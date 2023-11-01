LIR (Local Internet Registry) — это локальный интернет-регистратор, организация, имеющая право получать и распределять IP-адреса и автономные системы (AS) в своём регионе.

FineProxy является официальным LIR, то есть получает IP-блоки напрямую от региональных регистраторов (RIR), которые, в свою очередь, подчиняются IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Это означает, что все наши IP-адреса принадлежат нам юридически, мы сами управляем ими, следим за актуальностью реестров и обеспечиваем полностью прозрачную и легальную работу без посредников и перепродажи чужих диапазонов.