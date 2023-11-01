Proxy untuk Bot

Setiap bot pada akhirnya menemui tembok yang sama: situs target mendeteksi request berulang dari satu IP dan memblokirnya. Solusinya selalu proxy — tetapi jenis mana yang tepat sepenuhnya bergantung pada apa yang dilakukan bot Anda dan ke mana ia terhubung.

Bot scraping dan parsing

Crawler, monitor harga, pelacak SERP, ekstraktor data — semua yang menarik informasi dari website dalam volume besar. Bot-bot ini mengirim ribuan request per jam, dan musuh utamanya adalah rate limiting.

Proxy Datacenter adalah pilihan standar. Cepat, murah per IP, dan Anda bisa membeli ratusan atau ribuan untuk mendistribusikan beban. Sebagian besar target scraping tidak peduli apakah IP terlihat residential — yang mereka perhatikan adalah frekuensi request per alamat. Sebarkan request Anda ke pool besar dan jaga rate tetap rendah di setiap IP.

Untuk target dengan anti-bot agresif (Google, Amazon, media sosial), proxy ISP sangat membantu — tampilannya seperti pengguna rumahan tetapi tidak memiliki batasan traffic.

Bot media sosial

Tool manajemen akun, penjadwal posting, otomasi engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — semuanya menghubungkan akun melalui IP yang sama dan fingerprint browser.

Aturannya ketat: satu IP statis per akun. Alamat harus tetap sama di setiap session, dan harus terlihat seperti residential. Proxy ISP memenuhi kedua persyaratan tersebut. Kombinasikan dengan anti-detect browser untuk isolasi fingerprint.

Proxy datacenter terlalu berisiko untuk aktivitas akun di platform besar — mudah ditandai saat posting dan berkomentar. Cocok untuk membaca dan mengumpulkan data publik, tetapi tidak untuk tindakan yang terkait dengan akun.

Bot sneaker dan pembelian

AIO bot, Nike SNKRS bot, Supreme bot — semuanya mengotomatiskan checkout saat rilis terbatas. Satu proxy per task bot, tanpa pengecualian. Kecepatan sama pentingnya dengan stealth.

Proxy ISP untuk situs berbasis antrean (Nike, Adidas). Proxy datacenter untuk drop Shopify berbasis kecepatan. Samakan negara proxy dengan wilayah rilis — retailer mencocokkan ini dengan alamat penagihan.

Bot API dan trading

Bot trading crypto, AI API wrapper, monitoring script. Semua ini terhubung ke API, bukan website, jadi aturannya berbeda. API melakukan autentikasi berdasarkan key, dan server tidak peduli apakah IP Anda terlihat residential atau bukan.

Proxy datacenter bekerja dengan sempurna. Beberapa API key, masing-masing dialihkan melalui private proxy tersendiri, melipatgandakan rate limit Anda secara proporsional. Untuk API yang memerlukan HTTPS — FineProxy menyediakan proxy dengan sertifikat SSL individual per IP.

Bot tiket dan retail

Serupa dengan bot sneaker: otomatisasi pembelian sebelum stok habis. Ticketmaster, situs event, drop produk terbatas. Perlindungan anti-bot bervariasi, tetapi prinsipnya sama — satu IP per session, alamat bersih, geo yang sesuai.