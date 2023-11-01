Вакансии
Работа в FineProxy
Открытые вакансии для специалистов, которые хотят развивать надёжную интернет-инфраструктуру и помогать клиентам по всему миру.
Вакансии:#
Специалист службы поддержки клиентов#
Вы увлечены технологиями и любите помогать другим? Присоединяйтесь к нашей команде по обслуживанию динамических прокси-серверов в качестве специалиста по поддержке клиентов и сыграйте решающую роль в обеспечении превосходной поддержки нашей глобальной базы пользователей.
Ваша роль: Как специалист службы поддержки клиентов, вы будете на переднем крае оказания помощи нашим клиентам, гарантируя, что они смогут легко пользоваться нашими услугами. Ваша роль включает в себя решение проблем, ответы на запросы и обеспечение бесперебойной работы с нашим прокси-сервисом.
Ключевые обязанности:
- Эффективно и точно предлагайте поддержку клиентов по электронной почте и в онлайн-чатах.
- Устраняйте технические проблемы, связанные с нашими услугами, и предоставляйте четкие и эффективные решения.
- Получите полное представление о наших продуктах и услугах, чтобы предложить индивидуальные советы и поддержку.
- Собирайте и передавайте отзывы клиентов, чтобы помочь улучшить наши услуги.
Требования:
- Владение английским и русским языками, как письменным, так и устным.
- Отличные коммуникативные навыки, дружелюбная и коммуникабельная манера поведения.
- Удаленная позиция, позволяющая работать где угодно.
- Большой интерес к веб-технологиям и желание учиться.
- Предыдущий опыт работы в службе поддержки клиентов или на аналогичных должностях приветствуется, но не обязателен.
- Должен проживать за пределами России, Украины и Беларуси.
Зарплата:
- Заработная плата будет определена по результатам собеседования.
- Полная занятость с минимальной зарплатой $800. Первые три месяца после обучения будут проходить по программе $600 с возможностью повышения в зависимости от квалификации и опыта.
Как подать заявку: Если вы с энтузиазмом относитесь к помощи людям и работе с передовыми технологиями, мы будем рады услышать ваше мнение! Пожалуйста, отправьте свое резюме и краткое сопроводительное письмо, объясняющее, почему вы идеальный кандидат для нашей команды. [email protected]
Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в нашу миссию по предоставлению исключительного обслуживания и поддержки клиентам по всему миру!
Полный стек веб-разработчик#
FineProxy.org ищет талантливого Full Stack веб-разработчика для усиления нашей команды. Это фантастическая возможность работать с преданной своему делу командой профессионалов и оказать значительное влияние на наши услуги.
Местонахождение: Удаленно (кроме России, Белоруссии, Украины)
Обзор компании: В FineProxy.org мы стремимся предоставлять первоклассные прокси-услуги нашей глобальной клиентуре. Мы ищем активного и опытного Full Stack веб-разработчика, который присоединится к нашей удаленной команде и будет способствовать развитию и оптимизации наших платформ.
Требования:
- Подтвержденный опыт Full Stack веб-разработки.
- Уверенное владение PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git и WHMCS.
- Средний уровень владения HTML, Smarty, CSS и JavaScript.
- Говорит по-русски.
- Знание систем контроля версий, особенно Git.
- Опыт работы с WHMCS или аналогичными платформами очень желателен.
- Умение эффективно сотрудничать в условиях удаленной работы.
Преимущества:
- Знание Python и опыт парсинга будут считаться плюсом.
Зарплата:
- Подробности о заработной плате обсуждаются во время собеседования и определяются на основе квалификации и опыта.
Как подать заявку: Готовы ли вы принять этот вызов и расти вместе с нами? Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо с подробным описанием того, почему вы лучше всего подходите на эту должность. [email protected]. Мы рады видеть, что вы приносите в нашу команду!