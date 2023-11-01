配置您的 Gemini 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
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在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买一个 独享 IP 用于 一个 Gemini Cloud 项目
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
API 和智能代理访问
开发需要IP多样性的应用，FINEproxy.ORG一直是我的盟友。它与我们的系统API无缝集成。速度和可靠性总体良好，偶尔出现低迷，但车队很快解决了。”
我们公司在SEO研究、社交媒体管理、竞争对手分析和自动化任务方面高度依赖代理。FineProxy是我们团队的救星，它提供种类丰富、快速、安全且高度匿名的代理，帮助我们高效完成任务。控制面板简单易用，可以毫不费力地管理多个代理。与我们过去试过的其他代理服务商不同，FineProxy始终保持稳定的速度和在线率，这对我们的运营至关重要。如果你需要企业级代理解决方案，我强烈建议试试他们的服务！
运行账户
代理运行得非常好，我用了一个月，没有遇到检查点或中断。非常可靠！
我已经使用这个服务做数据抓取项目超过五年了，效果非常好。它们提供轮换IP、高速性能，且与许多其他代理不同，不会被社交媒体平台屏蔽。
最低订单
你好！我找价格实惠的大量代理已经很久了，终于在fineproxy.org找到了。以前我多付了10倍的费用。用了一个月后，一切仍然运行正常。感谢你们的服务！
在我上一个项目中，少量地址就足够了。完美地想出了一个包含5地址/30天的套餐。也许这不是最经济的版本，但我已经不需要了。这家公司的速度和流量，一如既往地是最棒的。
Google 会因为轮换密钥而封禁我吗？有可能
滥用免费层配额在技术上可能导致账户被暂停。但实际上，只要您没有进行任何有害操作，Google 在这方面并不会特别严格。保持每个密钥的请求量在合理范围内，不要创建数百个项目——5 到 10 个是比较合理的数量。
每个 API 密钥都需要单独的 IP 吗？并非必需
不是必须的，但很有帮助。如果 Google 发现同一个 IP 在轮换来自 10 个不同项目的密钥，这会引起警觉。每个项目配一个独享代理看起来更自然。
达到限额后会怎样？HTTP 429
您会收到 HTTP 429——“Too Many Requests”错误。API 会停止接受您的调用，直到限制重置。分钟限制每 60 秒重置一次（滚动窗口），每日限制在太平洋时间午夜重置。如果您的应用没有处理这种情况，请求就会静默失败。
如何查看已使用的配额？使用 AI Studio
Google 在 AI Studio 中提供了速率限制面板。您也可以调用 API 并检查响应头——其中包含当前时间窗口内的剩余配额。
免费版用于生产环境值得吗？适合轻度使用
用于原型开发和轻度使用——完全可以。但如果每天超过几百个请求，即使配合轮换，免费版也太紧张了。到那个阶段，一个有合理限额的付费项目比同时管理 20 个免费项目简单得多。
如何将代理连接到 Gemini API？设置 HTTPS_PROXY
设置 HTTPS_PROXY 环境变量（例如 export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port）——Python、Node.js 和 Go 中的大多数 HTTP 客户端会自动识别该变量。快速测试时，运行 curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... 并确认收到有效响应。在代码中，您也可以通过 HTTP 库的 proxy 或 httpAgent 参数直接传入代理地址。