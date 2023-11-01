Прокси с оплатой криптовалютой
IPv4 прокси с оплатой Bitcoin, USDT или TRON — поддержка SOCKS5, без KYC, автоматическая выдача в течение 5 минут после подтверждения в блокчейне.
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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
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Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 1 000 серверных IP в Европе
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
- Экспортируйте список прокси в JSON
- Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
- Покажите статус и данные об оплате моих прокси
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Трафик без лимита
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
Потрясающий сервис. Прокси становятся доступны вскоре после оплаты. Большое количество IP-адресов делает мою работу продуктивнее. Также ценю хорошую скорость и безлимитный трафик.
API и доступ агента
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.
Поддержка
Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!
Fineproxy.org представляет весь спектр прокси-услуг с замечательной скоростью и надежностью. Удобный интерфейс сайта и оперативная команда поддержки. Цены выше средних, но это инвестиция в качество. Я доволен что пользуюсь их услугами.
Могу ли я купить SOCKS5-прокси полностью анонимно?Да
Да. Оплата криптовалютой — самый приватный и анонимный способ покупки прокси. Мы не требуем банковские данные, и транзакция не привязывается к вашему имени.
Нужно ли проходить KYC или предоставлять документы для покупки прокси?Нет. Наша
Нет. Наша платформа работает без KYC. Мы не требуем верификации личности, сканов паспортов или каких-либо персональных документов. Для создания аккаунта и получения учётных данных прокси вам нужен только действующий адрес электронной почты.
Какие криптовалюты вы принимаете для оплаты прокси?Мы принимаем
Мы принимаем широкий спектр популярных криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX), а также USDC на ERC20 и Arbitrum. Для минимальных комиссий и максимальной скорости подтверждения мы рекомендуем использовать USDT в сети TRC20.
Насколько быстро активируются прокси после оплаты?Обычно активация занимает
Обычно активация занимает 1–5 минут, в зависимости от загрузки сети и скорости подтверждения вашей транзакции.
Что делать, если я отправил немного меньше или больше суммы?При небольшом
При небольшом отклонении система может не распознать оплату автоматически. В таком случае необходимо связаться с поддержкой — мы вручную подтверждаем транзакцию после проверки TX-hash.
Нужно ли платить комиссию при оплате криптовалютой?Да. Нужно оплатить
Да. Нужно оплатить комиссию блокчейна и платежной системы. Когда вы оплачиваете заказ криптовалютой, мы не добавляем никаких дополнительных комиссий со своей стороны — стоимость услуги остается фиксированной. Комиссия, которую вы оплачиваете, — это так называемая «network fee» (или «комиссия сети»). Её размер зависит от выбранной сети: например, у USDT TRC20 комиссия обычно минимальная, тогда как в сетях ERC20 или BTC она может быть выше из-за загрузки блокчейна. Дополнительно стоит учитывать, что криптовалютные платёжные шлюзы и сторонние платежные сервисы могут взимать собственную комиссию за обработку транзакции. Размер такого сбора определяется правилами конкретного платежного провайдера и не контролируется нашим сервисом.
Можно ли настроить автопродление пакета прокси при оплате криптовалютой?Нет. Автопродление
Нет. Автопродление невозможно, потому что криптовалютные транзакции не поддерживают автоматическое списание средств. Каждая оплата должна выполняться вручную, поскольку блокчейн не позволяет привязывать ваш кошелёк к регулярным платежам. Оплата услуг может производиться через пополнение баланса в личном кабинете. В этом случае средства списываются напрямую с баланса. Для автоматического продления достаточно заранее пополнить баланс на необходимую сумму — списание за продление будет выполняться автоматически при наличии средств.
Предоставляете ли вы возврат, если оплатил криптовалютой?Да
Да, мы осуществляем возврат средств при оплате криптовалютой, для этого вам необходимо обратиться в поддержку нашего сайта. Возврат средств при оплате криптовалютой возможен двумя способами. Мы можем вернуть сумму в криптовалюте на ваш указанный кошелёк при условии соблюдения правил возврата, установленных нашим сервисом. Также возврат может быть начислен в виде баланса на вашем аккаунте, который вы сможете использовать для последующих покупок.
Можно ли купить прокси за криптовалюту без регистрации на вашем сайте?Регистрация на
Регистрация на сайте необходима для предоставления данных по услугам, управления сроками их действия и получения полноценной поддержки, включая замену и обслуживание.