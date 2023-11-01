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Proxy untuk Bot

Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 300 IP pusat data untuk bot otomatisasi
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Perpanjang setiap layanan proxy yang berakhir minggu ini, di bawah $500
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Layanan proxy yang sangat baik. Saya telah menggunakannya untuk waktu yang lama dan tidak pernah mengecewakan saya. Semuanya bekerja seperti jam dan tidak ada yang terbang. Saya sangat senang dan saya merekomendasikan layanan ini kepada semua teman saya.

NyashaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah memiliki pengalaman besar menggunakan FineProxy. Kecepatan dan stabilitas proxy mereka luar biasa, dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk kasus penggunaan yang berbeda. Pengaturan sederhana, dan dukungan pelanggan mereka selalu tersedia dan efisien. Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan solusi proxy yang dapat diandalkan!

Tan NguyenProxyRate, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Situs proxy ini adalah yang terbaik yang pernah saya coba. Proxy-nya tidak diblokir di mana pun dan sepenuhnya privat. Saya menyukainya.

Andres DomfTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka untuk menjaga Internet bebas dan aman. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bandwidth tak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah semua bot membutuhkan proxy?Bot

Bot apa pun yang mengirim request berulang ke target yang sama — ya. Tanpa proxy, target melihat semua traffic dari satu alamat dan memblokirnya. Bahkan bot yang berjalan dengan kecepatan moderat (beberapa request per menit) tetap diuntungkan dengan beberapa IP, karena banyak situs melacak aktivitas kumulatif per alamat selama berjam-jam hingga berhari-hari.

Berapa proxy per bot?Untuk scraping

Untuk scraping: tergantung pada ketatnya target dan kecepatan. 100–500 IP untuk scraping moderat, ribuan untuk pengumpulan data skala besar. Untuk bot akun: satu IP per akun, tidak boleh dipakai bersama. Untuk bot pembelian: satu IP per task. Untuk bot API: satu IP per API key.

Bisakah saya menggunakan satu jenis proxy untuk semua kebutuhan?Secara teknis bisa

Secara teknis bisa, tapi Anda akan membayar lebih mahal atau mendapat performa di bawah optimal. Proxy ISP berfungsi di mana saja tapi lebih mahal — menggunakannya untuk scraping massal itu boros. Proxy datacenter murah dalam jumlah besar tapi mudah terdeteksi untuk pekerjaan akun. Sesuaikan tipe proxy dengan tugasnya.

Protokol apa yang dibutuhkan bot?Sebagian besar

Sebagian besar bot menggunakan HTTP/HTTPS. Beberapa membutuhkan SOCKS5 — terutama jika bekerja dengan traffic non-HTTP (bot VoIP, bot game, protokol berbasis UDP). FineProxy mendukung HTTP, HTTPS, SOCKS5, dan SOCKS5 dengan UDP untuk bot yang membutuhkannya.

Panduan

Memilih Proxy yang Tepat untuk Bot Anda

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap bot pada akhirnya menemui tembok yang sama: situs target mendeteksi request berulang dari satu IP dan memblokirnya. Solusinya selalu proxy — tetapi jenis mana yang tepat sepenuhnya bergantung pada apa yang dilakukan bot Anda dan ke mana ia terhubung.

Bot scraping dan parsing

Crawler, monitor harga, pelacak SERP, ekstraktor data — semua yang menarik informasi dari website dalam volume besar. Bot-bot ini mengirim ribuan request per jam, dan musuh utamanya adalah rate limiting.

Proxy Datacenter adalah pilihan standar. Cepat, murah per IP, dan Anda bisa membeli ratusan atau ribuan untuk mendistribusikan beban. Sebagian besar target scraping tidak peduli apakah IP terlihat residential — yang mereka perhatikan adalah frekuensi request per alamat. Sebarkan request Anda ke pool besar dan jaga rate tetap rendah di setiap IP.

Untuk target dengan anti-bot agresif (Google, Amazon, media sosial), proxy ISP sangat membantu — tampilannya seperti pengguna rumahan tetapi tidak memiliki batasan traffic.

Bot media sosial

Tool manajemen akun, penjadwal posting, otomasi engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — semuanya menghubungkan akun melalui IP yang sama dan fingerprint browser.

Aturannya ketat: satu IP statis per akun. Alamat harus tetap sama di setiap session, dan harus terlihat seperti residential. Proxy ISP memenuhi kedua persyaratan tersebut. Kombinasikan dengan anti-detect browser untuk isolasi fingerprint.

Proxy datacenter terlalu berisiko untuk aktivitas akun di platform besar — mudah ditandai saat posting dan berkomentar. Cocok untuk membaca dan mengumpulkan data publik, tetapi tidak untuk tindakan yang terkait dengan akun.

Bot sneaker dan pembelian

AIO bot, Nike SNKRS bot, Supreme bot — semuanya mengotomatiskan checkout saat rilis terbatas. Satu proxy per task bot, tanpa pengecualian. Kecepatan sama pentingnya dengan stealth.

Proxy ISP untuk situs berbasis antrean (Nike, Adidas). Proxy datacenter untuk drop Shopify berbasis kecepatan. Samakan negara proxy dengan wilayah rilis — retailer mencocokkan ini dengan alamat penagihan.

Bot API dan trading

Bot trading crypto, AI API wrapper, monitoring script. Semua ini terhubung ke API, bukan website, jadi aturannya berbeda. API melakukan autentikasi berdasarkan key, dan server tidak peduli apakah IP Anda terlihat residential atau bukan.

Proxy datacenter bekerja dengan sempurna. Beberapa API key, masing-masing dialihkan melalui private proxy tersendiri, melipatgandakan rate limit Anda secara proporsional. Untuk API yang memerlukan HTTPS — FineProxy menyediakan proxy dengan sertifikat SSL individual per IP.

Bot tiket dan retail

Serupa dengan bot sneaker: otomatisasi pembelian sebelum stok habis. Ticketmaster, situs event, drop produk terbatas. Perlindungan anti-bot bervariasi, tetapi prinsipnya sama — satu IP per session, alamat bersih, geo yang sesuai.

Proxy server untuk bot harus sesuai dengan tugas bot Anda, bukan solusi satu untuk semua. Tipe yang salah akan membuat Anda lebih cepat diblokir atau mengeluarkan biaya lebih dari yang seharusnya.