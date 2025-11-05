集成指南
Google Chrome 代理设置
只需几个简单步骤，即可在 Chrome 中轻松配置代理
如何在 Chrome 中配置代理服务器设置
默认情况下，Google Chrome 使用的是您计算机的系统代理设置。实际使用中，这些设置的功能相当有限，尤其是需要用户名/密码认证的 SOCKS5 代理，连接稳定性往往不佳。如果您希望代理在 Chrome 中正常运行，通常更好的做法是使用专门的代理扩展程序，在浏览器中直接管理代理配置和切换。
常用插件：Proxy Switcher、SwitchyOmega 3（现已更名为 ZeroOmega 并持续维护）、FoxyProxy 和 Proxy Helper。
在本指南中，我们将重点介绍 Proxy Switcher 的配置方法。根据我们的经验，它是日常 Chrome 使用中最稳定、最简便的代理扩展之一。
Google Chrome 经典代理设置
打开 Google Chrome 网络设置
点击菜单图标（☰）→ 设置
前往系统设置
选择「系统」选项卡，然后点击「打开您计算机的代理设置」
Chrome 使用的是您操作系统的代理设置，因此这将打开 Windows 或 macOS 的系统代理配置窗口。 如需详细的配置说明，请参阅我们的 Windows 设置指南 此处，macOS 用户请参阅以下指南 此处.
正确方式：在 Google Chrome 中使用 Proxy Switcher 扩展程序
安装 ProxySwitcher 扩展程序
点击菜单图标 (☰) → 扩展程序 → 访问 Chrome 网上应用店。 搜索 Proxy Switcher 并进入其页面。 点击 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。
配置代理
切换到「手动」选项卡 → 启用手动代理 输入您的代理地址和端口（HTTP 使用 8080） 启用「对所有协议使用此代理服务器」 选择 HTTP 作为代理类型 启用身份验证，然后输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处.
检查结果
检查您的代理 IP 是否被检测到。
注意事项与故障排除
如果您通过操作系统（Windows/macOS）配置代理，可能会影响到其他使用系统代理设置的应用程序，而不仅仅是 Chrome。如果您只需要在浏览时使用代理，使用浏览器扩展程序通常是更简洁的选择。
如果您在使用代理时发现连接不稳定或某些网站无法正常加载，请尝试在 Chrome 中禁用 HTTP/3（QUIC）后重新测试。您可以通过 chrome://flags（搜索「QUIC」）进行设置，然后重启浏览器。
如何在 Chrome 中禁用代理？
要在 Chrome 中关闭代理，您需要更改系统代理设置，因为 Chrome 使用的是操作系统的配置。如何查找代理服务器设置 Windows, MacOS和 Linux. 打开 Chrome 并进入「设置」。 向下滚动并点击「系统」。 选择「打开您计算机的代理设置」。 在打开的窗口中，关闭所有已启用的代理选项。 这将禁用 Chrome 中的代理服务器并恢复直接连接。
如何重置 Chrome 中的代理设置？
Chrome 没有独立的代理配置。要重置代理设置，请打开 Chrome → 设置 → 系统 → 打开您计算机的代理设置，然后移除所有已配置的代理条目。更改后请重启 Chrome 以确保设置生效。如何查找代理服务器设置 Windows, MacOS和 Linux.
如何检查 Chrome 中的代理设置？
如果您需要检查代理和防火墙设置，请打开 Chrome → 设置 → 系统 → 打开您计算机的代理设置。 这将显示系统级别是否启用了代理。对于基本的故障排查，通常只需在此处检查代理状态即可。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。