Как настроить параметры прокси сервера в Google Chrome

По умолчанию Google Chrome использует системные настройки прокси вашего компьютера. На практике эти настройки достаточно ограничены, а работа SOCKS5 прокси с авторизацией по логину и паролю может быть особенно нестабильной. Если вы хотите, чтобы прокси корректно работали в Chrome, обычно лучше использовать отдельное расширение для работы с прокси, которое управляет профилями и их переключением прямо в браузере.

Популярные расширения: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (переименовано в ZeroOmega), FoxyProxy и Proxy Helper.

В этом руководстве мы сосредоточимся на настройке Proxy Switcher, так как, по нашему опыту, это одно из самых стабильных и простых расширений для повседневной работы в Chrome.

Классические настройки прокси в Google Chrome

Step 1 Откройте сетевые настройки Google Chrome. Нажмите на иконку меню (☰) → Settings. Click the image to view it in full size.

Step 2 Перейдите в системные настройки. Откройте вкладку System и нажмите Open your computer’s proxy settings. Click the image to view it in full size.

Chrome использует системные настройки прокси операционной системы, поэтому будет открыто окно настройки прокси Windows или macOS. Подробные инструкции по настройке смотрите в нашем руководстве для Windows здесь, для macOS здесь.

Правильный способ: использование расширения Proxy Switcher в Google Chrome

Step 1 Установите расширение Proxy Switcher. Нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения. Нажмите Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Click the image to view it in full size.

Step 2 Настройка прокси Перейдите во вкладку Manual → включите Manual proxy. Введите адрес и порт вашего прокси сервера (8080 для HTTP). Включить параметр «Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов» Выберите HTTP в качестве типа прокси. Включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Click the image to view it in full size.

Step 3 Проверьте результат Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера. Click the image to view it in full size.

Примечания и устранение неполадок

Если вы настраиваете прокси через операционную систему (Windows/macOS), эти настройки могут применяться и к другим приложениям, использующим системные параметры прокси, а не только к Chrome. Если прокси нужен только для браузинга, использование расширения обычно является более чистым и удобным решением.