配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买1,000 数据中心 IP 位于 欧洲
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
流量永不限量
我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。
服务真棒。代理票在付款后不久即可获得。有很多IP让我的工作更有成效。我也很欣赏速度和无限流量。
API 和智能代理访问
我们公司在SEO研究、社交媒体管理、竞争对手分析和自动化任务方面高度依赖代理。FineProxy是我们团队的救星，它提供种类丰富、快速、安全且高度匿名的代理，帮助我们高效完成任务。控制面板简单易用，可以毫不费力地管理多个代理。与我们过去试过的其他代理服务商不同，FineProxy始终保持稳定的速度和在线率，这对我们的运营至关重要。如果你需要企业级代理解决方案，我强烈建议试试他们的服务！
我很喜欢FineProxy速度，我用它做自动化工具、网页抓取和浏览，连接稳定，速度非常好，从不断网，也没有被封禁的IP，我会一遍又一遍地买，客服响应非常及时
支持
这是一个很棒的网站，即使你对代理一无所知，他们也会帮助你，提供免费试用代理，如果你用的服务不适合你，他们会在24小时内退款。
FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇
我可以完全匿名购买 SOCKS5 代理吗？可以
是的。使用加密货币付款是购买代理最私密、最匿名的方式。我们不会索取任何银行信息，交易也不会与您的姓名关联。
购买代理需要完成 KYC 或提供个人证件吗？无需 KYC
不需要。我们的平台实行免 KYC 政策，无需身份验证、护照扫描或任何个人证件。您只需提供一个有效的邮箱地址即可创建账户并获取代理凭证。
购买代理时您接受哪些加密货币付款？多种币种
我们支持多种主流加密货币：Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、USDT (TRC20 / ERC20 / TON)、Litecoin (LTC)、DASH、Tron (TRX)，以及 ERC20 和 Arbitrum 网络上的 USDC。为获得最低手续费和最快确认速度，我们推荐使用 TRC20 网络上的 USDT。
付款后代理多久可以激活？通常 1–5 分钟
激活通常需要 1–5 分钟，具体取决于网络负载和您的交易确认速度。
如果我发送的金额略多或略少于要求金额，该怎么办？联系客服
如果付款金额与要求金额不一致，系统可能无法自动检测到付款。遇到这种情况，请联系客服——我们可以通过核实 TX 哈希手动确认交易。
使用加密货币付款需要支付手续费吗？仅网络手续费
会有，但仅限于区块链网络本身收取的矿工费。使用加密货币付款时，我们不会在服务端额外加收任何费用——服务价格保持不变。 您唯一需要支付的是所谓的网络手续费（Gas Fee），具体金额取决于所选的加密货币和网络。例如，USDT TRC20 的手续费通常很低，而 ERC20 或 Bitcoin 网络的手续费在网络拥堵时可能较高。 请注意，加密货币支付网关或第三方支付处理商也可能收取自己的处理费用。这些费用由支付服务商决定，不在我们的控制范围之内。
使用加密货币付款时可以开启自动续费吗？不能直接启用
不支持。直接加密货币付款无法使用自动续费功能，因为区块链交易不支持定期扣款或自动收费。每笔加密货币付款都必须手动完成，钱包无法绑定定期支付计划。 不过，您可以通过预充值账户余额来启用自动续费功能。在这种情况下，当续费到期时，系统将自动从您的余额中扣除服务费用，前提是余额充足。
加密货币付款支持退款吗？可以
是的，加密货币付款支持退款。如需申请退款，请联系我们的客服团队。 退款可通过以下两种方式处理： – 退还至您的加密货币钱包，前提是满足我们服务条款中列明的所有退款条件； – 充值至您的账户余额，可用于在我们平台上的后续购买。
不在您的网站上注册，可以直接用加密货币购买代理吗？必须注册
注册是必要的，以便我们向您交付代理凭证、管理服务期限，并提供完整的支持服务，包括更换和售后协助。