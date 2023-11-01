Актуально на 16 ноября 2025 г. Печать

Специалист службы поддержки клиентов#

Вы увлечены технологиями и любите помогать другим? Присоединяйтесь к нашей команде по обслуживанию динамических прокси-серверов в качестве специалиста по поддержке клиентов и сыграйте решающую роль в обеспечении превосходной поддержки нашей глобальной базы пользователей.

Ваша роль: Как специалист службы поддержки клиентов, вы будете на переднем крае оказания помощи нашим клиентам, гарантируя, что они смогут легко пользоваться нашими услугами. Ваша роль включает в себя решение проблем, ответы на запросы и обеспечение бесперебойной работы с нашим прокси-сервисом.

Ключевые обязанности:

Эффективно и точно предлагайте поддержку клиентов по электронной почте и в онлайн-чатах.

Устраняйте технические проблемы, связанные с нашими услугами, и предоставляйте четкие и эффективные решения.

Получите полное представление о наших продуктах и услугах, чтобы предложить индивидуальные советы и поддержку.

Собирайте и передавайте отзывы клиентов, чтобы помочь улучшить наши услуги.

Требования:

Владение английским и русским языками, как письменным, так и устным.

Отличные коммуникативные навыки, дружелюбная и коммуникабельная манера поведения.

Удаленная позиция, позволяющая работать где угодно.

Большой интерес к веб-технологиям и желание учиться.

Предыдущий опыт работы в службе поддержки клиентов или на аналогичных должностях приветствуется, но не обязателен.

Должен проживать за пределами России, Украины и Беларуси.

Зарплата:

Заработная плата будет определена по результатам собеседования.

Полная занятость с минимальной зарплатой $800. Первые три месяца после обучения будут проходить по программе $600 с возможностью повышения в зависимости от квалификации и опыта.

Как подать заявку: Если вы с энтузиазмом относитесь к помощи людям и работе с передовыми технологиями, мы будем рады услышать ваше мнение! Пожалуйста, отправьте свое резюме и краткое сопроводительное письмо, объясняющее, почему вы идеальный кандидат для нашей команды. [email protected]

Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в нашу миссию по предоставлению исключительного обслуживания и поддержки клиентам по всему миру!

Полный стек веб-разработчик#

FineProxy.org ищет талантливого Full Stack веб-разработчика для усиления нашей команды. Это фантастическая возможность работать с преданной своему делу командой профессионалов и оказать значительное влияние на наши услуги.

Местонахождение: Удаленно (кроме России, Белоруссии, Украины)

Обзор компании: В FineProxy.org мы стремимся предоставлять первоклассные прокси-услуги нашей глобальной клиентуре. Мы ищем активного и опытного Full Stack веб-разработчика, который присоединится к нашей удаленной команде и будет способствовать развитию и оптимизации наших платформ.

Требования:

Подтвержденный опыт Full Stack веб-разработки.

Уверенное владение PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git и WHMCS.

Средний уровень владения HTML, Smarty, CSS и JavaScript.

Говорит по-русски.

Знание систем контроля версий, особенно Git.

Опыт работы с WHMCS или аналогичными платформами очень желателен.

Умение эффективно сотрудничать в условиях удаленной работы.

Преимущества:

Знание Python и опыт парсинга будут считаться плюсом.

Зарплата:

Подробности о заработной плате обсуждаются во время собеседования и определяются на основе квалификации и опыта.

Как подать заявку: Готовы ли вы принять этот вызов и расти вместе с нами? Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо с подробным описанием того, почему вы лучше всего подходите на эту должность. [email protected]. Мы рады видеть, что вы приносите в нашу команду!