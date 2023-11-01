滥用免费层配额在技术上可能导致账户被暂停。但实际上，只要您没有进行任何有害操作，Google 在这方面并不会特别严格。保持每个密钥的请求量在合理范围内，不要创建数百个项目——5 到 10 个是比较合理的数量。