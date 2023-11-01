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Proxy HTTP

Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy HTTP.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 3,000 kompatibel dengan HTTP IP pusat data di Eropa
  • Ekspor daftar proxy HTTP sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk HTTP layanan proxy
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk HTTP paket proxy
  • Segarkan daftar proxy HTTP saat penggantian gratis berikutnya tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Layanan yang sangat layak, mengambil paket campuran tingkat primer, puas. Kecepatan sepenuhnya konsisten. Semua protokol yang saya butuhkan didukung. Gangguan dan — perlambatan — untuk sepanjang waktu penggunaan tidak diamati. Secara umum, pilihan yang bagus bagi mereka yang tidak suka memamerkan aktivitas mereka di jaringan. Saya hanya dapat merekomendasikan orang-orang melakukan pekerjaan mereka.

Denni RiggPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan layanan FineProxy untuk sementara waktu sekarang dan saya sangat puas dengan kualitasnya. Koneksi sangat stabil, alamat IP bekerja tanpa masalah, dan kecepatan terus-menerus cepat. Dukungan pelanggan juga sangat responsif kapan pun diperlukan. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang mencari proxy yang dapat diandalkan

KrzyszofNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.

ZainDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Perusahaan kami sangat bergantung pada proxy untuk riset SEO, pengelolaan media sosial, analisis pesaing, dan tugas otomatis. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi tim kami dengan menawarkan beragam proxy yang cepat, aman, dan sangat anonim sehingga membantu kami menjalankan tugas secara efisien. Dasbornya mudah digunakan sehingga beberapa proxy dapat dikelola tanpa kesulitan. Berbeda dari penyedia proxy lain yang pernah kami coba, FineProxy mempertahankan kecepatan dan waktu aktif yang konsisten, hal yang sangat penting bagi operasi kami. Jika Anda membutuhkan solusi proxy kelas bisnis, saya sangat menyarankan untuk mencobanya!

omkaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Mereka menyediakan API agar pengguna dapat mengambil proxy dari situs web mereka. Meskipun kemampuan bahasa Inggris layanan pelanggannya kurang baik, mereka berusaha keras membantu saya. Mereka juga menyediakan penggantian IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa perbedaan antara HTTP dan HTTPS proxy?HTTP proxy

HTTP proxy menangani lalu lintas web yang tidak terenkripsi — proxy dapat melihat dan berinteraksi dengan permintaan dan respons penuh. HTTPS proxy membuat terowongan terenkripsi antara perangkat Anda dan situs target menggunakan metode CONNECT — proxy meneruskan data terenkripsi tanpa melihat kontennya. Di FineProxy, setiap IP juga dilengkapi dengan sertifikat SSL individual yang mengenkripsi koneksi dari perangkat Anda ke proxy itu sendiri, melindungi kredensial proxy Anda dan metadata permintaan pada first hop.

Apakah daftar proxy HTTP gratis aman digunakan?Tidak

Tidak. Penelitian akademis yang menganalisis lebih dari 640.000 proxy gratis selama 30 bulan menemukan bahwa hampir 17.000 secara aktif memodifikasi traffic yang melewati — menyuntikkan iklan, mengarahkan ulang permintaan, atau mengganti file dengan malware. Sekitar 10% dari proxy gratis yang berfungsi mencegat traffic TLS atau mengumpulkan kredensial. Dan 92% dari alamat yang terdaftar hanya tidak aktif. Layanan berbayar dari penyedia yang memiliki infrastrukturnya sendiri tidak hanya lebih cepat dan andal — ini jauh lebih aman.

Apa arti "elite anonymity"?Artinya proxy menghapus

Artinya proxy menghapus semua header yang dapat mengungkap kehadirannya. Proxy transparan mengirimkan IP asli Anda di X-Forwarded-For. Proxy anonim menyembunyikan IP Anda tetapi meninggalkan header Via atau header lain yang menunjukkan proxy. Proxy elite menghapus semuanya — situs target melihat koneksi normal tanpa bukti proxy apa pun. FineProxy beroperasi pada level elite di semua jenis proxy.

Haruskah saya menggunakan HTTP atau SOCKS5?Untuk apa pun

Untuk apa pun yang berbasis web — scraping, sesi browser, permintaan API, manajemen akun — HTTP adalah pilihan yang lebih sederhana dan kompatibel. Setiap alat mendukungnya secara native. Untuk traffic non-web (game, VoIP, torrent, protokol kustom) atau ketika Anda memerlukan dukungan UDP dan resolusi DNS jarak jauh, gunakan SOCKS5. FineProxy mendukung keduanya di setiap proxy, jadi Anda dapat beralih tanpa membeli produk yang berbeda.

Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk web scraping?Tergantung pada target

Tergantung pada target dan volume. Untuk situs yang tidak terlindungi dengan kecepatan sedang, 50-100 IP menangani beberapa ribu halaman setiap hari. Untuk target yang terlindungi atau pengumpulan volume tinggi, ratusan hingga ribuan IP menjaga kepadatan permintaan tetap rendah untuk menghindari pemblokiran. FineProxy menjual proxy individual dan paket bulk dengan diskon volume.

Bisakah saya menggunakan proxy yang sama untuk HTTP dan SOCKS5?Ya

Ya. Setiap proxy FineProxy — dedicated, datacenter, atau ISP — mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 di alamat IP yang sama. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada tier terpisah.

Panduan

HTTP Proxy: Protokol yang Sudah Dipahami Browser Anda

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap permintaan web yang dibuat browser Anda menggunakan HTTP. Ketika Anda menambahkan HTTP proxy ke rantai tersebut, traffic Anda mengalir melalui server yang secara native memahami protokol ini — server dapat membaca permintaan, mengarahkannya ke tujuan yang tepat, dan mengirimkan respons kembali. Tidak ada lapisan terjemahan, tidak ada konversi protokol, hanya penanganan langsung bahasa yang digunakan web.

Inilah mengapa HTTP tetap menjadi protokol proxy yang paling luas didukung. Setiap browser, setiap framework scraping, setiap tools otomasi, setiap sistem operasi memiliki dukungan built-in untuk HTTP proxy. Konfigurasi hanya memerlukan satu baris: alamat IP dan port.

Bagaimana HTTP proxy menangani traffic Anda

Untuk permintaan HTTP biasa, proxy menerima URL lengkap, mengambil konten dari server target, dan mengembalikannya kepada Anda. Proxy melihat semuanya — headers, konten, cookies — karena traffic HTTP tidak terenkripsi secara default.

Untuk traffic HTTPS, prosesnya berbeda. Browser Anda mengirimkan permintaan CONNECT ke proxy, menentukan host dan port tujuan. Proxy membuka TCP tunnel ke host tersebut, dan sejak saat itu server hanya meneruskan byte terenkripsi kedua arah. Proxy tidak dapat melihat konten — hanya bahwa koneksi ada antara Anda dan target.

Perilaku dual ini penting untuk dipahami. Pada HTTP, proxy memiliki visibilitas penuh. Pada HTTPS, proxy menjadi blind relay. Kedua mode berguna tergantung pada tugas Anda.

Level anonimitas: apa yang diungkapkan proxy Anda tentang Anda

Tidak semua HTTP proxy melindungi Anda dengan setara. Industri mengklasifikasikan mereka ke dalam tiga tingkat, dan perbedaannya jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang.

Proxy transparan meneruskan permintaan Anda tetapi menyertakan alamat IP asli Anda di header X-Forwarded-For. Situs tujuan tahu persis siapa Anda dan bahwa Anda menggunakan proxy. Jenis ini tidak berguna untuk apa pun yang membutuhkan privasi — dirancang untuk caching korporat dan penyaringan konten, bukan untuk perlindungan.

Proxy anonim menyembunyikan IP asli Anda tetapi tetap mengumumkan keberadaannya. Header seperti Via atau X-Forwarded-For mengandung informasi terkait proxy. Situs tujuan tidak mengetahui alamat Anda, tetapi tahu bahwa proxy terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa 78% koneksi semacam ini dapat diidentifikasi hanya melalui analisis header (litport.net).

Proxy elite (anonimitas tinggi) menghapus semua header terkait proxy. Situs tujuan melihat koneksi bersih tanpa indikasi bahwa proxy digunakan. IP asli Anda tersembunyi, dan keberadaan proxy tidak terlihat di level header HTTP.

HTTP proxy FineProxy beroperasi di tingkat elite. Tidak ada X-Forwarded-For, tidak ada Via, tidak ada header Proxy-Connection yang bocor. Ketika situs web memeriksa permintaan Anda, situs itu melihat koneksi standar dari alamat IP proxy — tidak lebih.

Mengapa daftar HTTP proxy gratis benar-benar berbahaya

Mencari

Sebuah studi akademis selama 30 bulan yang menganalisis lebih dari 640.000 server proxy gratis menemukan bahwa 16.923 di antaranya secara aktif memodifikasi konten yang melewatinya (HAL/arxiv, 2024). Itu bukan bug — itu disengaja. Operator menyuntikkan iklan, mengarahkan ulang traffic, dan mengganti file yang diunduh dengan versi berisi malware. Studi yang sama mengidentifikasi 4.452 kerentanan keamanan yang berbeda pada IP proxy gratis, termasuk 1.755 yang memungkinkan eksekusi kode jarak jauh pada perangkat yang terhubung.

Secara terpisah, riset menemukan bahwa sekitar 10% proxy gratis yang berfungsi menunjukkan perilaku yang secara eksplisit berbahaya: intersepsi TLS (membaca traffic terenkripsi Anda dengan menerbitkan sertifikat palsu), penyuntikan iklan, dan pencurian kredensial. Dan 92% alamat pada daftar proxy gratis sama sekali tidak berfungsi — itu adalah IP mati yang membuang waktu Anda bahkan sebelum Anda menemukan yang berbahaya.

Proxy HTTP berbayar premium dari penyedia yang memiliki infrastrukturnya sendiri menghilangkan semua masalah ini. FineProxy tidak memonetisasi traffic Anda — kami memonetisasi layanannya. Data Anda melewati server kami tanpa disentuh dan tanpa dicatat.

Kapan HTTP adalah protokol yang tepat

Proxy HTTP adalah pilihan utama untuk pekerjaan berbasis web. Scraping, automasi browser, panggilan API, pemantauan SEO, verifikasi iklan, manajemen akun melalui browser — jika tugasnya berjalan melalui HTTP atau HTTPS, proxy HTTP menanganinya secara native dengan kompatibilitas terluas dan konfigurasi paling sederhana.

Untuk traffic non-web — gaming, VoIP, FTP, protokol TCP/UDP kustom — SOCKS5 adalah alat yang tepat. Di FineProxy, setiap proxy mendukung keduanya: HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL individual per IP untuk enkripsi first-hop penuh), dan SOCKS5 dengan UDP. Alamat sama, langganan sama, pilih protokol sesuai kebutuhan tugas.

Apa saja yang termasuk dalam proxy HTTP FineProxy

Setiap proxy menghadirkan anonimitas level elite tanpa kebocoran header, bandwidth tanpa batas dengan kecepatan hingga 500 Mbps, dan autentikasi fleksibel melalui IP whitelisting atau login/password — semuanya tersedia untuk proxy dedicated, datacenter, dan ISP. Seluruh jaringan berjalan di infrastruktur kami sendiri dan alamat IP kami sendiri dalam ASN bersih yang kami pantau secara terus-menerus melalui Spamhaus, sehingga traffic Anda tetap berada di hardware yang sepenuhnya kami kontrol dari hop pertama hingga terakhir.