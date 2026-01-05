Aktuell vom 5. Januar 2026 Drucken

Im Sinne dieser Datenschutzerklärung bezeichnet „personenbezogene Daten” alle Informationen, die eine identifizierbare Person identifizieren oder vernünftigerweise mit ihr in Verbindung gebracht werden können. Dazu gehören unter anderem Name, E-Mail-Adresse, Rechnungsinformationen, Kontokennungen und, soweit nach geltendem Recht erforderlich, bestimmte technische Daten wie IP-Adressen.

„Nicht personenbezogene Informationen” bezeichnet Informationen, die eine Person nicht identifizieren und vernünftigerweise nicht mit einer Person in Verbindung gebracht werden können.

Werden personenbezogene Daten mit nicht-personenbezogenen Daten kombiniert, werden die kombinierten Daten als personenbezogene Daten behandelt. Informationen, die unwiderruflich anonymisiert wurden, gelten als nicht-personenbezogene Daten.

Wie wir Daten erheben

Wir können Informationen über Sie auf folgende Weise erheben:

wenn wir Informationen auf Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Daten ableiten, beispielsweise durch die Nutzung technischer Daten zur Verbesserung der Servicefunktionalität oder zur Lokalisierung der Nutzererfahrung.

wenn Sie uns Informationen direkt mitteilen (z. B. bei der Erstellung eines Kontos oder bei der Kontaktaufnahme mit dem Support);

wenn Informationen automatisch durch Ihre Nutzung unserer Dienste erfasst werden;

Verwendung der Informationen#

Wir verwenden die von uns erhobenen Informationen für Zwecke, die mit dieser Datenschutzrichtlinie vereinbar sind, unter anderem um:

unsere Dienste bereitzustellen, zu betreiben und aufrechtzuerhalten;

Transaktionen zu verarbeiten und Nutzerkonten zu verwalten;

unsere Dienste zu verbessern, zu überwachen und zu sichern;

mit Nutzern in dienstbezogenen Angelegenheiten zu kommunizieren;

gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen.

Weitergabe von Informationen#

Wir können personenbezogene Daten in folgenden Fällen weitergeben:

Gesetzliche Anforderungen.

Wenn die Weitergabe durch geltendes Recht, eine Verordnung, ein rechtliches Verfahren oder eine behördliche Anfrage vorgeschrieben ist.

Wenn die Weitergabe durch geltendes Recht, eine Verordnung, ein rechtliches Verfahren oder eine behördliche Anfrage vorgeschrieben ist. Schutz von Rechten und Sicherheit.

Wenn wir nach Treu und Glauben davon überzeugt sind, dass die Weitergabe angemessen erforderlich ist, um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von FineProxy, unseren Nutzern oder der Öffentlichkeit zu schützen.

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten an Dritte.

Datenspeicherung und Sicherheit

Wir setzen angemessene administrative, technische und organisatorische Maßnahmen ein, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Veränderung zu schützen. Obwohl keine Methode der Datenübertragung oder -speicherung vollständig sicher ist, ergreifen wir geeignete Schritte zum Schutz der uns anvertrauten Informationen.

Personenbezogene Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist – sofern keine längere Aufbewahrungsfrist durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Im Falle eines Datensicherheitsvorfalls, der personenbezogene Daten betrifft, ergreifen wir geeignete Maßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Alle Änderungen werden auf unserer Website mit einem aktualisierten Datum des Inkrafttretens veröffentlicht. Die fortgesetzte Nutzung der Services nach Inkrafttreten solcher Änderungen gilt als Akzeptanz der überarbeiteten Datenschutzrichtlinie.

Zahlungsabwicklung und Sicherheit#

FineProxy speichert oder verarbeitet keine Zahlungskartendaten direkt. Alle Zahlungstransaktionen werden von Drittanbietern für Zahlungsdienstleistungen abgewickelt, die für die sichere Speicherung und Verarbeitung von Zahlungsinformationen gemäß geltenden Sicherheitsstandards – wie PCI-DSS – verantwortlich sind. Wir erhalten lediglich eingeschränkte transaktionsbezogene Informationen, die zur Bestätigung von Zahlungen und zur Erbringung der Services erforderlich sind.