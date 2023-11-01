Proxy-Preise — FineProxy
Willkommen auf unserer Proxy-Preisseite. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Proxy-Pakete, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind – mit Preisen basierend auf der Anzahl der IP-Adressen und Ihrem gewählten Land.
Konfigurieren Sie Ihren Proxy-Plan.
Jede Auswahl aktualisiert den Preis sofort. Beginnen Sie mit einem Proxy-Typ und legen Sie dann Standorte, Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung fest.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Es heißt, dass FineProxy auch ein LIR ist. Was bedeutet das?Direkte IP-Zuteilung
Ein LIR (Local Internet Registry) ist eine Organisation, die autorisiert ist, IP-Adressräume und Autonomous System Numbers (ASNs) innerhalb einer bestimmten Region zu vergeben und zu verwalten.
FineProxy agiert als offizieller LIR, was bedeutet, dass wir IP-Blöcke direkt von RIRs (Regional Internet Registries) beziehen, die diese ihrerseits von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) erhalten.
Als LIR können wir eigene IP-Bereiche besitzen und verwalten, die Registergenauigkeit sicherstellen und einen legalen, transparenten Betrieb im Rahmen regionaler Internet-Governance-Regeln gewährleisten – ohne IPs von Drittanbietern weiterzuverkaufen.
Stimmt es, dass ein größerer IP-Bestand das Risiko einer Sperrung verringert?Oft, nicht immer
In vielen Fällen ja – ein größerer Proxy-Pool hilft dabei, den Traffic zu verteilen und die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung oder Sperrung zu reduzieren. Wenn Anfragen von mehreren sauberen IP-Adressen stammen, wird es für Zieldienste deutlich schwerer, diese einer einzigen Quelle zuzuordnen.
Dies ist jedoch keine universelle Garantie. Viele Plattformen setzen Verhaltensanalysen, Fingerprinting und CAPTCHA-Systeme ein, um automatisierte Zugriffe zu erkennen.
Der beste Ansatz ist ein ausgewogenes Setup – stabile IPs, moderate gleichzeitige Verbindungen und natürliche Aktivitätsmuster. FineProxy stellt große, saubere IP-Pools bereit, die speziell darauf ausgelegt sind, das Erkennungsrisiko zu minimieren und gleichzeitig die Performance zu gewährleisten.
Warum sind Rechenzentrums-Proxys so günstig?Infrastruktureffizienz
Rechenzentrums-Proxys werden auf leistungsstarken Servern in professionellen Rechenzentren gehostet – nicht über Consumer-ISPs bereitgestellt. Dieses Setup senkt die Betriebskosten erheblich, ohne dabei Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Da FineProxy seine eigene Infrastruktur besitzt und den gesamten Netzwerk-Stack verwaltet – von AMD-Threadripper-Servern bis hin zu 10–40 Gbit/s-Uplinks – können wir Enterprise-Performance zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.
Welche Proxy-Typen bieten Sie an?Vier Konfigurationen
FineProxy bietet zwei Hauptkategorien von Proxys an:
- Rechenzentrums-Proxys – die beste Wahl für skalierbare Automatisierung, Analysen und allgemeine Online-Aufgaben.
- ISP-Proxys – Premium-Proxys mit statischen IPs, die über echte ISP-Subnetze geroutet werden. Ideal für langlebige Sessions und regionales Targeting.
Beide Kategorien sind je nach Ihren Workflow-Anforderungen in statischer und rotierender Konfiguration verfügbar.
Warum gehören die FineProxy-Preise zu den günstigsten auf dem Markt?Direkte Infrastrukturhoheit
Unsere Preiseffizienz basiert auf intelligenter Netzwerkoptimierung und direkter Infrastrukturkontrolle. FineProxy setzt KI-gestütztes Traffic-Monitoring ein, um gering ausgelastete Routen zu erkennen und Nutzern automatisch die schnellsten verfügbaren IPs zuzuweisen.
Da wir unsere Hardware und IP-Bereiche selbst besitzen, entfallen Reseller-Aufschläge – und Tier-III/IV-Rechenzentren gewährleisten eine konstante Uptime ohne überhöhte Hosting-Kosten.
Diese Kombination aus Automatisierung und direktem Eigentum ermöglicht es uns, Premium-Qualität zu Preisen unterhalb des Marktniveaus anzubieten.
Nutzen Sie gescrapte öffentliche Proxy-Listen oder eigene IP-Adressen?Unsere eigenen IPs
FineProxy betreibt ausschließlich eigene, über den LIR-Status direkt zugewiesene IP-Bereiche.
Wir scrapen, verkaufen oder mieten keine öffentlichen Proxy-Listen – jede IP stammt aus einem verifizierten und rechtlich zugewiesenen Subnetz.
Das garantiert, dass alle FineProxy-Dienste sauber, stabil und vollständig regelkonform sind – ohne das Risiko von geblacklisteten oder geteilten Adressen.
Wie FineProxy-
Preise funktionieren
Die Preisgestaltung von FineProxy basiert auf der individuellen Konfiguration. Sie müssen nicht länger einen Katalog mit festen Paketen durchsuchen und das Angebot wählen, das Ihren Anforderungen am nächsten kommt. Der Rechner erstellt einen Tarif, der genau auf den benötigten Proxy-Typ, die geografische Abdeckung, die Anzahl der IP-Adressen, den Abrechnungszeitraum und die verfügbaren Optionen für Ihren Workflow zugeschnitten ist.
Wählen Sie zuerst das Proxy-Modell
Paketbasierte Rechenzentrums-Proxys bieten die niedrigsten Kosten pro Adresse für umfangreiche Automatisierungsaufgaben. Dedizierte Proxys sind bereits ab einer einzelnen privaten IP-Adresse erhältlich. Statische ISP-Proxys verfügen zusätzlich über eine Registrierung in Endkundennetzen und eignen sich damit für Workflows, die ein höheres Vertrauen seitens der Plattformen erfordern. Rotierende Proxys werden anhand von Anfrage-Credits statt über eine feste Anzahl von IP-Adressen konfiguriert.
Konfigurieren Sie nur das, was Sie benötigen
Nachdem Sie den Proxy-Typ ausgewählt haben, wählen Sie einen oder mehrere verfügbare Standorte und legen die benötigte Anzahl fest. Bei kompatiblen Produkten können Sie außerdem die UDP-Unterstützung aktivieren. Der Rechner wendet den aktuellen Tarif an und zeigt den aktualisierten Preis sofort an, sodass Sie nicht Dutzende nahezu identischer Tarifkarten vergleichen müssen.
Flexible Abrechnungszeiträume
Der Standardpreis gilt für 30 Tage. Bei längeren Abrechnungszeiträumen wird der jeweils verfügbare Rabatt automatisch angewendet, während der Rechner sowohl die monatlichen als auch die Gesamtkosten anzeigt. Vor dem Bezahlvorgang können Sie jeden Parameter noch einmal ändern.
Was jeder Tarif beinhaltet
FineProxy-Tarife umfassen die sofortige Aktivierung, unterstützte Authentifizierungsmethoden, den Export von Proxy-Listen, die Verwaltung über API und MCP sowie ein 24-stündiges Rückerstattungsfenster. Für statische Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Tarife gilt unbegrenzter Traffic statt einer Abrechnung pro GB.