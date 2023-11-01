会有，但仅限于区块链网络本身收取的矿工费。使用加密货币付款时，我们不会在服务端额外加收任何费用——服务价格保持不变。 您唯一需要支付的是所谓的网络手续费（Gas Fee），具体金额取决于所选的加密货币和网络。例如，USDT TRC20 的手续费通常很低，而 ERC20 或 Bitcoin 网络的手续费在网络拥堵时可能较高。 请注意，加密货币支付网关或第三方支付处理商也可能收取自己的处理费用。这些费用由支付服务商决定，不在我们的控制范围之内。