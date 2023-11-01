Цены на прокси от FineProxy
Добро пожаловать на страницу с ценами на прокси. Здесь представлен полный список пакетов, адаптированных под ваши задачи; стоимость зависит от количества IP-адресов и выбранной страны.
Настройте тариф прокси.
Каждый параметр мгновенно меняет цену. Сначала выберите тип прокси, затем укажите нужные локации, объём, срок оплаты и при необходимости поддержку UDP.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
FineProxy — это LIR. Что это значит?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) — это локальный интернет-регистратор, организация, имеющая право получать и распределять IP-адреса и автономные системы (AS) в своём регионе.
FineProxy является официальным LIR, то есть получает IP-блоки напрямую от региональных регистраторов (RIR), которые, в свою очередь, подчиняются IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Это означает, что все наши IP-адреса принадлежат нам юридически, мы сами управляем ими, следим за актуальностью реестров и обеспечиваем полностью прозрачную и легальную работу без посредников и перепродажи чужих диапазонов.
Правда ли, что чем больше IP, тем меньше риск блокировки?В целом —
В целом — да. Большой пул прокси помогает распределить нагрузку и снизить вероятность бана, потому что запросы идут с разных IP-адресов, и сервисам сложнее связать их с одним пользователем.
Однако это не панацея: современные платформы анализируют поведение, частоту действий, отпечатки браузеров и другие признаки автоматизации.
Наилучший результат достигается при грамотной конфигурации — когда стабильные IP сочетаются с умеренной частотой запросов и естественными паттернами активности. Прокси FineProxy подбираются именно с этой логикой — для минимального риска детектирования при максимальной стабильности.
Почему датацентр прокси такие недорогие?Датацентр прокси
Датацентр прокси размещаются на высокопроизводительных серверах в профессиональных дата-центрах, а не у домашних провайдеров, что значительно снижает себестоимость.
Это и объясняет, почему цена на прокси сервер у FineProxy остаётся одной из самых доступных при сохранении высокого качества. Мы владеем всей инфраструктурой — от серверов на AMD Threadripper до каналов 10–40 Гбит/с, поэтому можем предоставлять корпоративное качество по справедливой стоимости.
Какие типы прокси вы продаёте?У нас
У нас доступны два основных типа прокси:
- Серверные прокси — оптимальны для масштабных задач: парсинга, автоматизации, аналитики, работы с сайтами.
- ISP прокси — статические адреса с маршрутизацией через настоящих провайдеров, подходят для долгих сессий и региональных проектов.
Обе категории доступны как в статическом, так и в ротационном формате. Это даёт клиентам возможность подобрать решение под конкретную задачу и лучше понимать, сколько стоит прокси сервера для нужного объёма IP.
Почему у FineProxy одни из самых низких цен на рынке?Наши тарифы ниже
Наши тарифы ниже среднерыночных благодаря оптимизации маршрутов, умному распределению нагрузки и собственному оборудованию.
Система на базе AI анализирует загруженность каналов и автоматически назначает пользователям самые быстрые и стабильные IP.
Мы не арендуем мощности у третьих лиц и не платим посредникам, поэтому стоимость прокси сервера у нас формируется без лишних наценок. В результате клиенты получают премиальное качество по минимальной цене.
Вы используете публичные списки прокси или свои IP?Все прокси FineProxy
Все прокси FineProxy работают исключительно на собственных IP-адресах, полученных напрямую благодаря статусу LIR.
Мы не парсим, не арендуем и не перепродаём публичные списки. Каждый IP проходит проверку и закрепляется за нашей инфраструктурой.
Это гарантирует, что все прокси FineProxy — чистые, стабильные и юридически прозрачные, а цены на прокси при этом остаются конкурентными даже по сравнению с массовыми сервисами.
Как устроены
цены FineProxy
Цены FineProxy зависят от выбранной конфигурации. Вам больше не нужно просматривать каталог фиксированных пакетов и выбирать наиболее подходящий. Калькулятор формирует тариф с учётом именно тех параметров, которые нужны для вашей задачи: типа прокси, географии, количества IP-адресов, срока оплаты и доступных опций.
Сначала выберите модель прокси
Пакетные прокси дата-центров обеспечивают минимальную стоимость одного адреса при масштабной автоматизации. Выделенные прокси доступны начиная с одного приватного IP-адреса. Статические ISP-прокси зарегистрированы в сетях обычных интернет-провайдеров и подходят для задач, где требуется более высокий уровень доверия со стороны платформ. Ротационные прокси настраиваются по количеству запросов в кредитах, а не по фиксированному числу IP-адресов.
Настройте только то, что вам нужно
После выбора типа прокси укажите одну или несколько доступных локаций и необходимое количество. Для совместимых продуктов также можно включить поддержку UDP. Калькулятор применяет действующий тариф и сразу показывает обновлённую цену, поэтому вам не придётся сравнивать десятки почти одинаковых карточек тарифов.
Гибкие сроки оплаты
Стандартная цена указана за 30 дней. Для более длительных сроков оплаты доступная скидка применяется автоматически, а калькулятор продолжает показывать ежемесячную и общую стоимость. Перед переходом к оплате можно изменить любой параметр.
Что входит в каждый тариф
Тарифы FineProxy включают мгновенную активацию, поддерживаемые способы аутентификации, экспорт списков прокси, управление через API и MCP, а также возможность возврата средств в течение 24 часов. Для статических прокси дата-центров, выделенных и ISP-прокси действует безлимитный трафик вместо оплаты за гигабайты.