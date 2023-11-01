配置您的 轮换代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 轮换.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|本页推荐轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买轮换代理套餐
- 显示我的剩余轮换代理额度
- 导出我的轮换代理凭据
- 显示我的服务状态和下次到期日期
- 显示我的轮换代理套餐发票详情
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
产品概览
FineProxy 轮换代理
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
API 和智能代理访问
对于需要代理且不复杂设置的人来说，这是一个非常方便的服务。一切开始得很快，有多个国家可供选择，套餐选择也不错。我用代理做分析和自动化工作，结果非常满意
快速可靠的代理服务，具优异的运行时间、优质支持和实惠的价格。非常适合安全浏览和自动化任务！
位置与库存
我长期使用FineProxy，效果非常好！该服务快速、可靠，且有大量IP可供选择。无论是为了隐私还是能够访问来自不同地区的内容，FineProxy一直带来的好处。
Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。
负载下速度
有史以来最好的代理服务。强烈推荐。用了8月多，没遇到任何问题。
我已经用FineProxy好几个月了，它是我见过最好的代理服务之一！连接稳定、快速且安全，使得浏览和访问地理限制内容变得无缝。FineProxy提供多种IP资源，切换快捷且无忧。他们的客服响应迅速且乐于助人，随时准备帮忙，只要我有问题。而且，价格对于所提供的服务水平来说非常有竞争力。强烈推荐FineProxy给需要可靠高效代理的人！
什么是 API 积分？如何估算我的使用量？按请求计费
API 积分是用于衡量请求负载的内部计费单位。每个套餐都包含固定数量的积分，每个发出的请求会根据目标网页的复杂程度扣除相应的积分。
仅加载 HTML 或 JSON 的简单请求通常消耗 1 个积分。触发多个并行资源加载的请求——例如脚本、图片、CSS 文件、字体、API 调用和追踪请求——会消耗更多积分。每个资源都算作一个独立的下游请求。
以下数据为近似值，具体因网站而异：
- 1 credit — 简单的 API 式请求，无浏览器，无 JS 渲染
- 2–3 积分 — 无 JS 浏览器请求（基础 DOM，无渲染）
- ≈10 积分 ——完整的无头浏览器 + JS 渲染，典型数据中心代理负载
- 10–15+ 积分 — 包含大量脚本、追踪器、广告、分析工具或大型资源包的重型页面
不同网站的 DOM 结构、JS 包和资源加载链各不相同。有些网站可能只加载几个文件，而有些网站每次页面加载可能触发 30 个以上的下游请求。
如何计算您的实际消耗量？
在选择套餐之前，您可以轻松估算积分用量：
- 打开您想要抓取的页面。
- 使用以下工具检查您的并发请求数量： RequestMap
- 加载的资源数量 ≈ 每次页面加载消耗的积分数。
这可以帮助您准确预估工作流将消耗多少 API 积分。任何到达我们基础设施的请求都会消耗积分——包括返回 404、429、503 或超时的响应。尽管目标网站返回了错误，我们仍然处理并路由了该请求。
轮换代理配置轮换代理
付费 48 小时选项仅适用于非轮换代理产品。轮换代理请选择标准期限。
为什么动态代理是网络抓取的理想选择？全新IP
动态代理在每次请求时为您分配全新 IP，让网站更难封锁或限制您的访问频率。配合真实的请求头和 User-Agent，可有效绕过 WAF 和 CAPTCHA 验证，同时保持抓取会话的稳定性。加上无限带宽、无限并发和全球 IP 池，您将以远低于市场价的成本获得企业级数据抓取 API。
逐请求 IP 轮换在技术上是如何实现的？自动更换IP
您只需连接到一个 FineProxy 网关——一个域名、一个端口。当您的应用程序发送请求时，网关会从约 100,000 个地址的 IP 池中选择一个 IP 并通过它转发请求。下一次请求会自动分配不同的 IP。您无需管理任何代理列表或轮换逻辑——网关会处理一切。
哪些请求会消耗 API 额度？代理请求
每个到达我们基础设施的 HTTP 请求都会消耗积分——包括返回 404 或 503 等错误的请求。单次页面加载可能会产生多个下游请求（脚本、图片、字体），每个请求都会单独计费。
我的套餐有效期是多久？30天
您的套餐有效期为 30 天，或在 API 积分用完时失效——以先到者为准。未使用的积分不会结转至下一个计费周期。
可以查看详细的使用统计吗？是
可以。在您的控制面板中，每个有效套餐都有专属页面，显示您的 API 额度使用情况、请求历史和消耗趋势。
如何减少 API 积分消耗？屏蔽不必要资源
您可以通过减少每次请求加载的资源数量来降低用量。常用方法包括：
- 使用 accept-encoding: gzip, deflate, br 压缩传输体积
- 除非必要，避免使用无头浏览器渲染
- 尽可能禁用图片、字体和大体积 JS
- 对 API 端点使用更简单的请求模式
通常来说，并行加载的资源越少，消耗的积分就越少。
是否支持粘性会话？否
100,000 个 IP——与那些宣传拥有数百万 IP 的供应商相比是不是太少了？IP池质量更重要
当服务商宣称拥有“1000 万 IP”时，通常是在统计曾经经过其网络的所有 IP，而非当前活跃的 IP。我们的 100K 地址全部是数据中心 IPv4，全部在线，全部由我们直接管控。更重要的是，这些 IP 专属于我们的服务，没有其他人在使用，因此始终保持纯净。一个精选的、全新且独享的 IP 池，性能远胜于一个庞大却充斥着被回收、被标记地址的 IP 池。
带宽限制是多少？无带宽上限
没有任何限制。FineProxy 的动态代理附带无限流量，不按 GB 收费，高流量下也不会限速。对于每月产生 TB 级流量的业务而言，与按 GB 计费的住宅代理相比，这是一种完全不同的成本结构。
可以用于 Google、Amazon 或其他高防护网站吗？取决于目标
在部署了企业级反机器人方案的网站上，数据中心 IP 面临更严格的检测。针对这类网站，住宅代理或 ISP 代理通常表现更好。我们的动态数据中心代理池适用于互联网中大量未部署顶级反爬检测的网站。对于最难突破的目标，建议将我们的动态代理池搭配智能速率限制和合规请求头使用，或在关键页面切换到 ISP 代理。
如何将其集成到我的抓取工具中？使用单一端点
将您的 HTTP 客户端指向 FineProxy 网关端点（域名:端口）。在 Python Requests 中只需设置一个 proxies 参数；在 Scrapy 中只需一个中间件配置。任何支持 HTTP 代理的语言或工具都能以同样的方式接入。无需 SDK，无需代理列表文件，无需在您这端编写轮换代码。
使用动态代理进行数据抓取合法吗？通常合法但有限制
在大多数司法管辖区，采集公开可用的数据是合法的。2022 年美国上诉法院在 hiQ Labs 诉 LinkedIn 案中裁定，抓取公开数据不违反《计算机欺诈和滥用法》。话虽如此，遵守 robots.txt 和速率限制仍是良好的实践——这也有助于减少封锁，符合您自身的利益。代理本身只是一种标准网络工具，合法性取决于您如何使用它。
轮换代理：
IP 轮换如何工作，以及为什么 IP 池质量比规模更重要
2024 年，自动化流量正式超过了互联网上的人类活动——目前 51% 的网络请求来自机器人（Imperva 2025 年恶意机器人报告）。爬虫与反机器人系统之间的军备竞赛从未如此激烈：65.8% 的数据抓取从业者表示，为了跟上日益严格的防御措施，他们每年都在增加代理支出。 其核心在于 IP 轮换。一个 IP 发送数千个请求必然会被封锁。而数百个 IP 各发送少量请求——这看起来就像正常流量。
动态代理的实际工作原理
反向连接动态代理为您提供一个统一的连接入口——单个域名和端口。您将请求发送到该入口，代理网关会从 IP 池中选取一个 IP 并通过它转发您的请求。下一个请求则通过另一个 IP 发出。目标网站看到的是成千上万的独立访客，而不是一个爬虫。
FineProxy 的动态代理服务器在每次请求时进行 IP 轮换，正是以这种方式运作的。您获得一个入口端点（域名 + 端口），每次请求时系统会从 IP 池中分配一个全新的 IPv4 地址。没有粘性会话——每个请求都获得一个新 IP。如果您需要对同一网站发起数千次请求而不想被识别为同一用户，这就是最合适的方案。
100,000 独享 IP 如何改变成本计算
代理服务商热衷于宣传 IP 池规模——“1000 万 IP”、“7200 万 IP”。但 The Web Scraping Club 的研究揭示了一个重要观点：一个精心维护的优质 IP 池，性能始终优于数以千计的已被标记的地址。关键不在于您拥有多少 IP，而在于这些 IP 的纯净度，以及是否有其他人在同一目标网站上使用它们。
FineProxy 的做法是：我们的数据抓取代理池包含约 100,000 个唯一 IPv4 地址，全部是数据中心 IP，全部由我们直接管理——我们是服务提供商，不是转售商。这些 IP 仅存在于我们的网络中，您在任何其他代理服务中都找不到它们。
当您购买 FineProxy 的动态代理服务时，池中的地址不会与其他平台的用户共享。没有其他人会在您的目标网站上消耗这些 IP。这就是 100K 纯净独享 IP 与 1000 万被所有抓取服务争抢的回收 IP 之间的本质区别。
动态数据中心代理的经济账
动态住宅代理的收费为每 GB $1-15。大规模使用时费用增长惊人——一个正规的数据抓取项目每月可能消耗数 TB 流量。以 $3/GB 计算，1 TB 的费用就高达 $3,000。
拥有无限带宽的动态数据中心代理彻底改变了成本模型。FineProxy 的动态代理不按 GB 收费——您只需支付代理池的访问费用，流量完全不限。对于每天执行数百万次请求的团队来说，这决定了业务能否持续运营。
需要权衡的是：数据中心 IP 比住宅 IP 更容易被反爬虫系统识别。但这正是 IP 池独享性发挥作用的地方。干净且未在其他服务中被反复使用的全新数据中心地址，所面临的阻力远小于那些被回收再利用的 IP。而且对于互联网上的大部分网站——任何没有部署 Cloudflare Enterprise 或 Akamai Bot Manager 等企业级反爬虫方案的站点——数据中心代理完全能够胜任，成本仅为住宅代理的一小部分。
动态代理的适用场景与局限
适用场景：
大规模网络抓取是最核心的使用场景。每个请求来自不同的 IP，目标网站无法检测到任何规律。用于网络抓取的动态代理可以让您的单个爬虫看起来像一群独立的访问者。大多数电商平台对单个 IP 地址的容忍度大约是每小时 100-300 次请求，超过就会触发怀疑，因此将负载分散到大型轮换 IP 池中，可以让每个 IP 的请求量远低于触发阈值。
价格监控也基于同样的原理——您的查询请求被分散到不同 IP，不会有同一个地址反复访问同一家店铺。SEO 排名追踪同样受益，因为搜索引擎会对来自单一 IP 的重复查询进行频率限制。流量套利团队也使用 HTTP 动态代理来验证 Offer、检查广告活动效果，通过大规模 IP 池避免平台将这些活动关联起来。
不适合的场景：
社交媒体账号管理需要稳定的 IP。动态代理每次请求都会更换地址，在登录和发帖时容易被判定为异常行为。管理账号时，请改用静态 ISP 代理或独享代理。
依赖会话持久性的多步骤工作流——结账流程、跟踪用户身份的分页、登录序列——在逐请求轮换模式下也会出问题。目标网站会认为每一步都来自不同的用户，从而中断整个流程。
集成：一个端点，零复杂度
FineProxy 的动态代理通过单一网关运行——一个域名，一个端口。将您的爬虫或监控工具指向该端点即可。每个请求会自动从 100K IP 池中分配一个新 IP。
无论是 Scrapy、Requests、Selenium、Puppeteer，还是任何支持 HTTP 代理的工具——配置只需一行代码。无需在代码中编写轮换逻辑，无需管理代理列表，无需健康检查。网关会自动处理这一切。
如果您需要通过编程方式控制代理，动态代理的 API 接入方式可以让您将代理管理直接集成到工作流中。
25-40% 的时间浪费问题
Zyte 对数百个工程团队的研究发现，在数据抓取项目中，25-40% 的开发人员时间花在了应对封禁和反爬虫系统上。这些时间不是用来写代码、处理数据或做分析的——纯粹只是为了让爬虫保持存活。
一套完善的动态代理方案可以消除大部分问题。当每个请求都来自一个干净且唯一的 IP，且 IP 池足够大、同一地址不会被过于频繁地重复使用时，爬虫的时间就能真正花在数据采集上——而不是在等待解封。
借助 FineProxy 的轮换匿名代理服务器，IP 池自动为您完成一切。100,000 个地址，专属于我们的网络，每次请求自动轮换。您的工程时间可以回归产品开发，而非耗费在维护基础设施上。