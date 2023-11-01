检测由我们位于美国的专用服务器发起，绝不会使用您的浏览器。您的真实 IP 和设备不会参与测试，因此结果反映的是代理本身的性能，而非您的本地网络状况。请注意，这也意味着绑定了您 IP 白名单的代理将无法通过检测——请参阅上方关于 IP 白名单的常见问题。