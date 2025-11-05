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Настройка прокси в Google Chrome
Настройте прокси в Chrome всего за несколько простых шагов.
Как настроить параметры прокси сервера в Google Chrome
По умолчанию Google Chrome использует системные настройки прокси вашего компьютера. На практике эти настройки достаточно ограничены, а работа SOCKS5 прокси с авторизацией по логину и паролю может быть особенно нестабильной. Если вы хотите, чтобы прокси корректно работали в Chrome, обычно лучше использовать отдельное расширение для работы с прокси, которое управляет профилями и их переключением прямо в браузере.
Популярные расширения: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (переименовано в ZeroOmega), FoxyProxy и Proxy Helper.
В этом руководстве мы сосредоточимся на настройке Proxy Switcher, так как, по нашему опыту, это одно из самых стабильных и простых расширений для повседневной работы в Chrome.
Классические настройки прокси в Google Chrome
Откройте сетевые настройки Google Chrome.
Нажмите на иконку меню (☰) → Settings.
Перейдите в системные настройки.
Откройте вкладку System и нажмите Open your computer’s proxy settings.
Chrome использует системные настройки прокси операционной системы, поэтому будет открыто окно настройки прокси Windows или macOS. Подробные инструкции по настройке смотрите в нашем руководстве для Windows здесь, для macOS здесь.
Правильный способ: использование расширения Proxy Switcher в Google Chrome
Установите расширение Proxy Switcher.
Нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения. Нажмите Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера.
Настройка прокси
Перейдите во вкладку Manual → включите Manual proxy. Введите адрес и порт вашего прокси сервера (8080 для HTTP). Включить параметр «Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов» Выберите HTTP в качестве типа прокси. Включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь.
Проверьте результат
Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.
Примечания и устранение неполадок
Если вы настраиваете прокси через операционную систему (Windows/macOS), эти настройки могут применяться и к другим приложениям, использующим системные параметры прокси, а не только к Chrome. Если прокси нужен только для браузинга, использование расширения обычно является более чистым и удобным решением.
Если при работе через прокси вы замечаете нестабильные соединения или некоторые сайты загружаются некорректно, попробуйте отключить HTTP/3 (QUIC) в Chrome и протестировать снова. Это можно сделать через chrome://flags (найдите параметр “QUIC”), после чего перезапустите браузер.
Как отключить прокси в Chrome?
Чтобы отключить прокси в Chrome, нужно изменить системные настройки, так как браузер использует параметры операционной системы. Как найти настройки прокси в Windows, MacOSи Linux. Откройте Chrome и зайдите в Настройки. Пролистайте вниз и откройте раздел Система. Нажмите Открыть настройки прокси на компьютере. В открывшемся окне отключите использование прокси. После этого Chrome будет работать без прокси сервера.
Как сбросить настройки прокси в Chrome?
У Chrome нет отдельных настроек прокси. Чтобы сбросить параметры, откройте Chrome → Настройки → Система → Открыть настройки прокси компьютера и удалите все заданные значения. После изменений перезапустите браузер. Как найти настройки прокси в Windows, MacOSи Linux.
Как проверить настройки прокси в Chrome?
Если вам нужно понять, как проверить прокси и файрвол в Chrome, откройте Chrome → Настройки → Система → Открыть настройки прокси компьютера. В этом разделе отображается, используется ли прокси в системе. Для диагностики обычно достаточно проверки прокси в этом окне.
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