaan Anda tetapi menyertakan alamat IP asli Anda di header X-Forwarded-For. Situs tujuan tahu persis siapa Anda dan bahwa Anda menggunakan proxy. Jenis ini tidak berguna untuk apa pun yang membutuhkan privasi — dirancang untuk caching korporat dan penyaringan konten, bukan untuk perlindungan.

Proxy anonim menyembunyikan IP asli Anda tetapi tetap mengumumkan keberadaannya. Header seperti Via atau X-Forwarded-For mengandung informasi terkait proxy. Situs tujuan tidak mengetahui alamat Anda, tetapi tahu bahwa proxy terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa 78% koneksi semacam ini dapat diidentifikasi hanya melalui analisis header (litport.net).

Proxy elite (anonimitas tinggi) menghapus semua header terkait proxy. Situs tujuan melihat koneksi bersih tanpa indikasi bahwa proxy digunakan. IP asli Anda tersembunyi, dan keberadaan proxy tidak terlihat di level header HTTP.

HTTP proxy FineProxy beroperasi di tingkat elite. Tidak ada X-Forwarded-For, tidak ada Via, tidak ada header Proxy-Connection yang bocor. Ketika situs web memeriksa permintaan Anda, situs itu melihat koneksi standar dari alamat IP proxy — tidak lebih.

Mengapa daftar HTTP proxy gratis benar-benar berbahaya

Mencari

Sebuah studi akademis selama 30 bulan yang menganalisis lebih dari 640.000 server proxy gratis menemukan bahwa 16.923 di antaranya secara aktif memodifikasi konten yang melewatinya (HAL/arxiv, 2024). Itu bukan bug — itu disengaja. Operator menyuntikkan iklan, mengarahkan ulang traffic, dan mengganti file yang diunduh dengan versi berisi malware. Studi yang sama mengidentifikasi 4.452 kerentanan keamanan yang berbeda pada IP proxy gratis, termasuk 1.755 yang memungkinkan eksekusi kode jarak jauh pada perangkat yang terhubung.

Secara terpisah, riset menemukan bahwa sekitar 10% proxy gratis yang berfungsi menunjukkan perilaku yang secara eksplisit berbahaya: intersepsi TLS (membaca traffic terenkripsi Anda dengan menerbitkan sertifikat palsu), penyuntikan iklan, dan pencurian kredensial. Dan 92% alamat pada daftar proxy gratis sama sekali tidak berfungsi — itu adalah IP mati yang membuang waktu Anda bahkan sebelum Anda menemukan yang berbahaya.

Proxy HTTP berbayar premium dari penyedia yang memiliki infrastrukturnya sendiri menghilangkan semua masalah ini. FineProxy tidak memonetisasi traffic Anda — kami memonetisasi layanannya. Data Anda melewati server kami tanpa disentuh dan tanpa dicatat.

Kapan HTTP adalah protokol yang tepat

Proxy HTTP adalah pilihan utama untuk pekerjaan berbasis web. Scraping, automasi browser, panggilan API, pemantauan SEO, verifikasi iklan, manajemen akun melalui browser — jika tugasnya berjalan melalui HTTP atau HTTPS, proxy HTTP menanganinya secara native dengan kompatibilitas terluas dan konfigurasi paling sederhana.

Untuk traffic non-web — gaming, VoIP, FTP, protokol TCP/UDP kustom — SOCKS5 adalah alat yang tepat. Di FineProxy, setiap proxy mendukung keduanya: HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL individual per IP untuk enkripsi first-hop penuh), dan SOCKS5 dengan UDP. Alamat sama, langganan sama, pilih protokol sesuai kebutuhan tugas.

Apa saja yang termasuk dalam proxy HTTP FineProxy