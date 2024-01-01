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인도 프록시

안정적인 고정 인도 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 500 데이터센터 IP 내 India 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Indian proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

이제 프록시 사용은 누구에게도 놀라운 일이 아닙니다. 문제는 어디서 더 유리하고 더 믿을 수 있는 프록시 패키지를 찾을 수 있느냐는 것입니다. 답은 여기서 찾을 수 있습니다. 모든 요구와 가격대에 맞는 프록시 패키지가 있습니다. 품질이 높고 여러 국가의 프록시를 제공합니다. 좋은 속도, 적절한 가격, 전문적인 기술 지원을 갖추었으며 문제가 생기면 보장도 제공합니다.

Alisa SattelmaierFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

고품질의 믿을 수 있는 프록시 서비스를 찾는다면 제가 이용해 본 최고의 업체 중 하나인 Fineproxy를 강력히 추천합니다. 프록시는 다운타임이 사실상 전혀 없이 안정적인 연결 속도를 제공합니다. 저는 주로 제한을 우회하는 데 사용하는데 서비스가 한결같이 탁월한 성능을 발휘합니다. 웹사이트 인터페이스가 간단하고 직관적이어서 프록시 구매 과정이 빠르고 번거롭지 않습니다. Fineproxy는 다양한 요금제를 제공하므로 어떤 요구나 예산에도 맞는 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 고객 지원팀은 신속하고 전문적이며, 문의할 때마다 빠르고 전문 지식이 풍부한 도움을 받았습니다. 제가 특히 높이 평가하는 점은 서비스의 투명성입니다. 이용 가능한 프록시 지역과 유형(익명, 엘리트 등)에 관한 모든 정보가 명확하고 포괄적으로 제시됩니다. 결론적으로 빠르고 안정적이며 안전한 프록시가 필요한 누구에게나 Fineproxy를 자신 있게 추천합니다. 가격 대비 품질이 뛰어나 시장에서 강력한 선택지입니다.

ZeennsDieg, 작년영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

FineProxy는 훌륭한 고객 지원과 탄탄한 보증 정책을 갖춘 고품질 프록시의 신뢰할 수 있는 업체입니다. 안전하고 빠른 서비스를 제공하여 사용자가 원활하게 이용할 수 있도록 보장합니다.

Nguyen TuyenSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.

synk.pitNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Flipkart은 데이터센터 IP를 차단합니까?Flipkart의 PerimeterX는 IP

Flipkart의 PerimeterX는 IP 평판을 실시간으로 점수화합니다. 클라우드 호스팅 IP(AWS, DigitalOcean)는 즉시 낮은 신뢰도를 받습니다. FineProxy의 자체 ASN 데이터센터는 클라우드로 태그되지 않아 더 나은 성능을 보입니다. 하지만 Big Billion Days 기간 동안 지속적인 스크래핑을 위해서는 ISP 프록시가 더 안전한 선택입니다. 브라우저 타임존을 Asia/Kolkata로, User-Agent를 최신 Chrome 빌드로 맞추십시오 — PerimeterX가 두 가지를 모두 확인합니다.

해외에서 JioHotstar로 IPL을 시청할 수 있습니까?인도

인도 ISP 프록시와 인도 전화번호가 있다면 가능합니다. JioHotstar는 IP 지역, 타임존, 언어를 확인합니다. NM 4031 오류는 VPN 또는 프록시가 감지되었다는 의미입니다. Jio나 Airtel의 ISP IP는 지역 검증을 통과합니다. 요금제는 3개월 ₹149부터 시작됩니다. IPL 같은 프리미엄 스포츠 콘텐츠는 유료 등급이 필요할 수 있으며, 무료 모델에는 소비 제한이 있습니다.

인도의 DPDP법이 스크래핑에 미치는 영향은 무엇입니까?모순이 존재합니다. 2023년

모순이 존재합니다. 2023년 디지털 개인정보 보호법(DPDPA) 제3조(c)(ii)는 공개적으로 이용 가능한 데이터를 면제하지만, 전자정보기술부는 2024년 8월 공개 데이터 스크래핑에도 DPDPA 준수가 필요하다고 확인했습니다. 상품 가격, 리스팅 메타데이터, 직함 등은 위험도가 낮습니다. 이름, 전화번호, 이메일은 법적 회색 지대입니다. 대법원은 2026년 2월 해당 법률에 대한 위헌 심판 청구에 대해 통지를 발부했습니다.

Amazon.in과 Amazon.com — 동일한 프록시 설정으로 가능합니까?아닙니다

아닙니다. Amazon.in은 완전히 별도의 카탈로그로, 가격, 재고, 판매자, 배송 옵션이 모두 다릅니다. 지역 간 가격 비교를 하려면 인도 측에는 프리미엄(전용) 인도 프록시가, 다른 측에는 미국/EU 프록시가 각각 필요합니다. Amazon.in은 글로벌 Amazon과 동일한 안티봇(Imperva)을 사용하지만, 인도 전용 속도 제한이 적용됩니다.

Naukri, Zomato, Swiggy — 인도 IP가 필요합니까?Naukri.com은 IP 기반으로

Naukri.com은 IP 기반으로 채용 정보를 필터링합니다. 미국 IP에서는 해외 채용 공고가 표시되고, 인도 IP에서는 정부 일자리 및 2선 도시 포지션을 포함한 국내 채용 정보가 표시됩니다. Zomato와 Swiggy는 도시별로 레스토랑 데이터를 제공합니다. 메뉴, 가격, 배달 반경, 평점이 이에 해당합니다. 인도 이외의 IP에서는 결과가 표시되지 않거나 제한된 데이터만 제공하는 국제판 Zomato 포털로 연결됩니다. 인도 프록시 서버에 연결하여 현지 데이터를 확인하려면, 타임존을 Asia/Kolkata로, accept-language를 en-IN으로 설정하십시오.

실시간 인도 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 인도 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
16 온라인·더 필요하십니까? →
219.65.73.80:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명
2.59 Mbps
100.0%
1 시간 전
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명
1.85 Mbps
100.0%
1 시간 전
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Bengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 시간 전
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
3.66 Mbps
85.5%
1 시간 전
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Mumbai
301 Kbps
100.0%
3 시간 전
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Bengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 시간 전
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.35 Mbps
99.6%
2 일 전
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
3.26 Mbps
53.0%
2 시간 전
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
2.06 Mbps
63.2%
15 시간 전
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Bengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 시간 전
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Indore
3.92 Mbps
14.0%
19 시간 전
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Mumbai
313 Kbps
53.7%
1 시간 전
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Chennai
569 Kbps
30.9%
4 시간 전
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
448 Kbps
24.6%
5 시간 전
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Hyderabad
406 Kbps
17.4%
1 시간 전
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Mumbai
270 Kbps
12.3%
5 시간 전
표시 15 / 16

가이드

무료 인도 프록시 목록

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

Flipkart, Amazon India, 그리고 스크래핑에 현지 IP가 필요한 이유

Flipkart은 봇 감지를 위해 PerimeterX(HUMAN Security)를 운영합니다. IP 평판, JA3/JA4 해시를 통한 TLS 핑거프린트, 지리적 일관성을 확인합니다 — IP가 인도를 가리키지만 브라우저 타임존이 America/New_York으로 표시되면 신뢰도 점수가 하락합니다. PerimeterX는 자동화가 의심되는 경우 “Press & Hold” 챌린지를 제공하며, 세션 전반에 걸쳐 마우스 속도와 키보드 타이밍을 추적합니다. 데이터센터 IP는 ISP IP보다 더 빠르게 플래그됩니다. Flipkart의 Big Billion Days 세일(10월)과 Republic Day 세일은 대규모 스크래핑 수요를 유발합니다 — 가격이 하루에도 여러 번 변경되고, 재고가 몇 분 만에 소진됩니다.

Amazon India(amazon.in)는 amazon.com과 완전히 별도의 카탈로그입니다. 가격, 재고, 판매자가 모두 다릅니다. 인도 IP가 포함된 프록시를 사용하면 현지 고객이 실제로 보는 화면을 확인할 수 있습니다. Meesho(소셜 커머스), Naukri.com(채용), Zomato와 Swiggy(음식 배달), 99acres(부동산), MakeMyTrip(여행) — 이 모든 플랫폼이 인도 IP에 연결된 데이터를 제공합니다. 일부는 도시 단위까지 제한합니다.

가격 모니터링, 재고 추적, 시장 조사를 위해 인도(IN) 웹사이트에 접속할 프록시 서버가 필요하시다면, 인도 IP는 선택이 아닌 필수입니다.

JioHotstar, IPL, 그리고 스트리밍 장벽

JioHotstar(JioCinema + Disney+ Hotstar 합병, 5억 명 이상의 구독자)는 2027년까지 독점 IPL 스트리밍 권한을 보유하고 있으며, 이는 27억 3,000만 달러 규모의 계약입니다. IPL은 더 이상 무료로 스트리밍되지 않으며, 하이브리드 모델은 콘텐츠를 유료 벽 뒤에 배치합니다. 요금제는 3개월 ₹149부터 연간 ₹1,499 프리미엄까지 다양합니다. IPL은 3월~5월에 걸쳐 약 74경기가 진행되며, JioHotstar가 인도에서 유일한 합법 스트리밍 옵션입니다.

인도 외부에서는 JioHotstar가 지역 차단되어 있습니다. 이 플랫폼은 VPN 및 프록시 트래픽을 감지하여 NM 4031 오류를 표시합니다. IP 위치와 브라우저 타임존 및 언어를 교차 검증합니다. 스트리밍용 인도 프록시를 구매하실 경우, Jio, Airtel, Vi에 등록된 ISP IP가 감지를 더 안정적으로 통과합니다. 가입 시 인도 전화번호가 필요합니다.