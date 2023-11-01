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호주 프록시

안정적인 고정 호주 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 Australia 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Australian proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

게임용으로 정말 훌륭합니다! 더 이상 지역 제한이 없고 속도도 놀랍습니다. 5/5

Gamer_GalFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 신뢰성과 다양한 용도에 맞춘 여러 프록시로 깊은 인상을 줍니다. 지원 국가가 폭넓고 연결이 쉬우며 익명성이 보장됩니다. 비즈니스용과 개인용 모두에 적합합니다.

HanrikSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

훌륭한 프록시 서비스입니다! 설정이 빠르고 쉬웠으며 속도도 빠르고 연결도 매우 안정적입니다. 다운타임 문제를 겪은 적이 없고 대시보드도 사용하기 간단합니다.

vipallc2020Norton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

이 업체를 사용해 본 뒤 느낀 점은 다음과 같습니다: 자격 증명이나 IP 인증 덕분에 사용하고 공유하기가 매우 쉽고, 제 사용 환경에서는 빠르고 안정적이었습니다. 마지막으로 빼놓을 수 없는 장점은 좋은 가격입니다.

Yomi DrogoTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

환상적인 작업 환상적인 작업 – 멋진 프록시 환상적인 작업입니다, 팀 여러분! 이 서비스를 방금 알게 되었는데 진심으로 감탄했습니다. 이 가격에 제공하는 가치가 놀랍습니다. 이제 무제한 주거용 프록시까지 이용할 수 있다니요? 차원이 다릅니다. 여러분 모두에게 큰 존경을 보냅니다. 꼭 다시 이용하겠습니다!

hamzaerkoDieg, 올해영어에서 번역됨출처

아주 좋은 제품이라 마음에 듭니다. 무제한 트래픽, 최고 속도, 시장 최저가 등 모든 것이 잘 작동합니다. 기술 지원은 언제나 이용할 수 있고 신속하게 대응합니다. 친구들에게도 추천하겠습니다.

Anna FletcherFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
realestate.com.au 스크래핑에 호주 현지 IP가 정말 필요합니까?그렇습니다

그렇습니다. REA Group은 트래픽을 지역별로 필터링합니다 — 호주가 아닌 IP는 더 까다로운 Kasada 챌린지와 높은 차단율에 직면합니다. REA의 시스템은 TLS 핸드셰이크를 검사하고 ArgonautExchange 데이터 레이어에서 숨겨진 JS 검증을 실행합니다. 호주 데이터센터 IP는 기본적인 요청에는 통과하지만, 지속적인 스크래핑에는 ISP 프록시가 더 효과적입니다. realestate.com.au의 robots.txt는 자동화된 접근을 명시적으로 금지하고 있습니다.

호주 외부에서 Kayo Sports를 시청할 수 있습니까?Kayo는 호주 IP로

Kayo는 호주 IP로 제한되어 있습니다. 이 서비스의 탐지 방식은 단순한 지역 조회를 넘어, 알려진 VPN 및 데이터센터 IP 대역과 대조하여 IP 평판을 검사합니다. Telstra 또는 Optus에 등록된 ISP 프록시가 데이터센터 프록시보다 더 안정적으로 통과합니다. Standard 요금제는 월 $29.99, Premium은 4K를 포함하여 $45.99입니다. ABC iview(무료, 광고 지원)는 비교적 쉬우며 데이터센터 IP로도 대부분 접속이 가능합니다. Stan과 Binge는 그 중간 정도의 수준입니다.

2024년 호주 개인정보 보호법(Privacy Act) 개정이 스크래핑에 어떤 영향을 미칩니까?2024년 12월에 통과된

2024년 12월에 통과된 Privacy and Other Legislation Amendment Act는 원래 법률 이후 가장 대대적인 개인정보 보호 개혁입니다. 이 법은 심각한 프라이버시 침해에 대한 법정 불법행위(statutory tort)를 신설하고, 형법에 새로운 신상 정보 유출(doxxing) 범죄를 추가했습니다. OAIC는 스크린 스크래핑 금지를 권고하는 토론 문서를 발표했습니다. 비개인 데이터(상품 가격, 매물 수, 부동산 메타데이터)의 경우 법적 리스크가 상대적으로 낮지만, 이름, 이메일, 연락처를 수집하는 스크래핑에는 이제 더 큰 처벌이 적용됩니다.

현지 소매업체의 가격 모니터링에 호주 IP가 필요합니까?OzBargain은 호주 가격

OzBargain은 호주 가격 추적 수요를 견인합니다 — Price Hipster, PriceTracking 같은 도구가 Woolworths, Coles, Amazon AU, JB Hi-Fi를 모니터링합니다. 이러한 도구는 인가된 접근 권한이 필요하며, 그렇지 않으면 차단됩니다. 자체 트래커를 구축하는 경우, 호주 리테일 사이트는 방문자 IP를 확인하여 지역별 가격을 적용합니다 — 호주가 아닌 IP에는 다른 가격이 표시되거나 아예 리디렉션될 수 있습니다. FineProxy의 호주 IP가 할당된 전용 프록시를 사용하면 모니터링 작업 시 세션을 일관되게 유지할 수 있습니다.

carsales.com.au는 스크래핑하기 어렵습니까?Carsales는 봇 탐지를

Carsales는 봇 탐지를 사용합니다 — Bright Data가 이를 위한 전용 스크래퍼를 판매한다는 것은 쉬운 작업이 아님을 의미합니다. 해당 사이트는 JavaScript 렌더링을 통해 동적 콘텐츠를 제공합니다. 호주 IP는 해외 IP보다 챌린지를 덜 받습니다. 수천 개의 리스팅에서 가격 동향이나 딜러 재고를 수집하려면, 호주 IP가 할당된 데이터센터 프록시가 효과적입니다 — 헤드리스 브라우저를 추가하고 세션을 자연스럽게 유지하십시오.

실시간 오스트레일리아 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 오스트레일리아 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
2 온라인·더 필요하십니까? →
114.111.151.41:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
947 Kbps
70.0%
1 시간 전
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Sydney
896 Kbps
36.2%
2 시간 전
표시 2 / 2