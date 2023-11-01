UDP-Proxy
Natives UDP-Routing über SOCKS5 — kein TCP-Tunneling-Overhead, 10–40 Gbit/s Uplinks, kompatibel mit TiviMate, OTTPlayer, VoIP und Gaming-Clients.
Erstellen Sie Ihren UDP-fähigen Proxy-Plan.
Wählen Sie Proxy-Typ, Standort, Menge und Abrechnungszeitraum. UDP-Unterstützung wird hier gewählt und erhöht den Grundpreis um 50 %.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
UDP ist optional.
Wählen Sie den Basis-Proxy-Typ.
UDP-Unterstützung wird als Add-on zu einem kompatiblen statischen Proxy-Tarif aktiviert. Vergleichen Sie die Basisprodukte, bevor Sie sie konfigurieren.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Konfigurieren Sie einen Proxy-Tarif mit UDP-Unterstützung
- Kaufen Sie UDP-fähige Proxys in den USA
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen Proxy-Dienst
- Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
Die Zeiten, in denen ich kostenlose Proxys benutzen musste, erinnere ich als Albtraum. Aber nicht mehr. Ich hatte einige Ängste, bevor ich FineProxy benutzt habe, und sie alle verschwanden, nachdem ich mich entschieden hatte, diesen Dienst auszuprobieren. Die Geschwindigkeit ist gut und der praktische Support – das ist alles, was ich brauche. Und vergessen Sie nicht den schönen Preis und die vollständige Anonymität, natürlich)
Ich verwende diese Proxies für meine Data-Scraping-Projekte und genau das war, was ich brauchte... rotierende und schnelle IPs funktionieren großartig.
Support
Insgesamt einer der besten Anbieter, mit denen ich gearbeitet habe, fast keine Ausfälle bei den Proxies und 24/7 Support. Macht weiter so!!
FineProxy.org ist ein zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Proxies mit exzellentem Kundensupport und soliden Garantiebedingungen. Sie bieten sichere und schnelle Dienste, die eine nahtlose Erfahrung für die Benutzer gewährleisten.
Traffic nie limitiert
Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.
Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.
Funktionieren Ihre UDP-Proxys für Voice-Chats?Ja
Ja. Die UDP-Proxys von FineProxy unterstützen Echtzeit-Datenübertragung vollständig und eignen sich damit ideal für Sprachchats, VoIP-Apps und Streaming-Protokolle. Der UDP-Kanal verarbeitet Pakete direkt, ohne eine persistente TCP-Session aufzubauen, was Verzögerungen reduziert und die Stabilität bei Live-Kommunikation verbessert.
Wie funktioniert Ihr UDP-Protokoll genau?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Unsere UDP-Unterstützung basiert auf dem standardmäßigen SOCKS5 UDP ASSOCIATE-Mechanismus.
In der Praxis wird UDP-Traffic über den Proxy mithilfe einer TCP-Steuerverbindung weitergeleitet. Die TCP-Verbindung baut die Session auf und hält sie aufrecht, während die eigentlichen UDP-Pakete (Gaming, VoIP, DNS, Streaming) separat über einen Relay-Endpunkt übertragen werden — nicht innerhalb von TCP getunnelt.
So funktioniert es:
1. Ihre Anwendung verbindet sich über TCP mittels SOCKS5 mit dem Proxy.
2. Die Anwendung sendet einen UDP ASSOCIATE-Request.
3. Der Proxy-Server antwortet mit einer UDP-Relay-Adresse (BND.ADDR und BND.PORT).
4. Ihre Anwendung sendet UDP-Pakete an diese Adresse. Jedes Paket ist gekapselt und enthält die Ziel-IP sowie den Ziel-Port.
5. Der Proxy leitet den UDP-Traffic weiter und gibt die Antworten an Ihre Anwendung zurück.
6. Die TCP-Verbindung muss offen bleiben, damit die UDP-Sitzung aktiv bleibt. Wird sie geschlossen, endet die UDP-Weiterleitung sofort.
Dieses Verhalten ist in der SOCKS5-Spezifikation definiert. Die meisten modernen Gaming-Clients, VoIP-Programme und Netzwerk-Tools unterstützen dies automatisch.
Wichtige Hinweise:
- UDP funktioniert nur mit Anwendungen, die SOCKS5 UDP ASSOCIATE unterstützen.
- Es wird keine direkte UDP-Weiterleitung verwendet — UDP wird über SOCKS5 weitergeleitet.
- Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Anwendung ab und sollte auf Ihrer Seite getestet werden.
- Diese Methode wird häufig für latenzempfindlichen Traffic eingesetzt, z. B. für Gaming, Sprachkommunikation und DNS-Abfragen.
Können DNS-Anfragen bei Verwendung von UDP am Proxy vorbei nach außen gelangen?Setup-abhängig
Das hängt von Ihrem Setup ab. Standardmäßig senden die meisten Anwendungen DNS-Anfragen über UDP. Wenn der DNS-Resolver Ihres Systems nicht so konfiguriert ist, dass er über den SOCKS5-Proxy routet, können DNS-Anfragen diesen vollständig umgehen und direkt an Ihren ISP gehen — wodurch die von Ihnen besuchten Domains offengelegt werden. Um DNS-Leaks zu verhindern, konfigurieren Sie Ihre Anwendung oder Ihr Betriebssystem so, dass DNS über den Proxy aufgelöst wird, verwenden Sie einen DNS-Server, der nur über die IP des Proxys erreichbar ist, oder nutzen Sie Anwendungen, die sämtlichen Traffic (einschließlich DNS) nativ über SOCKS5 routen. FineProxy fängt DNS-Anfragen weder ab noch werden sie geloggt — die Leak-Prävention liegt auf der Client-Seite.
Was ist der Unterschied zwischen HTTP- und UDP-Proxys?Unterschiedliche Transports
HTTP-Proxys verarbeiten Web-Traffic – sie leiten Anfragen und Antworten über TCP-Verbindungen weiter und eignen sich für Browsing, APIs oder Automatisierung.
UDP-Proxys übertragen Datagramme über ein SOCKS5-Relay und sind für Echtzeitkommunikation, Media-Streaming und Gaming konzipiert. Sie parsen oder modifizieren keinen Traffic und arbeiten schneller, wenn die zuverlässige Zustellung jedes einzelnen Pakets nicht kritisch ist.
Bieten Sie Rückerstattungen für UDP-Proxy-Dienste an?Innerhalb 24 Stunden
Ja. Eine Rückerstattung ist innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf möglich. Wenn der Dienst Ihre Anforderungen nicht erfüllt, kontaktieren Sie den Support innerhalb von 24 Stunden, und wir veranlassen die Rückerstattung nach einer einfachen Überprüfung. Wir empfehlen, Performance und Kompatibilität sofort zu testen, damit eventuelle Probleme innerhalb des Rückerstattungszeitraums geklärt werden können.
Was ist ein
UDP-Proxy?
Ein UDP-Proxy ist ein Netzwerk-Intermediär, der User Datagram Protocol (UDP)-Pakete zwischen Clients und Zielservern weiterleitet. Im Gegensatz zu HTTP-Proxys, die ausschließlich über TCP arbeiten, verarbeiten UDP-Proxys verbindungslose Echtzeitdaten und sind damit unverzichtbar für Dienste wie Sprachchats, Gaming, IPTV und Streaming.Die UDP-Proxys von FineProxy nutzen den SOCKS5-Mechanismus UDP ASSOCIATE, um UDP-Traffic mit minimalem Overhead zu routen, und bieten vollständige IPv4-Unterstützung sowie unbegrenzten Traffic über Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.
So funktioniert ein UDP-Proxy
Wenn eine Anwendung UDP-Daten senden muss, verbindet sie sich zunächst über SOCKS5 per TCP mit dem Proxy und sendet eine UDP ASSOCIATE-Anfrage. Der Proxy antwortet mit einer Relay-Adresse, und ab diesem Punkt werden UDP-Datagramme über das Relay weitergeleitet, ohne in TCP-Pakete getunnelt zu werden — die TCP-Verbindung dient ausschließlich der Session-Verwaltung. Die Server von FineProxy verarbeiten Tausende Pakete pro Sekunde über Tier-III/IV-Rechenzentren mit 10–40 Gbit/s Uplinks und gewährleisten 99,9 % Uptime sowie stabilen Paketfluss selbst unter hoher Last.
So verarbeitet SOCKS5 UDP ASSOCIATE den UDP-Traffic
Viele Proxy-Setups versuchen, UDP zu handhaben, indem sie es vollständig in einen TCP-Tunnel verpacken – das erzeugt erheblichen Overhead und macht den eigentlichen Vorteil von UDP zunichte. SOCKS5 UDP ASSOCIATE verfolgt einen anderen Ansatz: Es nutzt eine TCP-Verbindung lediglich als Steuerkanal, um die Sitzung aufzubauen und aufrechtzuerhalten, während die eigentlichen UDP-Datagramme separat über einen dedizierten Relay-Endpunkt übertragen werden.Die Implementierung von FineProxy folgt exakt diesem Modell. UDP-Pakete werden über die Relay-Adresse weitergeleitet, ohne in TCP neu gekapselt zu werden. Dadurch bleiben die Niedrig-Latenz-Eigenschaften von UDP erhalten, und die Kompatibilität mit Anwendungen, die auf echte Datagramm-Zustellung angewiesen sind, wird gewährleistet.
Worin sich das von rein TCP-basierten Proxys unterscheidet
Standard-HTTP- und HTTPS-Proxys leiten sämtlichen Traffic über TCP-Verbindungen – das bedeutet, jedes Paket durchläuft Handshakes, Bestätigungen und Retransmission-Logik. Für Echtzeitanwendungen führt das zu unnötiger Verzögerung. Die SOCKS5-Proxys von FineProxy mit UDP ASSOCIATE trennen die Steuerebene (TCP) von der Datenebene (UDP). Das Ergebnis: Tatsächliche Medien-, Sprach- oder Gaming-Pakete werden als UDP-Datagramme über den Relay übertragen – nicht in TCP verpackt – und liefern so niedrigere Latenz und besser vorhersagbare Performance bei kontinuierlichen Streams.
Kompatibilität mit IPTV-Diensten (TiviMate, OTTPlayer usw.)
Ja, die UDP-Proxys von FineProxy sind vollständig kompatibel mit IPTV- und Medien-Streaming-Plattformen wie TiviMate, OTTPlayer, Smart STB und anderen Diensten zur Echtzeit-Inhaltsbereitstellung. Da diese Apps auf UDP-Multicast oder direkte Datagramm-Streams angewiesen sind, sorgt die SOCKS5 UDP ASSOCIATE-Unterstützung für flüssige Wiedergabe und reduziertes Buffering auf allen Geräten – von Smart-TVs bis hin zu Android-Playern.
Ist das Protokoll sicher?
UDP ist ein schlankes Transportprotokoll, das weder Verschlüsselung noch Authentifizierung umfasst. FineProxy sorgt jedoch für sicheres Routing durch kontrollierte Server, verschlüsselte Management-Interfaces und isolierte Datenpfade.Für zusätzlichen Schutz können Nutzer UDP-Proxys mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Anwendungsebene kombinieren (z. B. SRTP für Sprache oder HTTPS über UDP). FineProxy protokolliert keine Nutzeraktivitäten und entschlüsselt keine Payloads – der Dienst leitet lediglich Pakete weiter und wahrt dabei Ihre Privatsphäre sowie die Integrität der Sitzung.