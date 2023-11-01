Proxy dengan pembayaran crypto
Proxy IPv4 dibayar dengan Bitcoin, USDT, atau TRON — dukungan SOCKS5, no-KYC, pengiriman otomatis dalam 5 menit setelah konfirmasi blockchain.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 1,000 IP pusat data di Eropa
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.
Layanan yang luar biasa. Proxy tersedia dalam waktu singkat setelah pembayaran. Memiliki banyak IP`s membuat pekerjaan saya lebih produktif. Saya menghargai kecepatan yang baik dan lalu lintas tak terbatas juga.
Akses API dan agen
Perusahaan kami sangat bergantung pada proxy untuk riset SEO, pengelolaan media sosial, analisis pesaing, dan tugas otomatis. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi tim kami dengan menawarkan beragam proxy yang cepat, aman, dan sangat anonim sehingga membantu kami menjalankan tugas secara efisien. Dasbornya mudah digunakan sehingga beberapa proxy dapat dikelola tanpa kesulitan. Berbeda dari penyedia proxy lain yang pernah kami coba, FineProxy mempertahankan kecepatan dan waktu aktif yang konsisten, hal yang sangat penting bagi operasi kami. Jika Anda membutuhkan solusi proxy kelas bisnis, saya sangat menyarankan untuk mencobanya!
Saya suka FineProxy kecepatan besar saya menggunakannya pada alat otomatisasi, web scrapping dan untuk menjelajahi, koneksi stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah terputus dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya lagi dan lagi, tim dukungan sangat bagus respon tepat waktu
Dukungan
situs yang bagus, bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang proxy, mereka membantu Anda dan memberi Anda proxy uji coba gratis, dan jika Anda mendapatkan layanan yang tidak bekerja untuk Anda, mereka mengembalikan dalam 24 jam.
FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.
Bisakah saya membeli proxy SOCKS5 secara sepenuhnya anonim?Ya
Ya. Membayar dengan cryptocurrency adalah cara paling privat dan anonim untuk membeli proxy. Kami tidak meminta informasi perbankan apa pun, dan transaksi tidak terhubung dengan nama Anda.
Apakah saya perlu menyelesaikan KYC atau memberikan dokumen pribadi untuk membeli proxy?Tidak. Platform
Tidak. Platform kami beroperasi secara no-KYC. Kami tidak mewajibkan verifikasi identitas, scan paspor, atau dokumen pribadi apa pun. Anda hanya memerlukan alamat email yang valid untuk membuat akun dan menerima kredensial proxy Anda.
Cryptocurrency apa saja yang diterima untuk pembayaran proxy?Kami menerima
Kami menerima berbagai cryptocurrency populer: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX), dan USDC di jaringan ERC20 dan Arbitrum. Untuk biaya terendah dan waktu konfirmasi tercepat, kami merekomendasikan penggunaan USDT di jaringan TRC20.
Seberapa cepat proxy diaktifkan setelah pembayaran?Aktivasi biasanya memakan
Aktivasi biasanya memakan waktu 1–5 menit, tergantung pada beban jaringan dan kecepatan konfirmasi transaksi Anda.
Apa yang harus dilakukan jika saya mengirim sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah yang diminta?Jika jumlah
Jika jumlah pembayaran berbeda dari nominal yang diperlukan, sistem mungkin tidak mendeteksi pembayaran secara otomatis. Dalam kasus tersebut, hubungi tim dukungan — kami dapat mengonfirmasi transaksi secara manual setelah memeriksa TX hash.
Apakah saya perlu membayar biaya tambahan saat membayar dengan cryptocurrency?Ya, namun hanya
Ya, namun hanya biaya yang dikenakan oleh jaringan blockchain itu sendiri. Saat Anda membayar dengan cryptocurrency, kami tidak menambahkan biaya tambahan apa pun dari pihak kami — harga layanan tetap sama. Satu-satunya biaya yang Anda bayar adalah biaya jaringan (network fee), yang bergantung pada cryptocurrency dan jaringan yang dipilih. Misalnya, USDT TRC20 biasanya memiliki biaya minimal, sedangkan biaya pada jaringan ERC20 atau Bitcoin bisa lebih tinggi karena kepadatan jaringan. Harap diperhatikan bahwa gateway pembayaran cryptocurrency atau pemroses pembayaran pihak ketiga juga dapat mengenakan biaya pemrosesan tersendiri. Biaya ini ditentukan oleh penyedia pembayaran dan berada di luar kendali kami.
Bisakah saya mengaktifkan perpanjangan otomatis saat membayar dengan cryptocurrency?Tidak. Perpanjangan
Tidak. Perpanjangan otomatis tidak tersedia untuk pembayaran cryptocurrency langsung, karena transaksi blockchain tidak mendukung tagihan berulang atau otomatis. Setiap pembayaran crypto harus dilakukan secara manual karena wallet tidak dapat dihubungkan ke pembayaran terjadwal. Namun, Anda dapat mengaktifkan perpanjangan otomatis dengan mengisi saldo akun terlebih dahulu. Dalam hal ini, biaya layanan akan dipotong secara otomatis dari saldo Anda saat perpanjangan jatuh tempo, selama dana yang tersedia mencukupi.
Apakah Anda menawarkan pengembalian dana untuk pembayaran cryptocurrency?Ya
Ya, pengembalian dana tersedia untuk pembayaran cryptocurrency. Untuk mengajukan pengembalian dana, silakan hubungi tim support kami. Pengembalian dana dapat diproses dengan dua cara: – dikembalikan ke wallet cryptocurrency Anda, dengan syarat semua ketentuan refund yang tercantum dalam Ketentuan Layanan kami terpenuhi; – dikreditkan ke saldo akun Anda, yang dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya di platform kami.
Bisakah saya membeli proxy dengan cryptocurrency tanpa mendaftar di situs Anda?Pendaftaran diperlukan
Pendaftaran diperlukan agar kami dapat mengirimkan kredensial proxy Anda, mengelola durasi layanan, dan memberikan dukungan penuh, termasuk penggantian dan bantuan layanan.