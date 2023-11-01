有效日期 2026年1月18日 打印

使用 FineProxy 服务即表示您同意遵守所有适用的法律法规，并避免从事任何违反本条款或侵害他人权利的活动。

以下活动被严格禁止：

违法或非法活动。

将服务用于任何违反地方、国家或国际法律法规的目的，包括但不限于欺诈、洗钱、未经授权访问数据或身份盗窃。

将服务用于任何违反地方、国家或国际法律法规的目的，包括但不限于欺诈、洗钱、未经授权访问数据或身份盗窃。 骚扰与滥用。

任何具有威胁性、辱骂性、骚扰性、侵犯他人隐私或其他有害性质的行为或通信。

任何具有威胁性、辱骂性、骚扰性、侵犯他人隐私或其他有害性质的行为或通信。 恶意软件与有害代码。

使用、分发或传播病毒、恶意软件、间谍软件、蠕虫、特洛伊木马、勒索软件或任何其他恶意或破坏性代码或指令。

使用、分发或传播病毒、恶意软件、间谍软件、蠕虫、特洛伊木马、勒索软件或任何其他恶意或破坏性代码或指令。 拦截与监控。

未经授权拦截、监控、篡改或重定向通信或数据。

未经授权拦截、监控、篡改或重定向通信或数据。 有害或暴力行为。

旨在伤害他人、煽动暴力，或基于年龄、性别、种族、民族、国籍、宗教、性取向、残疾、地理位置或任何其他受保护特征而宣扬歧视或仇恨的活动。

旨在伤害他人、煽动暴力，或基于年龄、性别、种族、民族、国籍、宗教、性取向、残疾、地理位置或任何其他受保护特征而宣扬歧视或仇恨的活动。 儿童剥削。

任何形式的涉及未成年人的剥削、虐待或伤害行为。

任何形式的涉及未成年人的剥削、虐待或伤害行为。 非法商品与服务。

广告、销售、购买或协助交易非法或受管制的商品或服务。

广告、销售、购买或协助交易非法或受管制的商品或服务。 露骨内容。

在适用法律禁止的情况下，托管、传输或提供包含露骨色情材料或暴力内容的访问。

在适用法律禁止的情况下，托管、传输或提供包含露骨色情材料或暴力内容的访问。 数据采集与隐私侵犯。

未经授权收集、抓取或采集个人数据，包括账户凭据或电子邮件地址。

未经授权收集、抓取或采集个人数据，包括账户凭据或电子邮件地址。 服务滥用与网络干扰。

任何干扰、妨碍 FineProxy 服务、基础设施、服务器或相关网络正常运行，或对其造成过度负载的活动，包括但不限于 DDoS 攻击或类似的破坏性行为。

任何干扰、妨碍 FineProxy 服务、基础设施、服务器或相关网络正常运行，或对其造成过度负载的活动，包括但不限于 DDoS 攻击或类似的破坏性行为。 知识产权侵权。

侵犯任何第三方的版权、商标、专利或其他知识产权。

侵犯任何第三方的版权、商标、专利或其他知识产权。 账户完整性。

使用临时性、一次性或不存在的电子邮件地址注册账户。用户必须确保其账户关联的电子邮件地址真实有效且可正常访问。

使用临时性、一次性或不存在的电子邮件地址注册账户。用户必须确保其账户关联的电子邮件地址真实有效且可正常访问。 未经授权的转售或复制。

未经 FineProxy 事先书面授权，销售、转售、再许可或复制任何 FineProxy 服务。

以上示例并非详尽无遗。FineProxy 保留自行判断某项活动是否违反本条款的权利，并有权删除任何违规内容或暂停其认为违反上述条件的用户账户。

我们保留监控服务使用情况的权利，以确保用户遵守本条款。如发现疑似或已确认的违规行为，FineProxy 可在法律允许的范围内，自行决定且无需事先通知地采取以下措施：

暂停或终止受影响的服务或用户账户；

限制或阻止对服务的访问；

向相关执法机构举报违法行为；

采取其他合理必要的措施，以保护服务、我们的客户或第三方的权益。

使用本服务即表示您同意遵守并受上述规则的约束。

服务条款