《隐私及其他立法修正案》于 2024 年 12 月通过，是自原始法案以来最大规模的隐私改革。该法案在刑法典下新增了严重侵犯隐私的法定侵权条款以及新的人肉搜索罪名。OAIC 发布了一份讨论文件，建议禁止网页抓取。对于非个人数据（产品价格、房源数量、房产元数据），法律风险相对较低；但涉及姓名、邮箱或联系方式的抓取行为现在面临更严厉的处罚。