プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- ヨーロッパのデータセンターIPを1,000件購入する
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
通信量による従量課金なし
FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。
素晴らしいサービスです。支払い後、短時間でプロキシを利用できるようになります。IPがたくさんあるので、仕事の生産性が上がります。速度が良く、通信量も無制限なのもありがたいです。
APIとエージェントによるアクセス
当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！
FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。
サポート
素晴らしいサイトです。プロキシについて何も知らなくても助けてもらえ、無料の試用プロキシを提供してくれます。自分に合わないサービスを契約した場合は、24時間以内に返金してくれます。
FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。
SOCKS5プロキシを完全に匿名で購入できますか？はい
はい。暗号通貨での支払いは、プロキシを購入する上で最もプライベートかつ匿名性の高い方法です。当社は銀行情報を一切要求せず、取引がお客様のお名前に紐づくこともありません。
プロキシの購入にKYCや個人書類の提出は必要ですか？KYC不要
いいえ。当社のプラットフォームはノーKYC方式で運営されています。身分証明書、パスポートのスキャン、その他の本人確認書類は一切不要です。アカウントの作成とプロキシ認証情報の受け取りに必要なのは、有効なメールアドレスのみです。
プロキシの支払いに利用できる暗号通貨は何ですか？複数通貨
当社では、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、USDT（TRC20 / ERC20 / TON）、Litecoin（LTC）、DASH、Tron（TRX）、およびERC20・Arbitrum上のUSDCなど、幅広い主要暗号通貨に対応しています。手数料を最小限に抑え、最速の承認時間を実現するには、TRC20ネットワーク上のUSDTのご利用をおすすめします。
支払い後、プロキシはどのくらいで有効化されますか？通常1～5分
有効化には通常1～5分かかります。ネットワークの負荷やトランザクションの承認速度によって異なります。
必要な金額よりわずかに多く、または少なく送金した場合はどうすればよいですか？サポートに連絡
送金額が指定金額と異なる場合、システムが自動で支払いを検出できないことがあります。その場合はサポートまでご連絡ください。TXハッシュを確認の上、手動で取引を承認いたします。
暗号通貨での支払い時に手数料はかかりますか？ネットワーク料金のみ
はい。ただし、ブロックチェーンネットワーク自体が請求する手数料のみです。暗号通貨でお支払いの場合、当社側で追加手数料は一切かかりません。サービス価格は固定のままです。 お支払い時にかかる手数料は、いわゆるネットワーク手数料のみで、選択した暗号通貨とネットワークによって異なります。例えば USDT TRC20 は通常ごくわずかな手数料ですが、ERC20 や Bitcoin ネットワークではネットワーク混雑により手数料が高くなる場合があります。 暗号通貨決済ゲートウェイやサードパーティの決済代行業者が独自の処理手数料を請求する場合があります。これらの手数料は決済プロバイダーによって決定されるものであり、当社の管理範囲外となります。
暗号通貨での支払い時に自動更新を有効にできますか？直接は不可
いいえ。ブロックチェーン取引は定期的な自動課金に対応していないため、暗号通貨での直接支払いでは自動更新をご利用いただけません。ウォレットをスケジュール支払いに紐づけることができないため、暗号通貨での支払いは毎回手動で行う必要があります。 ただし、アカウント残高に事前にチャージしておくことで、自動更新を有効にすることができます。この場合、更新時に十分な残高があれば、サービス料金が自動的に残高から差し引かれます。
暗号通貨での支払いに返金対応はありますか？はい
はい、暗号通貨でのお支払いについても返金は可能です。返金をご希望の場合は、当社サポートチームまでお問い合わせください。 返金は以下の2つの方法で処理できます。 – 利用規約に記載されたすべての返金条件を満たしている場合、暗号通貨ウォレットへ返金されます。 – アカウント残高にクレジットとして付与され、当社プラットフォームでの今後のご購入にご利用いただけます。
サイトに登録せずに暗号通貨でプロキシを購入できますか？登録が必要
登録が必要な理由は、プロキシの認証情報をお届けし、サービス期間を管理し、交換やサービスサポートを含む完全なサポートを提供するためです。