UDP-Proxy?

Unsere UDP-Unterstützung basiert auf dem standardmäßigen SOCKS5 UDP ASSOCIATE-Mechanismus.

In der Praxis wird UDP-Traffic über den Proxy mithilfe einer TCP-Steuerverbindung weitergeleitet. Die TCP-Verbindung baut die Session auf und hält sie aufrecht, während die eigentlichen UDP-Pakete (Gaming, VoIP, DNS, Streaming) separat über einen Relay-Endpunkt übertragen werden — nicht innerhalb von TCP getunnelt.

So funktioniert es:

1. Ihre Anwendung verbindet sich über TCP mittels SOCKS5 mit dem Proxy.

2. Die Anwendung sendet einen UDP ASSOCIATE-Request.

3. Der Proxy-Server antwortet mit einer UDP-Relay-Adresse (BND.ADDR und BND.PORT).

4. Ihre Anwendung sendet UDP-Pakete an diese Adresse. Jedes Paket ist gekapselt und enthält die Ziel-IP sowie den Ziel-Port.

5. Der Proxy leitet den UDP-Traffic weiter und gibt die Antworten an Ihre Anwendung zurück.

6. Die TCP-Verbindung muss offen bleiben, damit die UDP-Sitzung aktiv bleibt. Wird sie geschlossen, endet die UDP-Weiterleitung sofort.

Dieses Verhalten ist in der SOCKS5-Spezifikation definiert. Die meisten modernen Gaming-Clients, VoIP-Programme und Netzwerk-Tools unterstützen dies automatisch.

Wichtige Hinweise: