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Indien-Proxy

Zuverlässige statische Indien-IPv4-Proxys – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 500 Datacenter-IPs in Indien und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen indischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Heute überrascht es niemanden mehr, Proxies zu benutzen. Die Frage ist, wo Sie profitablere und zuverlässigere Proxy-Pakete finden können. Die Antwort finden Sie hier. Es gibt Proxy-Pakete für jeden Bedarf und Preis. Hochwertige Proxies aus verschiedenen Ländern. Gute Geschwindigkeit, optimaler Preis, professioneller technischer Support, sie geben Garantien im Falle von Problemen.

Alisa SattelmaierInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wenn Sie auf der Suche nach hochwertigen und zuverlässigen Proxy-Diensten sind, kann ich FineProxy wärmstens empfehlen – einen der besten Anbieter, mit denen ich je gearbeitet habe. Die Proxys bieten stabile Verbindungsgeschwindigkeiten und praktisch keine Ausfallzeiten. Ich nutze sie hauptsächlich, um Beschränkungen zu umgehen, und der Dienst liefert durchgehend hervorragende Leistung. Die Website ist einfach und intuitiv aufgebaut, sodass der Kauf von Proxys schnell und unkompliziert ist. FineProxy bietet eine große Auswahl an Tarifen, wodurch sich für jeden Bedarf und jedes Budget leicht die passende Lösung finden lässt. Der Kundensupport reagiert schnell und professionell – bei jeder Anfrage erhielt ich zügige und kompetente Hilfe. Besonders schätze ich die Transparenz des Dienstes: Alle Informationen zu verfügbaren Proxy-Standorten und -Typen (anonym, Elite usw.) werden klar und umfassend dargestellt. Abschließend kann ich FineProxy allen empfehlen, die schnelle, stabile und sichere Proxys benötigen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend, was diesen Dienst zu einer überzeugenden Wahl auf dem Markt macht.

ZeennsDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy ist ein zuverlässiger Anbieter von qualitativ hochwertigen Proxys mit ausgezeichnetem Kundensupport und soliden Garantiebedingungen. Sie bieten sichere und schnelle Dienste, die ein nahtloses Erlebnis für die Nutzer gewährleisten.

Nguyen TuyenSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.

synk.pitNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Blockiert Flipkart Rechenzentrums-IPs?Flipkarts PerimeterX-Scores

Flipkarts PerimeterX bewertet die IP-Reputation in Echtzeit. Cloud-gehostete IPs (AWS, DigitalOcean) erhalten sofort einen niedrigen Trust-Score. FineProxy's Rechenzentrums-Proxys auf eigenem ASN schneiden besser ab – sie werden nicht als Cloud eingestuft. Für nachhaltiges Scraping während der Big Billion Days sind jedoch ISP-Proxys die sicherere Wahl. Setzen Sie die Browser-Zeitzone auf Asia/Kolkata und den User-Agent auf einen aktuellen Chrome-Build – PerimeterX prüft beides.

Kann ich IPL auf JioHotstar vom Ausland aus schauen?Ja

Mit einem indischen ISP-Proxy und einer indischen Telefonnummer — ja. JioHotstar prüft IP-Geo, Zeitzone und Sprache. Fehler NM 4031 bedeutet, dass ein VPN oder Proxy erkannt wurde. ISP-IPs von Jio oder Airtel bestehen die Geo-Prüfung. Tarife beginnen ab ₹149 für 3 Monate. Premium-Sportinhalte wie IPL erfordern möglicherweise einen kostenpflichtigen Tier — das kostenlose Modell hat Nutzungslimits.

Was bedeutet Indiens DPDP-Gesetz für das Scraping?Es gibt Widerspruch

Es gibt einen Widerspruch: Abschnitt 3(c)(ii) des Digital Personal Data Protection Act 2023 nimmt öffentlich verfügbare Daten aus, doch das Ministerium für Elektronik bestätigte im August 2024, dass das Scraping öffentlicher Daten dennoch DPDPA-Konformität erfordert. Produktpreise, Listing-Metadaten, Berufsbezeichnungen — geringeres Risiko. Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen — rechtliche Grauzone. Der Oberste Gerichtshof erließ im Februar 2026 einen Beschluss zu verfassungsrechtlichen Anfechtungen des Gesetzes.

Amazon.in und Amazon.com — dasselbe Proxy-Setup?Nein

Nein. Amazon.in ist ein vollständig separater Katalog — andere Preise, anderes Inventar, andere Verkäufer, andere Lieferoptionen. Für regionsübergreifende Preisvergleiche benötigen Sie einen dedizierten Proxy-Standort Indien für die indische Seite und einen US/EU-Proxy für die andere. Amazon.in verwendet dasselbe Anti-Bot-System (Imperva) wie das globale Amazon, jedoch mit indienspe­zifischen Rate-Limits.

Naukri, Zomato, Swiggy — benötigen sie indische IPs?Naukri.com filtert Jobs

Naukri.com filtert Stellenanzeigen nach IP — eine US-IP zeigt internationale Stellenangebote, eine indische IP zeigt inländische Stellen, einschließlich Behördenjobs und Positionen in Städten der zweiten Reihe. Zomato und Swiggy liefern Restaurantdaten nach Stadt: Speisekarten, Preise, Lieferradius, Bewertungen. Nicht-indische IPs erhalten entweder keine Ergebnisse oder das internationale Zomato-Portal mit eingeschränkten Daten. Um eine Verbindung zum indischen Proxy-Server für lokale Daten herzustellen, passen Sie die Zeitzone auf Asia/Kolkata und accept-language auf en-IN an.

Live-Indien-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Indien-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
16 online·Mehr benötigt? →
219.65.73.80:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
2.59 Mbps
100.0%
1 Std. her
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
1.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 Std. her
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.66 Mbps
85.5%
1 Std. her
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMumbai
301 Kbps
100.0%
3 Std. her
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 Std. her
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.6%
2 T. her
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.26 Mbps
53.0%
2 Std. her
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.06 Mbps
63.2%
15 Std. her
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 Std. her
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 Std. her
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMumbai
313 Kbps
53.7%
1 Std. her
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentChennai
569 Kbps
30.9%
4 Std. her
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
448 Kbps
24.6%
5 Std. her
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 Std. her
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymMumbai
270 Kbps
12.3%
5 Std. her
Anzeige 15 von 16

Leitfaden

Kostenlose Proxy-Liste für Indien

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Flipkart, Amazon India und warum Scraping lokale IPs erfordert

Flipkart setzt PerimeterX (HUMAN Security) zur Bot-Erkennung ein. Das System prüft IP-Reputation, TLS-Fingerprints über JA3/JA4-Hashes sowie geografische Konsistenz – wenn Ihre IP auf Indien hinweist, aber die Browser-Zeitzone America/New_York anzeigt, sinkt der Trust-Score. PerimeterX präsentiert bei verdächtiger Automatisierung eine „Press & Hold“-Challenge und verfolgt dabei Mausgeschwindigkeit und Tastatur-Timing über die gesamte Session. Rechenzentrums-IPs werden schneller geflaggt als ISP-IPs. Flipkart’s Big Billion Days-Sales (Oktober) und die Republic Day-Sales treiben enorme Scraping-Nachfrage – Preise ändern sich mehrmals täglich, Lagerbestände brechen innerhalb von Minuten ein.

Amazon India (amazon.in) ist ein eigenständiger Katalog, getrennt von amazon.com – andere Preise, andere Bestände, andere Verkäufer. Ein Proxy mit indischer IP zeigt Ihnen genau das, was lokale Kunden sehen. Meesho (Social Commerce), Naukri.com (Jobs), Zomato und Swiggy (Essenslieferung), 99acres (Immobilien), MakeMyTrip (Reisen) – all diese Dienste liefern Daten, die an indische IPs gebunden sind. Einige schränken den Zugriff bis auf Stadtebene ein.

Wenn Sie einen Proxy-Server benötigen, um indische (IN) Websites für Preismonitoring, Bestandsverfolgung oder Marktrecherche zu nutzen – sind indische IPs keine Option, sondern Pflicht.

JioHotstar, IPL und die Streaming-Sperre

Proxys für 48 Stunden. Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Außerhalb Indiens ist JioHotstar geo-gesperrt. Die Plattform erkennt VPN- und Proxy-Traffic – Fehler NM 4031. Sie gleicht den IP-Standort mit Browser-Zeitzone und Sprache ab. Wenn Sie India-Proxy-Zugang für Streaming kaufen, bestehen ISP-IPs, die bei Jio, Airtel oder Vi registriert sind, die Erkennung zuverlässiger. Für die Anmeldung ist eine indische Telefonnummer erforderlich.