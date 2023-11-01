免费在线代理检测工具
使用我们基于浏览器的代理检测工具，测试您的 IP 地址、连接速度和匿名性——无需注册，即开即用。
别再猜哪些代理还能用了
粘贴您的代理列表，即可获得一份实时检测表格，快速查看哪些代理在线、速度快且真正匿名——让您在爬虫出错之前就过滤掉失效的代理。完全免费，无需注册，无需安装任何软件。
每个代理能检测到什么
- 状态 & 协议在线还是离线，以及实际支持哪些协议——HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5。
- 延迟代理可用协议的响应时间（毫秒）。
- 出口 IP & 位置通过代理在互联网上显示的 IP 地址，附带所属国家和 ISP 信息。
- 匿名等级透明、匿名或高匿——基于代理发送的 HTTP 头信息判定。
- 筛选 & 导出可仅显示可用代理或指定协议；支持将结果导出为 TXT 或 CSV。
使用方法
- 将您的代理列表粘贴 到上方输入框中——纯文本格式，每行一条。
- 点击「开始检测」。 检测过程中，结果会逐行实时显示。
- 查看、筛选并导出结果。 仅保留在线代理或指定协议的代理，然后下载列表。
我们通过代理向自有检测端点发送请求——而非任何第三方网站——以确认其建立了真实可用的通道并正常响应，而不仅仅是端口处于开放状态。由于不依赖特定目标网站，检测结果不会因某个目标站屏蔽该 IP 而产生偏差。
每个代理的超时时间为 10 秒，最多重试 3 次。只有所有尝试均失败后才会将代理标记为离线，从而避免因响应较慢但仍可用的代理而产生误判。
检测由我们位于美国的专用服务器发起，绝不会使用您的浏览器。您的真实 IP 和设备不会参与测试，因此结果反映的是代理本身的性能，而非您的本地网络状况。请注意，这也意味着绑定了您 IP 白名单的代理将无法通过检测——请参阅上方关于 IP 白名单的常见问题。
不会。我们无法看到您的列表，也不会保留任何相关日志——这与我们在整个服务中采用的隐私策略完全一致。
不需要。检测完全自动进行——我们会对每条记录依次尝试 HTTP、HTTPS、SOCKS4 和 SOCKS5，并报告实际可用的协议。您只需按照输入框上方提示的格式，每行粘贴一个代理即可。
根据代理转发到我们检测端点的请求头进行判定：
请注意，这是基于 HTTP 请求头的检测，无法发现 HTTP 请求之外的泄漏，例如浏览器中的 WebRTC 或 DNS 泄漏。
- 透明代理——代理会将您的真实 IP 传递给目标服务器（例如通过 X-Forwarded-For、Forwarded 或 X-Real-IP 头部）。无隐私保护。
- 匿名（Anonymous）——您的真实 IP 被隐藏，但请求仍会通过 Via 或 Proxy-Connection 等头部暴露代理的存在。
- 高匿（Elite）——不发送任何代理相关的请求头，请求看起来就像普通的直连访问。
最多支持 10 个并发检测，结果逐行实时显示，每完成一个即刻呈现。
我们使用每周更新的 MaxMind GeoIP 数据库，提供国家级别的地理位置信息。国家级别的准确率通常在 99% 左右，但地理定位数据库属于第三方数据源——某些网站可能使用不同的数据库，因此同一个 IP 可能被定位到不同的地区。
最常见的原因是 IP 白名单限制。检测从我们位于美国的服务器发起，如果您的代理仅允许来自您本机 IP 的连接，就会拒绝我们的请求并显示为离线——即使该代理对您来说运行正常。要检测设置了白名单的代理，请使用账号密码认证方式，或直接在已加入白名单的设备上进行测试。
每行一个代理，支持以下任意格式：host:port、host:port:user:pass 或 protocol://user:pass@host:port。无需手动指定协议——我们会自动检测。
一次最多可以检测多少个代理？每次最多 200 个，同时并发检测 10 个。结果逐行实时显示，无需等待整个列表全部完成。
配置您的代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
评价
非常好的产品，我喜欢。一切运行良好——无限流量、最高速度和市场上最低的价格。技术支持始终在线且响应迅速。我会给我的朋友们建议。
快速可靠的代理服务，具优异的运行时间、优质支持和实惠的价格。非常适合安全浏览和自动化任务！
我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。