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免费在线代理检测工具

使用我们基于浏览器的代理检测工具，测试您的 IP 地址、连接速度和匿名性——无需注册，即开即用。

别再猜哪些代理还能用了

粘贴您的代理列表，即可获得一份实时检测表格，快速查看哪些代理在线、速度快且真正匿名——让您在爬虫出错之前就过滤掉失效的代理。完全免费，无需注册，无需安装任何软件。

每个代理能检测到什么

  • 状态 & 协议在线还是离线，以及实际支持哪些协议——HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5。
  • 延迟代理可用协议的响应时间（毫秒）。
  • 出口 IP & 位置通过代理在互联网上显示的 IP 地址，附带所属国家和 ISP 信息。
  • 匿名等级透明、匿名或高匿——基于代理发送的 HTTP 头信息判定。
  • 筛选 & 导出可仅显示可用代理或指定协议；支持将结果导出为 TXT 或 CSV。

使用方法

  1. 将您的代理列表粘贴 到上方输入框中——纯文本格式，每行一条。
  2. 点击「开始检测」。 检测过程中，结果会逐行实时显示。
  3. 查看、筛选并导出结果。 仅保留在线代理或指定协议的代理，然后下载列表。
UDP 代理检测工具

配置您的代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

评价

非常好的产品，我喜欢。一切运行良好——无限流量、最高速度和市场上最低的价格。技术支持始终在线且响应迅速。我会给我的朋友们建议。

Anna Fletcher
FineProxy 内部平台译自英语来源

快速可靠的代理服务，具优异的运行时间、优质支持和实惠的价格。非常适合安全浏览和自动化任务！

Margaret
SaasHub译自英语来源

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewie
Norton Safe Web译自英语来源
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