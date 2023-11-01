Kehtiv seisuga 18. jaanuar 2026 Prindi

FineProxy Teenuste kasutamisega nõustute järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis rikub käesolevaid Tingimusi või teiste isikute õigusi.

Järgmised tegevused on rangelt keelatud:

Ebaseaduslik tegevus.

Teenuste kasutamine mis tahes eesmärgil, mis rikub kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettus, rahapesu, volitamata juurdepääs andmetele või identiteedivargus.

Teenuste kasutamine mis tahes eesmärgil, mis rikub kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettus, rahapesu, volitamata juurdepääs andmetele või identiteedivargus. Ahistamine ja kuritarvitamine.

Igasugused tegevused või suhtlus, mis on ähvardava, solvava, ahistava, teise isiku privaatsust rikkuva või muul viisil kahjustava iseloomuga.

Igasugused tegevused või suhtlus, mis on ähvardava, solvava, ahistava, teise isiku privaatsust rikkuva või muul viisil kahjustava iseloomuga. Pahavara ja kahjulik kood.

Viiruste, pahavara, nuhkvara, usside, trooja hobuste, lunavara või mis tahes muu pahatahtliku või hävitava koodi või juhiste kasutamine, levitamine või edastamine.

Viiruste, pahavara, nuhkvara, usside, trooja hobuste, lunavara või mis tahes muu pahatahtliku või hävitava koodi või juhiste kasutamine, levitamine või edastamine. Pealtkuulamine ja jälgimine.

Volitamatu side või andmete pealtkuulamine, jälgimine, muutmine või ümbersuunamine.

Volitamatu side või andmete pealtkuulamine, jälgimine, muutmine või ümbersuunamine. Kahjustav või vägivaldne tegevus.

Tegevused, mille eesmärk on teistele kahju tekitada, vägivalda õhutada või edendada diskrimineerimist või vihkamist vanuse, soo, rassi, etnilise kuuluvuse, rahvuse, usu, seksuaalse sättumuse, puude, geograafilise asukoha või muu kaitstud tunnuse alusel.

Tegevused, mille eesmärk on teistele kahju tekitada, vägivalda õhutada või edendada diskrimineerimist või vihkamist vanuse, soo, rassi, etnilise kuuluvuse, rahvuse, usu, seksuaalse sättumuse, puude, geograafilise asukoha või muu kaitstud tunnuse alusel. Laste ärakasutamine.

Igasugune alaealistega seotud ärakasutamine, väärkohtlemine või neile kahju tekitamine.

Igasugune alaealistega seotud ärakasutamine, väärkohtlemine või neile kahju tekitamine. Ebaseaduslikud kaubad ja teenused.

Ebaseaduslike või kontrollitavate kaupade või teenuste reklaamimine, müümine, ostmine või vahendamine.

Ebaseaduslike või kontrollitavate kaupade või teenuste reklaamimine, müümine, ostmine või vahendamine. Selgesõnaline sisu.

Seksuaalse iseloomuga või vägivaldse sisu majutamine, edastamine või sellele juurdepääsu võimaldamine, kui see on kohaldatava seadusega keelatud.

Seksuaalse iseloomuga või vägivaldse sisu majutamine, edastamine või sellele juurdepääsu võimaldamine, kui see on kohaldatava seadusega keelatud. Andmete kogumine ja privaatsuse rikkumised.

Isikuandmete, sealhulgas kontomandaatide või e-posti aadresside volitamata kogumine, kraapimine või hankimine.

Isikuandmete, sealhulgas kontomandaatide või e-posti aadresside volitamata kogumine, kraapimine või hankimine. Teenuse kuritarvitamine ja võrguhäired.

Igasugune tegevus, mis häirib FineProxy teenuseid, taristut, servereid või ühendatud võrke, segab nende tööd või koormab neid ülemääraselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, DDoS-rünnakud või muu sarnane häiriv käitumine.

Igasugune tegevus, mis häirib FineProxy teenuseid, taristut, servereid või ühendatud võrke, segab nende tööd või koormab neid ülemääraselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, DDoS-rünnakud või muu sarnane häiriv käitumine. Intellektuaalomandi rikkumised.

Kolmandate isikute autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Kolmandate isikute autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumine. Konto terviklikkus.

Kontode registreerimine ajutiste, ühekordsete või olematute e-posti aadresside abil. Kasutajad peavad tagama, et nende kontoga on seotud kehtiv ja ligipääsetav e-posti aadress.

Kontode registreerimine ajutiste, ühekordsete või olematute e-posti aadresside abil. Kasutajad peavad tagama, et nende kontoga on seotud kehtiv ja ligipääsetav e-posti aadress. Loata edasimüük või dubleerimine.

FineProxy teenuste müümine, edasimüümine, all-litsentsimine või dubleerimine ilma FineProxy eelneva kirjaliku loata.

Need näited ei ole ammendavad. FineProxy jätab endale õiguse omal äranägemisel otsustada, kas tegevus rikub käesolevaid tingimusi. FineProxy jätab endale õiguse eemaldada mis tahes sisu või peatada mis tahes kasutajakonto, mis tema hinnangul rikub neid tingimusi.

Järelevalve ja jõustamine#

Jätame endale õiguse jälgida teenuste kasutamist, et tagada käesolevate tingimuste täitmine. Kahtlustatava või kinnitatud rikkumise korral võib FineProxy omal äranägemisel ja seadusega lubatud ulatuses ilma eelneva etteteatamiseta:

peatada või lõpetada mõjutatud teenuse või kasutajakonto;

piirata või blokeerida ligipääsu teenustele;

teavitada ebaseaduslikust tegevusest asjaomaseid ametiasutusi;

rakendada muid mõistlikult vajalikke meetmeid teenuste, meie klientide või kolmandate osapoolte kaitseks.

Teenuste kasutamisega nõustute järgima käesolevaid reegleid ja olete nendega seotud.

Kasutustingimused