Ein LIR (Local Internet Registry) ist eine Organisation, die autorisiert ist, IP-Adressräume und Autonomous System Numbers (ASNs) innerhalb einer bestimmten Region zu vergeben und zu verwalten.

FineProxy agiert als offizieller LIR, was bedeutet, dass wir IP-Blöcke direkt von RIRs (Regional Internet Registries) beziehen, die diese ihrerseits von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) erhalten.

Als LIR können wir eigene IP-Bereiche besitzen und verwalten, die Registergenauigkeit sicherstellen und einen legalen, transparenten Betrieb im Rahmen regionaler Internet-Governance-Regeln gewährleisten – ohne IPs von Drittanbietern weiterzuverkaufen.