НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Вакансии

Работа в FineProxy

Открытые вакансии для специалистов, которые хотят развивать надёжную интернет-инфраструктуру и помогать клиентам по всему миру.

Обновлено16 ноября 2025 г.
Применяется кВсе сервисы FineProxy
Актуально на 16 ноября 2025 г.

Вакансии:#

Специалист службы поддержки клиентов#

Вы увлечены технологиями и любите помогать другим? Присоединяйтесь к нашей команде по обслуживанию динамических прокси-серверов в качестве специалиста по поддержке клиентов и сыграйте решающую роль в обеспечении превосходной поддержки нашей глобальной базы пользователей.

Ваша роль: Как специалист службы поддержки клиентов, вы будете на переднем крае оказания помощи нашим клиентам, гарантируя, что они смогут легко пользоваться нашими услугами. Ваша роль включает в себя решение проблем, ответы на запросы и обеспечение бесперебойной работы с нашим прокси-сервисом.

Ключевые обязанности:

  • Эффективно и точно предлагайте поддержку клиентов по электронной почте и в онлайн-чатах.
  • Устраняйте технические проблемы, связанные с нашими услугами, и предоставляйте четкие и эффективные решения.
  • Получите полное представление о наших продуктах и услугах, чтобы предложить индивидуальные советы и поддержку.
  • Собирайте и передавайте отзывы клиентов, чтобы помочь улучшить наши услуги.

Требования:

  • Владение английским и русским языками, как письменным, так и устным.
  • Отличные коммуникативные навыки, дружелюбная и коммуникабельная манера поведения.
  • Удаленная позиция, позволяющая работать где угодно.
  • Большой интерес к веб-технологиям и желание учиться.
  • Предыдущий опыт работы в службе поддержки клиентов или на аналогичных должностях приветствуется, но не обязателен.
  • Должен проживать за пределами России, Украины и Беларуси.

Зарплата:

  • Заработная плата будет определена по результатам собеседования.
  • Полная занятость с минимальной зарплатой $800. Первые три месяца после обучения будут проходить по программе $600 с возможностью повышения в зависимости от квалификации и опыта.

Как подать заявку: Если вы с энтузиазмом относитесь к помощи людям и работе с передовыми технологиями, мы будем рады услышать ваше мнение! Пожалуйста, отправьте свое резюме и краткое сопроводительное письмо, объясняющее, почему вы идеальный кандидат для нашей команды. [email protected]

Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в нашу миссию по предоставлению исключительного обслуживания и поддержки клиентам по всему миру!

Полный стек веб-разработчик#

FineProxy.org ищет талантливого Full Stack веб-разработчика для усиления нашей команды. Это фантастическая возможность работать с преданной своему делу командой профессионалов и оказать значительное влияние на наши услуги.

Местонахождение: Удаленно (кроме России, Белоруссии, Украины)

Обзор компании: В FineProxy.org мы стремимся предоставлять первоклассные прокси-услуги нашей глобальной клиентуре. Мы ищем активного и опытного Full Stack веб-разработчика, который присоединится к нашей удаленной команде и будет способствовать развитию и оптимизации наших платформ.

Требования:

  • Подтвержденный опыт Full Stack веб-разработки.
  • Уверенное владение PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git и WHMCS.
  • Средний уровень владения HTML, Smarty, CSS и JavaScript.
  • Говорит по-русски.
  • Знание систем контроля версий, особенно Git.
  • Опыт работы с WHMCS или аналогичными платформами очень желателен.
  • Умение эффективно сотрудничать в условиях удаленной работы.

Преимущества:

  • Знание Python и опыт парсинга будут считаться плюсом.

Зарплата:

  • Подробности о заработной плате обсуждаются во время собеседования и определяются на основе квалификации и опыта.

Как подать заявку: Готовы ли вы принять этот вызов и расти вместе с нами? Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо с подробным описанием того, почему вы лучше всего подходите на эту должность. [email protected]. Мы рады видеть, что вы приносите в нашу команду!