配置您的 Discord 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买一个支持 UDP 的独享 IP，用于一个 Discord 账户
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 Discord 代理服务
- 导出我的 Discord 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的 Discord 代理服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 Discord 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
FineProxy.Org 是一项极佳的服务，拥有快速可靠的代理、实惠的价格以及出色的客户支持。强烈推荐给所有人！
如果你在寻找兼具速度、可靠性和实惠的代理服务，FineProxy是一个稳妥的选择。其易用性、快速连接和可靠的匿名性使其成为从休闲浏览到大规模数据操作的理想选择。强烈推荐！
流量永不限量
他们提供高速、安全的代理，带宽无限，价格实惠，并为所有用户提供用户友好的体验。这是一项非常不错的服务，我推荐fineproxy.org 100%。
精彩的工作 精彩的工作——出色的代理 团队，精彩的工作！我刚发现这个服务，真的很惊喜——你提供的性价比真的很高。现在还能无限住宅访问？那是更高级的。非常敬佩你们所有人。我一定会再来的！
API 和智能代理访问
价格合理，代理也运行良好。API部分也很容易设置。以这个价格来说，很值得推荐！
转用FineProxy是我做过的最明智的决定之一。设置过程非常顺利，他们的代理与我现有的工具无缝集成。真正让它们与众不同的是，他们带来的安心——知道我随时都能使用干净且强劲的IP池。强烈推荐给任何寻求无忧代理服务的人！
为什么要使用代理？隐私与访问
适用于保护隐私、分离工作/个人账号，以及绕过工作场所、酒店或校园的网络限制。通过代理服务器访问 Discord，配合认证或 IP 绑定即可实现 Discord 解锁访问，非常适合这些场景。
如何解锁 Discord 语音聊天？使用支持UDP的SOCKS5
语音和屏幕共享使用 WebRTC，需要 UDP 支持。HTTP 代理无法处理此类流量——您需要支持 UDP 的 SOCKS5 代理。FineProxy 的 SOCKS5 代理支持 UDP，因此语音连接不会出现
Discord 使用哪些协议？这对代理意味着什么？TCP 和 UDP
聊天、API 和客户端连接使用 HTTPS (TCP) 流量。语音和屏幕共享使用 WebRTC，需要 UDP 支持。HTTP(S) 代理处理 TCP 流量，而 UDP 则需要支持 UDP 的 SOCKS5 代理。
语音聊天可以通过代理进行吗？可以，需 UDP
可以——启用 UDP 后，语音聊天和屏幕共享可通过我们的 SOCKS5 代理正常工作。未启用 UDP 时，语音可能无法连接或在 ICE/STUN 协商过程中断开。请选择明确支持 UDP 的优质 Discord SOCKS5 代理。
我应该选择什么——HTTP 还是 SOCKS5？取决于是否使用语音
如果您不需要语音功能，使用 HTTP 即可：设置更简单，兼容浏览器和桌面客户端。对于网页版，通过浏览器设置配置 Discord 代理就足够了。如果需要语音或屏幕共享，请选择支持 UDP 的 SOCKS5 代理。
如何在PC和手机上配置代理？使用系统设置
Discord 桌面客户端继承系统代理设置（Windows/macOS）。网页版使用浏览器或操作系统代理设置。iOS/Android：在 Wi-Fi 设置中配置代理。机器人和脚本（discord.py、discord.js、httpx）：在客户端配置中指定代理。您也可以通过匿名 SOCKS 代理客户端运行 Discord，仅路由 Discord 流量。
代理会影响 ping 和质量吗？会
是的——它会增加额外的跳数和往返时间 (RTT)。请选择附近的位置，保持持久连接（保持连接/池化），并确保 DNS 稳定。代理不会提高您的连接速度；最大速度由您的 ISP 和路由决定。
我可以将一个代理用于多个帐户吗？不建议
技术上可以，但我们强烈建议每个账号使用一个固定的静态 IP，尤其是 Discord 这类基于会话的使用场景。通过 IP 隔离账号可以降低交叉信号风险（共享指纹、混合 Cookie），并确保登录、资料编辑和操作的一致性。
这些代理能配合 Discord 机器人使用吗？可以
我们的服务器级代理可与大多数自动化工具和自定义脚本集成。您可以直接上传代理列表、通过 URL 拉取，或使用我们的 REST API。
这些是共享代理还是独享代理？两者都有
两种选项都有。独享 IP 仅分配给您一人使用。大型共享池套餐中，每个 IP 最多可能同时被 3 位客户使用。敏感或需要长期维护的账号请选择独享 IP；大规模轻量级任务则可使用共享池。