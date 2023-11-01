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UDP-Proxy

Natives UDP-Routing über SOCKS5 — kein TCP-Tunneling-Overhead, 10–40 Gbit/s Uplinks, kompatibel mit TiviMate, OTTPlayer, VoIP und Gaming-Clients.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UDP ASSOCIATEVerfügbar über SOCKS5
OptionalIm Rechner aktivieren
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren UDP-fähigen Proxy-Plan.

Wählen Sie Proxy-Typ, Standort, Menge und Abrechnungszeitraum. UDP-Unterstützung wird hier gewählt und erhöht den Grundpreis um 50 %.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
An

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

UDP ist optional.
Wählen Sie den Basis-Proxy-Typ.

UDP-Unterstützung wird als Add-on zu einem kompatiblen statischen Proxy-Tarif aktiviert. Vergleichen Sie die Basisprodukte, bevor Sie sie konfigurieren.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Konfigurieren Sie einen Proxy-Tarif mit UDP-Unterstützung
  • Kaufen Sie UDP-fähige Proxys in den USA
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen Proxy-Dienst
  • Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Die Zeiten, in denen ich kostenlose Proxys benutzen musste, erinnere ich als Albtraum. Aber nicht mehr. Ich hatte einige Ängste, bevor ich FineProxy benutzt habe, und sie alle verschwanden, nachdem ich mich entschieden hatte, diesen Dienst auszuprobieren. Die Geschwindigkeit ist gut und der praktische Support – das ist alles, was ich brauche. Und vergessen Sie nicht den schönen Preis und die vollständige Anonymität, natürlich)

Georg PinerInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich verwende diese Proxies für meine Data-Scraping-Projekte und genau das war, was ich brauchte... rotierende und schnelle IPs funktionieren großartig.

Alice PoTrustpilot, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Insgesamt einer der besten Anbieter, mit denen ich gearbeitet habe, fast keine Ausfälle bei den Proxies und 24/7 Support. Macht weiter so!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org ist ein zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Proxies mit exzellentem Kundensupport und soliden Garantiebedingungen. Sie bieten sichere und schnelle Dienste, die eine nahtlose Erfahrung für die Benutzer gewährleisten.

Tuyen NguyenDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Funktionieren Ihre UDP-Proxys für Voice-Chats?Ja

Ja. Die UDP-Proxys von FineProxy unterstützen Echtzeit-Datenübertragung vollständig und eignen sich damit ideal für Sprachchats, VoIP-Apps und Streaming-Protokolle. Der UDP-Kanal verarbeitet Pakete direkt, ohne eine persistente TCP-Session aufzubauen, was Verzögerungen reduziert und die Stabilität bei Live-Kommunikation verbessert.

Wie funktioniert Ihr UDP-Protokoll genau?SOCKS5 UDP ASSOCIATE

Unsere UDP-Unterstützung basiert auf dem standardmäßigen SOCKS5 UDP ASSOCIATE-Mechanismus.

In der Praxis wird UDP-Traffic über den Proxy mithilfe einer TCP-Steuerverbindung weitergeleitet. Die TCP-Verbindung baut die Session auf und hält sie aufrecht, während die eigentlichen UDP-Pakete (Gaming, VoIP, DNS, Streaming) separat über einen Relay-Endpunkt übertragen werden — nicht innerhalb von TCP getunnelt.

So funktioniert es:

1. Ihre Anwendung verbindet sich über TCP mittels SOCKS5 mit dem Proxy.

2. Die Anwendung sendet einen UDP ASSOCIATE-Request.

3. Der Proxy-Server antwortet mit einer UDP-Relay-Adresse (BND.ADDR und BND.PORT).

4. Ihre Anwendung sendet UDP-Pakete an diese Adresse. Jedes Paket ist gekapselt und enthält die Ziel-IP sowie den Ziel-Port.

5. Der Proxy leitet den UDP-Traffic weiter und gibt die Antworten an Ihre Anwendung zurück.

6. Die TCP-Verbindung muss offen bleiben, damit die UDP-Sitzung aktiv bleibt. Wird sie geschlossen, endet die UDP-Weiterleitung sofort.

Dieses Verhalten ist in der SOCKS5-Spezifikation definiert. Die meisten modernen Gaming-Clients, VoIP-Programme und Netzwerk-Tools unterstützen dies automatisch.

Wichtige Hinweise:

  • UDP funktioniert nur mit Anwendungen, die SOCKS5 UDP ASSOCIATE unterstützen.
  • Es wird keine direkte UDP-Weiterleitung verwendet — UDP wird über SOCKS5 weitergeleitet.
  • Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Anwendung ab und sollte auf Ihrer Seite getestet werden.
  • Diese Methode wird häufig für latenzempfindlichen Traffic eingesetzt, z. B. für Gaming, Sprachkommunikation und DNS-Abfragen.
Können DNS-Anfragen bei Verwendung von UDP am Proxy vorbei nach außen gelangen?Setup-abhängig

Das hängt von Ihrem Setup ab. Standardmäßig senden die meisten Anwendungen DNS-Anfragen über UDP. Wenn der DNS-Resolver Ihres Systems nicht so konfiguriert ist, dass er über den SOCKS5-Proxy routet, können DNS-Anfragen diesen vollständig umgehen und direkt an Ihren ISP gehen — wodurch die von Ihnen besuchten Domains offengelegt werden. Um DNS-Leaks zu verhindern, konfigurieren Sie Ihre Anwendung oder Ihr Betriebssystem so, dass DNS über den Proxy aufgelöst wird, verwenden Sie einen DNS-Server, der nur über die IP des Proxys erreichbar ist, oder nutzen Sie Anwendungen, die sämtlichen Traffic (einschließlich DNS) nativ über SOCKS5 routen. FineProxy fängt DNS-Anfragen weder ab noch werden sie geloggt — die Leak-Prävention liegt auf der Client-Seite.

Was ist der Unterschied zwischen HTTP- und UDP-Proxys?Unterschiedliche Transports

HTTP-Proxys verarbeiten Web-Traffic – sie leiten Anfragen und Antworten über TCP-Verbindungen weiter und eignen sich für Browsing, APIs oder Automatisierung.

UDP-Proxys übertragen Datagramme über ein SOCKS5-Relay und sind für Echtzeitkommunikation, Media-Streaming und Gaming konzipiert. Sie parsen oder modifizieren keinen Traffic und arbeiten schneller, wenn die zuverlässige Zustellung jedes einzelnen Pakets nicht kritisch ist.

Bieten Sie Rückerstattungen für UDP-Proxy-Dienste an?Innerhalb 24 Stunden

Ja. Eine Rückerstattung ist innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf möglich. Wenn der Dienst Ihre Anforderungen nicht erfüllt, kontaktieren Sie den Support innerhalb von 24 Stunden, und wir veranlassen die Rückerstattung nach einer einfachen Überprüfung. Wir empfehlen, Performance und Kompatibilität sofort zu testen, damit eventuelle Probleme innerhalb des Rückerstattungszeitraums geklärt werden können.

Was ist ein
UDP-Proxy?

Ein UDP-Proxy ist ein Netzwerk-Intermediär, der User Datagram Protocol (UDP)-Pakete zwischen Clients und Zielservern weiterleitet. Im Gegensatz zu HTTP-Proxys, die ausschließlich über TCP arbeiten, verarbeiten UDP-Proxys verbindungslose Echtzeitdaten und sind damit unverzichtbar für Dienste wie Sprachchats, Gaming, IPTV und Streaming.Die UDP-Proxys von FineProxy nutzen den SOCKS5-Mechanismus UDP ASSOCIATE, um UDP-Traffic mit minimalem Overhead zu routen, und bieten vollständige IPv4-Unterstützung sowie unbegrenzten Traffic über Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.

01

So funktioniert ein UDP-Proxy

Wenn eine Anwendung UDP-Daten senden muss, verbindet sie sich zunächst über SOCKS5 per TCP mit dem Proxy und sendet eine UDP ASSOCIATE-Anfrage. Der Proxy antwortet mit einer Relay-Adresse, und ab diesem Punkt werden UDP-Datagramme über das Relay weitergeleitet, ohne in TCP-Pakete getunnelt zu werden — die TCP-Verbindung dient ausschließlich der Session-Verwaltung. Die Server von FineProxy verarbeiten Tausende Pakete pro Sekunde über Tier-III/IV-Rechenzentren mit 10–40 Gbit/s Uplinks und gewährleisten 99,9 % Uptime sowie stabilen Paketfluss selbst unter hoher Last.

02

So verarbeitet SOCKS5 UDP ASSOCIATE den UDP-Traffic

Viele Proxy-Setups versuchen, UDP zu handhaben, indem sie es vollständig in einen TCP-Tunnel verpacken – das erzeugt erheblichen Overhead und macht den eigentlichen Vorteil von UDP zunichte. SOCKS5 UDP ASSOCIATE verfolgt einen anderen Ansatz: Es nutzt eine TCP-Verbindung lediglich als Steuerkanal, um die Sitzung aufzubauen und aufrechtzuerhalten, während die eigentlichen UDP-Datagramme separat über einen dedizierten Relay-Endpunkt übertragen werden.Die Implementierung von FineProxy folgt exakt diesem Modell. UDP-Pakete werden über die Relay-Adresse weitergeleitet, ohne in TCP neu gekapselt zu werden. Dadurch bleiben die Niedrig-Latenz-Eigenschaften von UDP erhalten, und die Kompatibilität mit Anwendungen, die auf echte Datagramm-Zustellung angewiesen sind, wird gewährleistet.

03

Worin sich das von rein TCP-basierten Proxys unterscheidet

Standard-HTTP- und HTTPS-Proxys leiten sämtlichen Traffic über TCP-Verbindungen – das bedeutet, jedes Paket durchläuft Handshakes, Bestätigungen und Retransmission-Logik. Für Echtzeitanwendungen führt das zu unnötiger Verzögerung. Die SOCKS5-Proxys von FineProxy mit UDP ASSOCIATE trennen die Steuerebene (TCP) von der Datenebene (UDP). Das Ergebnis: Tatsächliche Medien-, Sprach- oder Gaming-Pakete werden als UDP-Datagramme über den Relay übertragen – nicht in TCP verpackt – und liefern so niedrigere Latenz und besser vorhersagbare Performance bei kontinuierlichen Streams.

04

Kompatibilität mit IPTV-Diensten (TiviMate, OTTPlayer usw.)

Ja, die UDP-Proxys von FineProxy sind vollständig kompatibel mit IPTV- und Medien-Streaming-Plattformen wie TiviMate, OTTPlayer, Smart STB und anderen Diensten zur Echtzeit-Inhaltsbereitstellung. Da diese Apps auf UDP-Multicast oder direkte Datagramm-Streams angewiesen sind, sorgt die SOCKS5 UDP ASSOCIATE-Unterstützung für flüssige Wiedergabe und reduziertes Buffering auf allen Geräten – von Smart-TVs bis hin zu Android-Playern.

05

Ist das Protokoll sicher?

UDP ist ein schlankes Transportprotokoll, das weder Verschlüsselung noch Authentifizierung umfasst. FineProxy sorgt jedoch für sicheres Routing durch kontrollierte Server, verschlüsselte Management-Interfaces und isolierte Datenpfade.Für zusätzlichen Schutz können Nutzer UDP-Proxys mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Anwendungsebene kombinieren (z. B. SRTP für Sprache oder HTTPS über UDP). FineProxy protokolliert keine Nutzeraktivitäten und entschlüsselt keine Payloads – der Dienst leitet lediglich Pakete weiter und wahrt dabei Ihre Privatsphäre sowie die Integrität der Sitzung.