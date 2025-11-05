如何在 Chrome 中配置代理服务器设置

默认情况下，Google Chrome 使用的是您计算机的系统代理设置。实际使用中，这些设置的功能相当有限，尤其是需要用户名/密码认证的 SOCKS5 代理，连接稳定性往往不佳。如果您希望代理在 Chrome 中正常运行，通常更好的做法是使用专门的代理扩展程序，在浏览器中直接管理代理配置和切换。

常用插件：Proxy Switcher、SwitchyOmega 3（现已更名为 ZeroOmega 并持续维护）、FoxyProxy 和 Proxy Helper。

在本指南中，我们将重点介绍 Proxy Switcher 的配置方法。根据我们的经验，它是日常 Chrome 使用中最稳定、最简便的代理扩展之一。

Google Chrome 经典代理设置

Step 1 打开 Google Chrome 网络设置 点击菜单图标（☰）→ 设置 Click the image to view it in full size.

Step 2 前往系统设置 选择「系统」选项卡，然后点击「打开您计算机的代理设置」 Click the image to view it in full size.

Chrome 使用的是您操作系统的代理设置，因此这将打开 Windows 或 macOS 的系统代理配置窗口。 如需详细的配置说明，请参阅我们的 Windows 设置指南 此处，macOS 用户请参阅以下指南 此处.

正确方式：在 Google Chrome 中使用 Proxy Switcher 扩展程序

Step 1 安装 ProxySwitcher 扩展程序 点击菜单图标 (☰) → 扩展程序 → 访问 Chrome 网上应用店。 搜索 Proxy Switcher 并进入其页面。 点击 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。 Click the image to view it in full size.

Step 2 配置代理 切换到「手动」选项卡 → 启用手动代理 输入您的代理地址和端口（HTTP 使用 8080） 启用「对所有协议使用此代理服务器」 选择 HTTP 作为代理类型 启用身份验证，然后输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. Click the image to view it in full size.

Step 3 检查结果 检查您的代理 IP 是否被检测到。 Click the image to view it in full size.

注意事项与故障排除

如果您通过操作系统（Windows/macOS）配置代理，可能会影响到其他使用系统代理设置的应用程序，而不仅仅是 Chrome。如果您只需要在浏览时使用代理，使用浏览器扩展程序通常是更简洁的选择。